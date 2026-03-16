राज्यसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग, बिहार, ओडिशा और हरियाणा में कड़ी टक्कर, जानें क्या है नंबर गेम

राज्यसभा चुनाव में 7 राज्यों से 26 नेता निर्विरोध चुने गए हैं. इनमें शरद पवार, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, अभिषेक मनु सिंघवी, थंबी दुरई, विनोद तावड़े और बाबुल सुप्रियो जैसे बड़े नाम शामिल हैं. बिहार, ओडिशा और हरियाणा में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. आज इन सीटों पर मतदान होना है, आज शाम तक नतीजे भी सामने आ जाएंगे. जानें कहां है मुकाबला.

उपेंद्र कुशवाहा और एडी सिंह के बीच मुकाबला

बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के रामनाथ ठाकुर के अलावा बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन और बीजेपी नेता शिवम कुमार की जीत लगभग तय है. पांचवीं सीट पर एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा और महागठबंधन के एडी सिंह के बीच सीधा मुकाबला है, जिसका फैसला केवल मतदान से ही हो सकता है. आंकड़ों के मुताबिक 35 विधायकों वाले महागठबंधन को जीत हासिल करने के लिए 41 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता है.

एआईएमआईएम के सभी 5 विधायकों ने तेजस्वी यादव की आरजेडी को अपना समर्थन देने की घोषणा की है. दूसरी ओर एनडीए ने दावा किया है कि उनके उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा विजयी होंगे. कुशवाहा को जीतने के लिए महागठबंधन के कम से कम 3 विधायकों के वोटों की आवश्यकता होगी.

ओडिशा में कड़ी टक्कर

ओडिशा में बीजेपी और बीजद दोनों को दो-दो सीटें मिलने की संभावना है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल, सुजीत कुमार और कॉरपोरेट दिग्गज बीजद नेता संतृप्त मिश्रा निर्विरोध चुने जाएंगे. चौथी सीट के लिए फिलहाल 2 उम्मीदवार मैदान में हैं. 147 सदस्यों वाले ओडिशा में 1 राज्यसभा सीट जीतने के लिए 30 वोटों की जरूरत है, जिनमें बीजेपी के पास फिलहाल 79 सीटें हैं और उसे 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त है, जिससे उसकी कुल सीटों की संख्या 82 हो जाती है. बीजेपी के 2 उम्मीदवार आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन तीसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए बीजेपी को 8 और वोट जुटाने होंगे.

हरियाणा कांग्रेस के 31 विधायक हिमाचल शिफ्ट

90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में बीजेपी के पास 48 सीटें हैं. आईएनएलडी के 2 विधायकों के अलावा, 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी को समर्थन देने का वादा किया है, जिससे बीजेपी की कुल संख्या 53 हो गई है. 1 सीट जीतने के लिए 31 वोटों की जरूरत है और बीजेपी के आधिकारिक उम्मीदवार संजय भाटिया की जीत सुनिश्चित होने पर उन्हें 22 वोटों का अतिरिक्त लाभ मिलेगा. कांग्रेस के पास 37 सीटें हैं और करमवीर बोध की जीत से उसे आसानी से 6 वोटों का अतिरिक्त लाभ मिल जाएगा.

हालांकि बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नंदाल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर राज्यसभा चुनावों के समीकरण को उलट-पुलट कर दिया है. नंदाल को जीतने के लिए 9 वोटों की जरूरत है, जो कांग्रेस विधायकों की क्रॉस-वोटिंग के बिना असंभव है. इसी कारण कांग्रेस ने अपने 31 विधायकों को हिमाचल प्रदेश शिफ्ट कर दिया है.

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