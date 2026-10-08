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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटीम इंडिया पर WI के खिलाफ दूसरा टी20 गंवाने का संकट! रांची के रिकॉर्ड से बढ़ी टेंशन

टीम इंडिया पर WI के खिलाफ दूसरा टी20 गंवाने का संकट! रांची के रिकॉर्ड से बढ़ी टेंशन

रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टी20 खेला जाएगा. मैच से पहले आइए जानते हैं कि इस मैदान पर टीम इंडिया का टी20 रिकॉर्ड कैसा है.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 08 Oct 2026 09:29 PM (IST)
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भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला शुक्रवार (09 अक्टूबर) को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. लखनऊ में हुए पहले टी20 में टीम इंडिया ने जीत के साथ सीरीज में बढ़त हासिल कर ली है. लेकिन क्या रांची में टीम इंडिया दूसरा मैच गंवा देगी? आइए जानते हैं कि रांची में टीम इंडिया का टी20 रिकॉर्ड कैसा है. 

यह 5वां मौका होगा कि जब भारतीय टीम रांची के मैदान पर टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए मैदान पर उतरेगी. इससे पहले भारतीय टीम ने यहां फॉर्मेट के 4 मुकाबले खेले हैं. 

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रांची में टीम इंडिया का टी20 रिकॉर्ड 

रांची में 4 टी20 मैच खेल चुकी टीम इंडिया ने 3 में जीत हासिल की है. बचे हुए 1 मुकाबले में हार का सामना किया है. अक्सर घरेलू मैदानों पर टीम इंडिया का रिकॉर्ड 100 फीसद जीत वाला ही नजर आता हैं, लेकिन रांची में ऐसा नहीं है. यहां फॉर्मेट में भारत का जीत प्रतिशत 75% का है. 

रांची में टीम इंडिया का सबसे बड़ा टी20 टोटल कितना?

रांची में टीम इंडिया का सबसे बड़ा टोटल 196/6 रनों का है, जो उन्होंने 2016 में श्रीलंका के खिलाफ बनाया था. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार भारतीय टीम 200 रन का आंकड़ा पार कर पाती है या नहीं. 

वहीं मैदान पर टीम इंडिया का सबसे छोटा टोटल 155/9 रनों का है, जो उन्होंने 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में 177 रन चेज करते हुए बनाया था. 

टी20 सीरीज के लिए भारत का स्क्वॉड 

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, मयंक यादव, रवि बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, वैभव सूर्यवंशी, प्रिंस यादव. 

टी20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज का स्क्वॉड 

शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), कामिल पूरन, शिम्रोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज़, रोमारियो शेफर्ड, मैथ्यू फोर्डे, शमर स्प्रिंगर, अकील होसेन, शमर जोसेफ, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, अमीर जांगू, क्वेंटिन सैम्पसन.

 

यह भी पढ़ें: IPL 2027 से पहले ऋषभ पंत को बड़ा झटका, दिल्ली कैपिटल्स में नहीं मिलेगी ये जिम्मेदारी

Published at : 08 Oct 2026 09:29 PM (IST)
Tags :
RANCHI India Vs West Indies 2nd T20I JSCA International Stadium
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