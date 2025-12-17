हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटICC ने जारी की महिला वनडे रैंकिंग, स्मृति मंधाना का जलवा, देखिए कौन किस स्थान पर

ICC ने जारी की महिला वनडे रैंकिंग, स्मृति मंधाना का जलवा, देखिए कौन किस स्थान पर

टीम इंडिया की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने फिर से आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर लिया है. स्मृति ने दक्षिण अफ्रीकी कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट से नंबर-1 का ताज छीन लिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 17 Dec 2025 09:27 AM (IST)
Preferred Sources

ICC Women's ODI Batting Ranking: भारतीय महिला टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना ने मंगलवार यानी 16 दिसंबर, 2025 को आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर लिया है और दक्षिण अफ्रीका की लौरा वोल्वाड्ट को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बन गई हैं. इस हफ्ते स्मृति मंधाना की रेटिंग पॉइंट 811 पर बरकरार रही, जबकि वोल्वार्ड्ट की रेटिंग 814 से घटकर 806 हो गई है. इसके चलते मंधाना वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहले नंबर की बल्लेबाज बन गई हैं. वहीं, इस टॉप-10 रैंकिंग में पहले 2 स्थान के अलावा कोई भी बदलाव नहीं हुआ है.

ICC महिला वनडे रैंकिंग में टॉप-10 में कौन?

स्मृति मंधाना और लौरा वोल्वार्ड्ट के पहले और दूसरे नंबर के बाद, एशले गार्डनर और नैट साइवर-ब्रंट क्रमश: तीसरे और चौथे नंबर पर हैं. पांचवें नंबर पर बेथ मूनी काबिज हैं, तो एलिसा हीली छठे नंबर पर मौजूद हैं. सोफी डिवाइन और एलिस पैरी संयुक्त रूप से सातवें नंबर पर हैं और नवें नंबर पर हैली मैथ्यूज काबिज हैं. वहीं, जेमिमा रोड्रिगेज दसवें नंबर पर हैं और महिला वनडे रैंकिंग में टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरी भारतीय खिलाड़ी हैं.

सुने लूस ने 5 पायदान की लगाई छलांग

ताजा जारी आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में दक्षिण अफ्रीका और आयरलैंड की कई खिलाड़ियों को भी बड़ा फायदा मिला है. दक्षिण अफ्रीका और आयरलैंड के बीच ईस्ट लंदन में खेले गए सीरीज के पहले वनडे मुकाबले को दक्षिण अफ्रीकी टीम ने 7 विकटों से अपने नाम किया. आयरलैंड की 210 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए प्रोटियाज टीम ने सिर्फ 37 ओवर में जीत दर्ज की. इस मुकाबले में सुने लूस और मियाने स्मिट ने अर्धशतक लगाकर टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. सुने लूस के शानदार प्रदर्शन के चलते वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में पांच स्थान का फायदा हुआ और वो 31वें नंबर पर पहुंच गई हैं.

वहीं दूसरी ओर, इस मैच में दक्षिण अफ्रीकी कप्तान लॉरा वोल्वार्ड्ट सिर्फ 31 रन ही बना सकीं, जिसका असर उनकी रैंकिंग पर पड़ा और वो पहले नंबर से खिसक कर दूसरे पायदान पर आ गई हैं.

Published at : 17 Dec 2025 09:27 AM (IST)
Tags :
Smriti Mandhana Women Cricket Laura Wolvaardt CRICKET ICC WOMEN ODI BATTING RANKING
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका में No Entry! ट्रंप ने 39 देशों तक बढ़ाया ट्रैवल बैन, जानें कब से होगा लागू
अमेरिका में No Entry! ट्रंप ने 39 देशों तक बढ़ाया ट्रैवल बैन, जानें कब से होगा लागू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बुर्का विवाद के बीच संजय निषाद ने दिया था बेहद विवादित बयान, अब बोले- 'किसी को बुरा लगा हो तो...'
बुर्का विवाद के बीच संजय निषाद ने दिया था बेहद विवादित बयान, अब बोले- 'किसी को बुरा लगा हो तो...'
विश्व
अमेरिका को आई अक्ल! भारत से दूरी बढ़ते देख अब ट्रंप कर रहे तारीफ, बोले- 'अद्भुत, पीएम मोदी...'
अमेरिका को आई अक्ल! भारत से दूरी बढ़ते देख अब ट्रंप कर रहे तारीफ, बोले- 'अद्भुत, पीएम मोदी...'
क्रिकेट
ICC ने जारी की महिला वनडे रैंकिंग, स्मृति मंधाना का जलवा, देखिए कौन किस स्थान पर
ICC ने जारी की महिला वनडे रैंकिंग, स्मृति मंधाना का जलवा, देखिए कौन किस स्थान पर
Advertisement

वीडियोज

Hero Xoom 125 vs TVS Ntorq 125 | Auto Live #hero #tvs
Real-World Range Test of Tata Harrier EV | Shocking Results! #tatamotors
Maruti Suzuki Victoris Review | Auto Live #marutisuzuki #victoris
Sansani: दिलजली सनम का आखिरी रोमांस | ABP News
IPL 2026 ऑक्शन में Cameron Green बने सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका में No Entry! ट्रंप ने 39 देशों तक बढ़ाया ट्रैवल बैन, जानें कब से होगा लागू
अमेरिका में No Entry! ट्रंप ने 39 देशों तक बढ़ाया ट्रैवल बैन, जानें कब से होगा लागू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बुर्का विवाद के बीच संजय निषाद ने दिया था बेहद विवादित बयान, अब बोले- 'किसी को बुरा लगा हो तो...'
बुर्का विवाद के बीच संजय निषाद ने दिया था बेहद विवादित बयान, अब बोले- 'किसी को बुरा लगा हो तो...'
विश्व
अमेरिका को आई अक्ल! भारत से दूरी बढ़ते देख अब ट्रंप कर रहे तारीफ, बोले- 'अद्भुत, पीएम मोदी...'
अमेरिका को आई अक्ल! भारत से दूरी बढ़ते देख अब ट्रंप कर रहे तारीफ, बोले- 'अद्भुत, पीएम मोदी...'
क्रिकेट
ICC ने जारी की महिला वनडे रैंकिंग, स्मृति मंधाना का जलवा, देखिए कौन किस स्थान पर
ICC ने जारी की महिला वनडे रैंकिंग, स्मृति मंधाना का जलवा, देखिए कौन किस स्थान पर
बॉलीवुड
60 करोड़ धोखाधड़ी मामले में फिर बढ़ीं शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा की मुसीबतें, IPC की धारा 420 जोड़ी
60 करोड़ धोखाधड़ी मामले में फिर बढ़ीं शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा की मुसीबतें, IPC की धारा 420 जोड़ी
ट्रेंडिंग
Video: पिता का साहस: बेटी को डूबता देख 60 फीट गहरे कुएं में लगाई छलांग, फिर ऐसे बची दोनों की जान- वीडियो वायरल
पिता का साहस: बेटी को डूबता देख 60 फीट गहरे कुएं में लगाई छलांग, फिर ऐसे बची दोनों की जान
हेल्थ
कैसे बनाए जाते हैं चीनी और गुड़, जानें हमारी सेहत को कितना नुकसान पहुंचाती है चीनी?
कैसे बनाए जाते हैं चीनी और गुड़, जानें हमारी सेहत को कितना नुकसान पहुंचाती है चीनी?
जनरल नॉलेज
Most Used English Letter: अंग्रेजी में कौन-सा अक्षर लिखने या बोलने में सबसे ज्यादा होता है इस्तेमाल? हकीकत जानकर उड़ जाएंगे होश
अंग्रेजी में कौन-सा अक्षर लिखने या बोलने में सबसे ज्यादा होता है इस्तेमाल? हकीकत जानकर उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Embed widget