ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडनाना पाटेकर के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जन सैलाब, राजकीय सम्मान से होगा अंतिम संस्कार

नाना पाटेकर के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जन सैलाब, राजकीय सम्मान से होगा अंतिम संस्कार

नाना पाटेकर के निधन से देशभर में शोक की लहर है. दिवंगत एक्टर का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा, जिसके लिए पुणे में खास तैयारियां भी की गई हैं.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 08 Oct 2026 08:29 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर के निधन की खबर ने 8 अक्तूबर की सुबह लोगों की नींद ही उड़ा. उनकी मौत से परिवार ही नहीं बल्कि देशभर के लोग और उनके चाहने वाले काफी इमोशनल हो गए हैं. लोगों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी. इसी के साथ ही उनके अंतिम दर्शन के लिए भी लोगों की भीड़ उमड़ गई है. 

नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे में किया जाएगा. लेकिन इसके पहले गोवा में भी उनके अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा गया था, जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ गई थी. उनके चाहने वालों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
Nana Patekar Death News Live: राजकीय सम्मान के साथ होगा नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार, तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर, अंतिम दर्शन करने उमड़ी भीड़
Live: राजकीय सम्मान के साथ होगा नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार, तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर
बॉलीवुड
नाना पाटेकर को याद कर भावुक हुईं हेमा मालिनी, बोलीं- ‘मैं उनकी पसंदीदा अभिनेत्री थी’
नाना पाटेकर को याद कर भावुक हुईं हेमा मालिनी, बोलीं- ‘मैं उनकी पसंदीदा अभिनेत्री थी’
बॉलीवुड
मौत से 3 दिन पहले बेहद खुश थे नाना पाटेकर, नाचते-गाते वीडियो वायरल
मौत से 3 दिन पहले बेहद खुश थे नाना पाटेकर, नाचते-गाते वीडियो वायरल
बॉलीवुड
यादों में नाना पाटेकर: कभी एक शो के मिलते थे सिर्फ 50 रुपए, पत्नी की सैलरी थी 2500 रुपए
यादों में नाना पाटेकर: कभी एक शो के मिलते थे सिर्फ 50 रुपए, पत्नी की सैलरी थी 2500 रुपए


नाना पाटेकर के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जन सैलाब, राजकीय सम्मान से होगा अंतिम संस्कार

हर वक्त पिता के पार्थिव शरीर के पास रहे बेटे मल्हार

पिता नाना पाटेकर के निधन के बाद मल्हार को काफी इमोशनल और सदमे में देखा गया. वो अंतिम दर्शन के दौरान पिता के पार्थिव शरीर के पास हर पल खड़े दिखे. इस दौरान इन्हें व्हाइट कुर्ता पायजामा में देखा गया और उन्होंने हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार ही सिर भी मुंडवा लिया था. ये पल बेहद ही भावुक कर देने वाला था. नाना पाटेकर के करीबी और चाहने वाले उनके अंतिम दर्शन कर खुद को रोक नहीं पाए. उनका पार्थिव शरीर देखकर हर किसी की आंखों से आंसू छलक गए.

पुणे में भी राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार

गोवा में अंतिन दर्शन के साथ नाना पाटेकर का पार्थिव शरीर पुणे में स्थित उनके फार्म हाउस में लाया गया, जहां पर अंतिम यात्रा के लिए खास तैयारियां की गई है. पुणे में ही उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा, जहां से फोटोज और वीडियोज भी सामने आई हैं. इसमें पुलिस बल को भी तैनात किया गया है. क्योंकि यहां भी उनके चाहने वालों की कमी नहीं है. उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग पहले ही पहुंच गए हैं. 


नाना पाटेकर के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जन सैलाब, राजकीय सम्मान से होगा अंतिम संस्कार

अंतिम संस्कार के लिए 12 मन लकड़ियां जमा कर रखी है...

गौरतलब है कि नाना पाटेकर ने सितंबर 2023 में 'द वैक्सीन वॉर' के प्रमोशन के दौरान आज तक' को दिए गए एक इंटरव्यू में अपनी अंतिम घड़ी से जुड़ी चीजों को शेयर किया था. एक्टर ने इस दौरान जानकारी दी थी कि वो मौत में यकीन रखते हैं और जानते हैं कि एक दिन उन्हें जाना ही होगा. अपने अंतिम संस्कार के बारे में बात करते हुए अभिनेता ने बताया था कि उनिहोंने पहले ही 12 मन सूखी लकड़ियां जमा कर रखी हैं क्योंकि उनका मानना था कि अगर गीली लकड़ियों को जलाया जाएगा तो इससे धुआं उठेगा और वहम हो जाएगा कि लोग उनके लिए रो रहे हैं. तो वो जाते समय कोई वहम लेकर नहीं जाना चाहते.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 08 Oct 2026 08:29 PM (IST)
Tags :
नाना पाटेकर
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Nana Patekar Death News Live: राजकीय सम्मान के साथ होगा नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार, तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर, अंतिम दर्शन करने उमड़ी भीड़
Live: राजकीय सम्मान के साथ होगा नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार, तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर
बॉलीवुड
नाना पाटेकर को याद कर भावुक हुईं हेमा मालिनी, बोलीं- ‘मैं उनकी पसंदीदा अभिनेत्री थी’
नाना पाटेकर को याद कर भावुक हुईं हेमा मालिनी, बोलीं- ‘मैं उनकी पसंदीदा अभिनेत्री थी’
बॉलीवुड
मौत से 3 दिन पहले बेहद खुश थे नाना पाटेकर, नाचते-गाते वीडियो वायरल
मौत से 3 दिन पहले बेहद खुश थे नाना पाटेकर, नाचते-गाते वीडियो वायरल
बॉलीवुड
यादों में नाना पाटेकर: कभी एक शो के मिलते थे सिर्फ 50 रुपए, पत्नी की सैलरी थी 2500 रुपए
यादों में नाना पाटेकर: कभी एक शो के मिलते थे सिर्फ 50 रुपए, पत्नी की सैलरी थी 2500 रुपए
Advertisement

वीडियोज

बीवी की बेवफाई....पति का गुस्सा !
Rahul Gandhi पर पुलिस का एक्शन! हिरासत में लेकर बस में बैठाया
प्रेमानंद महाराज के यहां जाने पर मिले 5 करोड़?
विपक्ष का प्रदर्शन...कांग्रेस ने किया 'हाइजैक' ?
त्योहारों से पहले RBI का बड़ा झटका! महंगा हुआ Loan, बढ़ी Repo Rate
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मैं यहां सत्ता परिवर्तन...', बेंगलुरु के CJP प्रोटेस्ट में ध्रुव राठी का बड़ा बयान
'मैं यहां सत्ता परिवर्तन...', बेंगलुरु के CJP प्रोटेस्ट में ध्रुव राठी का बड़ा बयान
बिहार
ध्रुव राठी ने बिहार का नाम लेकर बेंगलुरु में क्या कहा? 'करीब 65 लाख…'
ध्रुव राठी ने बिहार का नाम लेकर बेंगलुरु में क्या कहा? 'करीब 65 लाख…'
स्पोर्ट्स
टीम में वापसी पर छलका उमेश यादव का दर्द, बोले- 'मुझे सपोर्ट करने की बजाय...'
टीम में वापसी पर छलका उमेश यादव का दर्द, बोले- 'मुझे सपोर्ट करने की बजाय...'
बॉलीवुड
नाना पाटेकर की लव लाइफ, पत्नी से 35 साल रहे अलग, मनीषा कोइराला-आयशा झुल्का संग जुड़ा नाम
नाना पाटेकर की लव लाइफ, पत्नी से 35 साल रहे अलग, मनीषा कोइराला-आयशा झुल्का संग जुड़ा नाम
विश्व
Anne Carson ने जीता साहित्य का नोबेल, प्राचीन को आधुनिकता से जोड़ने में माहिर
Anne Carson ने जीता साहित्य का नोबेल, प्राचीन को आधुनिकता से जोड़ने में माहिर
बिहार
बिहार MLC चुनाव के बीच शिक्षकों से PK का सम्राट को चैलेंज, कहा- सरकार झुक जाएगी
बिहार MLC चुनाव के बीच शिक्षकों से PK का सम्राट को चैलेंज, कहा- सरकार झुक जाएगी
न्यूज़
वेणुगोपाल को राहुल गांधी की हिदायत, जो MP प्रदर्शन में नहीं आए उनकी बने लिस्ट
वेणुगोपाल को राहुल गांधी की हिदायत, जो MP प्रदर्शन में नहीं आए उनकी बने लिस्ट
इंडिया
Live: राजघाट पर प्रदर्शन के बाद निकले इंडिया गठबंधन के नेता, भड़की BJP- प्रदर्शन की आड़ में गुंडागर्दी
Live: राजघाट पर प्रदर्शन के बाद निकले इंडिया गठबंधन के नेता, भड़की BJP- प्रदर्शन की आड़ में गुंडागर्दी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget