अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा का हवाला देते हुए आव्रजन नीति को और सख्त कर दिया है. मंगलवार (16 दिसंबर, 2025) को ट्रंप प्रशासन ने सात और देशों व फिलिस्तीनियों पर पूर्ण यात्रा प्रतिबंध लगा दिया. इसके अलावा 15 अन्य देशों के नागरिकों के प्रवेश पर आंशिक पाबंदियां लागू कर दी गईं. ट्रंप प्रशासन के इस कदम के साथ ही अमेरिका द्वारा ट्रैवल बैन या एंट्री रेस्ट्रिक्शन झेलने वाले देशों की कुल संख्या बढ़कर 39 हो गई है.

1 जनवरी से लागू होगा नया प्रतिबंध

व्हाइट हाउस की फैक्ट-शीट के मुताबिक, यह विस्तारित यात्रा प्रतिबंध और प्रवेश संबंधी पाबंदियां 1 जनवरी से प्रभावी होंगी. प्रशासन का कहना है कि यह कदम कमजोर वीजा जांच प्रणाली, अधिक वीजा ओवरस्टे दर और आतंकवादी गतिविधियों के खतरे को देखते हुए उठाया गया है.

इन 7 देशों पर पूर्ण ट्रैवल बैन

नए ऐलान के तहत बुर्किना फासो, माली, नाइजर, दक्षिण सूडान और सीरिया पर पूर्ण ट्रैवल बैन लगाया गया है. इसके अलावा फिलिस्तीनी अथॉरिटी द्वारा जारी यात्रा दस्तावेज रखने वाले फिलिस्तीनियों को भी प्रतिबंधित सूची में शामिल किया गया है. साथ ही, लाओस और सिएरा लियोन पर भी अब पूर्ण ट्रैवल बैन लागू कर दिया गया है, जिन पर पहले आंशिक पाबंदियां थीं.