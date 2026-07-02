फोल्डेबल आईफोन की कीमत सुनकर छूट जाएगा पसीना, ऐप्पल को भी लग सकता है झटका

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ऐप्पल अपने पहले फोल्डेबल आईफोन का उत्पादन बढ़ा रहा है।

आईफोन अल्ट्रा सितंबर में लॉन्च होगा, OLED डिस्प्ले मिलेगा।

इसकी कीमत 2500 डॉलर से शुरू होकर 3000 डॉलर तक होगी।

उच्च कीमत पर कुछ सुविधाओं की कमी चुनौती बन सकती है।

Foldable iPhone Price: ऐप्पल इन दिनों अपने पहले फोल्डेबल आईफोन की तैयारियों में जुटी हुई है. एक ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ऐप्पल ने फोल्डेबल आईफोन के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया है. कंपनी ने अपने सप्लायर को इस आईफोन की करीब एक करोड़ यूनिट्स तैयार करने को कहा है, जबकि पहले 70-80 लाख यूनिट बनाने की प्लानिंग थी. इसी रिपोर्ट में कीमत के बारे में बताया गया है कि यह कंपनी का सबसे महंगा आईफोन होगा और इसकी कीमत iPhone 18 Pro Max के टॉप वेरिएंट से भी ज्यादा रह सकती है.

कब लॉन्च होगा फोल्डेबल आईफोन?

पहला फोल्डेबल आईफोन iPhone Ultra के नाम से लॉन्च किया जाएगा. इसके प्रोडक्शन में आ रही दिक्कतों को कंपनी ने दूर कर लिया है और अब इसका प्रोडक्शन स्टेबल हो गया है. कंपनी 8-9 सितंबर को इसे लॉन्च कर देगी. इसके साथ iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को भी लॉन्च किया जाएगा. अगर इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें 7.8 इंच का मेन OLED डिस्प्ले और 5.5 इंच की कवर स्क्रीन मिल सकती है. इसे A20 Pro चिपसेट और पावर बटन में इंटीग्रेटेड टचआईडी सेंसर से लैस किया जाएगा. कैमरा सेटअप की बात करें तो फ्रंट में दोनों स्क्रीन पर एक-एक कैमरा और रियर में 48MP वाला डुअल कैमरा सेटअप दिया जाएगा. बैटरी को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें ऐप्पल अपना अब तक का सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाला बैटरी पैक दे सकती है.

कितनी रह सकती है कीमत?

iPhone Ultra की कीमत को लेकर पहले से ऐसे कयास थे कि यह काफी महंगा होने वाला है. अब लीक से पता चला है कि इसकी शुरुआती कीमत 2500 डॉलर (लगभग 2.40 लाख रुपये) रह सकती है. वहीं टॉप-एंड वेरिएंट के लिए 3,000 डॉलर (लगभग 2.86 लाख रुपये) चुकाने पड़ सकते हैं. इस तरीके से यह आईफोन 18 प्रो मैक्स के टॉप वेरिएंट से भी महंगा मिलेगा. अगर भारत की बात करें तो यहां आईफोन की कीमत अमेरिका से ज्यादा होती है. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसके टॉप वेरिएंट के लिए भारत में 3 लाख से ज्यादा चुकाने पड़ सकते हैं.

ऐप्पल को कैसे लग सकता है झटका?

इतनी कीमत के बावजूद ऐप्पल इस आईफोन में फेसआईडी और कैमरा सेटअप में टेलीफोटो सेंसर जैसे कई फीचर्स नहीं दे रही है. इसके चलते कंपनी के लिए इस प्राइस प्वाइंट को जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. इतनी कीमत पर ग्राहकों को ज्यादा फीचर्स की उम्मीद रहती है.

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