Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom गूगल समर्थित Apptronik ने नया ह्यूमनॉइड रोबोट Apollo 2 लॉन्च किया।

कंपनी ने रोबोट प्रशिक्षण के लिए एक 'रोबोट पार्क' भी बनाया।

Apollo 2 सामान उठाएगा, संवाद करेगा; 2027 से व्यापक तैनाती।

रोबोट्स भविष्य में मानवीय नौकरियां ले सकते हैं, आशंकाएं बढ़ीं।

Humanoid Robot: एक तरफ जहां लोग अपनी नौकरियां बचाने के लिए परेशान हैं तो वहीं दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी भी जोरो-शोरों से विकसित हो रही है. पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसे रोबोट्स तैयार किए जा रहे हैं जो इंसानों की तरह काम करेंगे. इतना ही नहीं, अब तो ऐसे रोबोट भी आने शुरू हो गए हैं जो इंसानों से कहीं बेहतर तरीके से काम करने में सक्षम हैं. इसी कड़ी में बता दें कि गूगल के समर्थन वाली कंपनी Apptronik ने अपना नया ह्यूमनॉइड रोबोट Apollo 2 को लॉन्च कर दिया है.

इसके साथ ही कंपनी ने एक रोबोट ट्रेनिंग सेंटर Robot Park भी शुरू किया है जहां पर इन रोबोट्स को हर स्थिति में काम करने की ट्रेनिंग दी जाएगी. कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी शेयर की है.

क्यों खास है ये Robot Park

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने Google DeepMind की मदद से करीब 90,000 वर्गफुट का Robot Park तैयार किया है. इस रोबोट पार्क की सबसे बड़ी खास बात ये है कि यहां सिर्फ रोबोट्स को ट्रेनिंग ही नहीं दी जाएगी बल्कि यहां पर उन्हें ऐसी रियल परिस्थितियों से अवगत कराया जाएगा जहां वो इंसानों से बेहतर तरीके से काम कर सकें. इससे वो दुनिया को रियल टाइम में समझ सकेंगे और निर्णय लेकर काम कर सकेंगे.

इस नए रोबोट मे क्या है नया

Apollo 2 रोबोट की बात करें तो कंपनी ने इस रोबोट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये इंसानों के बीच आसानी से काम कर सके. ये रोबोट सामान उठाएगा, सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाएगा और इतना ही नहीं ये लोगों से नॉर्मल तरीके से बातचीत भी कर सकता है. बता दें कि कंपनी ने इसे दो अलग-अलग वर्जन में पेश किया है जिसमें पहला दो पैरों वाला ह्यूमनॉइड मॉडल है और दूसरा पहियों वाला मोबाइल मॉडल शामिल है.

बड़े स्तर पर होगी तैनाती

कंपनी के CEO के अनुसार फिलहाल Apollo 2 का अभी पायलट स्टेज जारी रहेगा. अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो 2027 और उसके बाद इस रोबोट को बड़े पैमाने पर तैयार करना शुरू किया जाएगा. साथ ही इसकी बड़े स्तर पर तैनाती भी हो सकेगी जहां ये लोगों के साथ मिलकर उनके काम को आसान बनाने का काम करेगा.

डेटा हो रहा इकट्ठा

Apptronik के CEO जेफ कार्डेनास के अनुसार, वो सिर्फ रोबोट ही नहीं तैयार कर रहे हैं बल्कि डेटा भी इकट्ठा कर रहे हैं जिसे वो रोबोट की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमा कर सकेंगे. इस डेटा को ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जिससे रोबोट कहीं ज्यादा स्मार्ट और आम जिंदगी में लोगों की जरुरतों को आसानी से समझ सके.

क्या रोबोट खा जाएंगे इंसानों की नौकरी

जिस तरह से पूरी दुनिया में ह्यूमनॉइड रोबोट्स बढ़ रहे हैं उससे सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रोबोट्स आने वाले समय में लोगों की नौकरियां खत्म कर देंगे. बता दें कि चीन की ई-कॉमर्स कंपनी JD.com के संस्थापक रिचर्ड लियू के अनुसार, आने वाले समय में डिलीवरी ऐजेंट्स का काम रोबोट ही करेंगे. ऐसे में आज जो भी इंसानी डिलीवरी ऐजेंट्स मौजूद हैं उनकी नौकरी पर बड़ा संकट आ सकता है.

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