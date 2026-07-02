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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीफोल्डेबल आईफोन की कीमत सुनकर छूट जाएगा पसीना, ऐप्पल को भी लग सकता है झटका

फोल्डेबल आईफोन की कीमत सुनकर छूट जाएगा पसीना, ऐप्पल को भी लग सकता है झटका

Foldable iPhone Price: सितंबर में ऐप्पल का पहला फोल्डेबल फोन iPhone Ultra लॉन्च होगा. इसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपये से भी पार जा सकती है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 02 Jul 2026 02:59 PM (IST)
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  • ऐप्पल अपने पहले फोल्डेबल आईफोन का उत्पादन बढ़ा रहा है।
  • आईफोन अल्ट्रा सितंबर में लॉन्च होगा, OLED डिस्प्ले मिलेगा।
  • इसकी कीमत 2500 डॉलर से शुरू होकर 3000 डॉलर तक होगी।
  • उच्च कीमत पर कुछ सुविधाओं की कमी चुनौती बन सकती है।

Foldable iPhone Price: ऐप्पल इन दिनों अपने पहले फोल्डेबल आईफोन की तैयारियों में जुटी हुई है. एक ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ऐप्पल ने फोल्डेबल आईफोन के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया है. कंपनी ने अपने सप्लायर को इस आईफोन की करीब एक करोड़ यूनिट्स तैयार करने को कहा है, जबकि पहले 70-80 लाख यूनिट बनाने की प्लानिंग थी. इसी रिपोर्ट में कीमत के बारे में बताया गया है कि यह कंपनी का सबसे महंगा आईफोन होगा और इसकी कीमत iPhone 18 Pro Max के टॉप वेरिएंट से भी ज्यादा रह सकती है. 

कब लॉन्च होगा फोल्डेबल आईफोन?

पहला फोल्डेबल आईफोन iPhone Ultra के नाम से लॉन्च किया जाएगा. इसके प्रोडक्शन में आ रही दिक्कतों को कंपनी ने दूर कर लिया है और अब इसका प्रोडक्शन स्टेबल हो गया है. कंपनी 8-9 सितंबर को इसे लॉन्च कर देगी. इसके साथ iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को भी लॉन्च किया जाएगा. अगर इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें 7.8 इंच का मेन OLED डिस्प्ले और 5.5 इंच की कवर स्क्रीन मिल सकती है. इसे A20 Pro चिपसेट और पावर बटन में इंटीग्रेटेड टचआईडी सेंसर से लैस किया जाएगा. कैमरा सेटअप की बात करें तो फ्रंट में दोनों स्क्रीन पर एक-एक कैमरा और रियर में 48MP वाला डुअल कैमरा सेटअप दिया जाएगा. बैटरी को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें ऐप्पल अपना अब तक का सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाला बैटरी पैक दे सकती है. 

कितनी रह सकती है कीमत?

iPhone Ultra की कीमत को लेकर पहले से ऐसे कयास थे कि यह काफी महंगा होने वाला है. अब लीक से पता चला है कि इसकी शुरुआती कीमत 2500 डॉलर (लगभग 2.40 लाख रुपये) रह सकती है. वहीं टॉप-एंड वेरिएंट के लिए 3,000 डॉलर (लगभग 2.86 लाख रुपये) चुकाने पड़ सकते हैं. इस तरीके से यह आईफोन 18 प्रो मैक्स के टॉप वेरिएंट से भी महंगा मिलेगा. अगर भारत की बात करें तो यहां आईफोन की कीमत अमेरिका से ज्यादा होती है. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसके टॉप वेरिएंट के लिए भारत में 3 लाख से ज्यादा चुकाने पड़ सकते हैं. 

ऐप्पल को कैसे लग सकता है झटका?

इतनी कीमत के बावजूद ऐप्पल इस आईफोन में फेसआईडी और कैमरा सेटअप में टेलीफोटो सेंसर जैसे कई फीचर्स नहीं दे रही है. इसके चलते कंपनी के लिए इस प्राइस प्वाइंट को जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. इतनी कीमत पर ग्राहकों को ज्यादा फीचर्स की उम्मीद रहती है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 02 Jul 2026 01:54 PM (IST)
Tags :
Foldable IPhone Apple TECH NEWS IPhone Ultra
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