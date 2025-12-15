पुणे में खौफनाक वारदात, चलती क्लास के बीच बच्चे का गला काटकर फरार हुआ क्लासमेट!

महाराष्ट्र के पुणे से एक हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है. पुणे के खेड़ से में एक क्लास के बीच बाइक से आए बदमाश ने बच्चे का गला रेत दिया. बच्चे पर हमला करने के बाद बदमाश बाइक से फरार हो गया.

मामला सोमवार (15 दिसंबर) की सुबह-सुबह एक प्राइवेट क्लास का है. सूचना मिलते ही राजगुरुनगर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई. पुलिस को यह मामला बच्चों की गैंगवॉर से जुड़ा लग रहा है. क्लास के अंदर बच्चों पर चाकू से हमला किया जाना बेहद खौफनाक और चिंताजनक है.

टीचर क्लास ले रहे थे, तभी बच्चे का गला काटा

पुलिस को अब तक की जांच में पता चला है कि चाकू से हमला करने वाला बच्चे का क्लासमेट ही थी. उस समय टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे, जब बच्चे का गला काट दिया गया. अटैक करने के बाद आरोपी स्टूडेंट अपनी टू-व्हीलर लेकर भाग गया. अब तक हमले का कारण साफ नहीं है.

खून से लथपथ बच्चे की हालत नाजुक

हमले के बाद खून से लथपथ पड़े बच्चे को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर है बताई जा रही है. अब प्राइवेट क्लास में बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक गंभीर सवाल खड़ा हो गया है.