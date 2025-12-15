सर्दियों में घर बैठे बनाएं चाय के साथी स्नैक्स हरे चने के पकौड़े, बड़ी आसान है इसकी रेसिपी

सर्दियों का मौसम आते ही शाम की चाय का मजा कुछ और ही होता है. ठंडी हवाओं में गरमागरम चाय के साथ कुछ टेस्टी और क्रिस्पी स्नैक्स खाने का मन करता है. अगर आप ऑफिस या कॉलेज से लौटकर थकान महसूस कर रहे हैं, तो ऐसे में कुछ बनाने में ज्यादा समय न लगे और टेस्ट में बेहतरीन हो, तो हरे चने के पकौड़े आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हैं.

हरे चने के पकौड़े सिर्फ टेस्ट में ही लाजवाब नहीं होते, बल्कि बनाने में भी आसान हैं. ये क्रिस्पी और टेस्टी स्नैक्स हर उम्र के लोगों को पसंद आते हैं. बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को इनका टेस्ट जरूर भाएगा. सर्दियों में जब हरे चने आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं, तो आप घर पर ही जल्दी और कम मेहनत में इसे बना सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि सर्दियों में घर पर हरे चने के पकौड़े कैसे बनाएं.

हरे चने के पकौड़े की रेसिपी



1. सर्दियों में घर पर हरे चने के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हरे चने को अच्छे से धो लें और एक बड़े बर्तन में डाल दें.

2. अब इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक, कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हरी मिर्च और हरी धनिया डालें.

3. इसके बाद बेसन और चावल का आटा डालें. ध्यान रहे कि आटे का मात्रा ज्यादा न हो, ताकि पकौड़े क्रिस्पी बनें.

4. अब नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला डालें.

5. धीरे-धीरे पानी डालते हुए गाढ़ा घोल तैयार करें. घोल इतना गाढ़ा होना चाहिए कि पकौड़े आसानी से बन जाएं और तेल में अलग न हों.

6. कड़ाही में तेल गर्म करें. तेल मध्यम आंच पर होना चाहिए ताकि पकौड़े अच्छे से अंदर तक पक जाएं.

7. तैयार मिश्रण से छोटे-छोटे हिस्से लेकर तेल में डालें और सुनहरा व क्रिस्पी होने तक तलें.

8. पकौड़े को कड़ाई से निकाल कर पेपर टॉवल पर रखें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए.

