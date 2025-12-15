लियोनल मेसी से मिलने के लिए क्रेजी हुए बॉलीवुड सेलेब्स, टाइगर श्रॉफ इस कारण हो गए ट्रोल

दिग्गज फुटबॉलर लियोनल मेसी इंडिया टूर पर हैं. लियोनल मेसी की एक झलक पाने के लिए फैंस बैचेन हो रहे हैं. क्या आम लोग स्टार्स में भी लियोनल मेसी को लेकर क्रेज देखने को मिल रहा है. पॉलिटिशियन से लेकर बॉलीवुड स्टार्स तक सभी लियोनल मेसी से मिलने के लिए पहुंचे.

लियोनल मेसी का सबसे पहला इवेंट कोलकाता में हुआ, जो विवादों में घिर गया. कोलकाता में हुए इवेंट में फैंस लियोनल मेसी की झलक देख भी नहीं पाए. सुपरस्टार शाहरुख अपने छोटे बेटे अबराम के साथ लियोनल मेसी से मिलने के लिए पहुंचे थे. हालांकि, कोलकाता के बाद हैदराबाद में इवेंट हुआ, जो काफी सक्सेसफुल रहा.

लियोनल मेसी से मिले ये बॉलीवुड स्टार्स

फिर रविवार को लियोनल मेसी मुंबई में पहुंचे. मुंबई में लियोनल मेसी से मिलने के लिए बड़े-बड़े स्टार्स भी नजर आए. करीना कपूर अपने बच्चों को लेकर लियोनल मेसी से मिलने पहुंची थीं. उन्होंने अपने दोनों बेटों तैमूर और जेह के साथ फोटोज भी क्लिक करवाईं.

VIDEO | Kolkata: Football icon Lionel Messi to virtually unveil his 70-foot statue from Salt Lake stadium, with West Bengal Minister Sujit Bose and Bollywood actor Shah Rukh Khan present at the event.#LionelMessi #Kolkata #Football



(Full VIDEO available on PTI Videos –… pic.twitter.com/dqISIwMgl4 — Press Trust of India (@PTI_News) December 13, 2025

After watching the events in Kolkata, Hyderabad, and Mumbai.



It was clear that while Messi met many celebrities, he seemed to ignore most of them. but when he met Sachin Tendulkar, the respect was unmistakable.



A true GOAT recognizing another GOAT 🐐pic.twitter.com/QVJVstLkFQ — GillTheWill (@GillTheWill77) December 14, 2025

at wankhede stadium fans didn’t come to cheer bollywood celebrities or politicians. They're came for the messi and sports and made it clear by booing the tiger shroff and ajay devgan 😭😭 . Respect for the CROWD pic.twitter.com/jPY9PtrWmi — Pikachu (@11eleven_4us) December 14, 2025

टाइगर श्रॉफ हुए ट्रोल

वहीं टाइगर श्रॉफ और अजय देवगन भी इस इवेंट का हिस्सा रहें. उन्होंने लियोनल मेसी के साथ भी पोज दिए और उनके साथ स्टेज शेयर किया. इसके अलावा एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी भी फैमिली के साथ लियोनल मेसी से मिलने के लिए पहुंची. शाहिद कपूर भी बच्चों के साथ नजर आएं.

इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपनी पत्नी के साथ मौजूद रहे. उन्होंने अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ का शॉल ओढ़ाकर स्वागत भी किया. इस दौरान फैंस थोड़ा अपसेट दिखे. सोशल मीडिया पर फैंस ने लिखा कि वो लियोनल मेसी को देखने के लिए पहुंचे थे. बॉलीवुड सेलेब्स को देखने के लिए नहीं.

सचिन तेंदुलकर से मिले लियोनल मेसी

मुंबई के इवेंट में वो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर से भी मिले. लियोनल मेसी ने सचिन तेंदुलकर से मिलकर काफी बातें की. दोनों की हंसते हुए की फोटोज और वीडियोज वायरल हैं. इस दौरान लियोनल मेसी सचिन तेंदुलकर की जर्सी हाथ में लिए दिखे.