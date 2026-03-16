बिहार राज्यसभा चुनाव: अनंत सिंह किसको वोट करेंगे? जेल से विधानसभा पहुंचे नेता ने कर दिया खुलासा

बिहार विधानसभा में सोमवार (16 मार्च) को राज्यसभा की 5 सीटों के लिए वोटिंग जारी है. ऐसे में बिहार के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह इन दिनों दुलारचंद यादव हत्या केस में बेउर जेल में बंद चल रहे हैं. इस बीच राज्यसभा चुनाव में मतदान करने के लिए वे विधानसभा पहुंच गए हैं.

अनंत सिंह जेल से वोट डालने के लिए विधानसभा पहुंच चुके हैं.इस बीच वह राज्यसभा चुनाव में हो रही वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे. इस दौरान उनसे पूछा गया कि वे किसको वोट करेंगे तो उन्होंने खुद खुलासा कर दिया. अनंत सिंह ने जवाब देते हुए कहा की हम नीतीश कुमार को वोट करेंगे.

सरकारी वाहन से मतदान करने पहुंचे अनंत सिंह

विधायक अनंत सिंह जेल के सरकारी वाहन में बैठकर विधानसभा में मतदान करने पहुंचे हैं. अपने पुराने अंदाज में आंखों पर काला चश्मा और व्हाइट शर्ट पहने हुए सिर्फ एक ही बात उन्होंने कहा कि वे नीतीश कुमार के लिए आए हैं.

जेल से आकर ही ली थी विधायक की शपथ

अनंत सिंह ने 3 फरवरी 2026 को बिहार विधानसभा में विधायक पद की शपथ ग्रहण की थी. शपथ लेने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद लिया. बाहुबली विधायक के रूप में चर्चित अनंत सिंह को पटना सिविल कोर्ट ने विधानसभा में शपथ लेने की अनुमति दी थी.

इसके बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें विधानसभा लाया गया. विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने के बाद उन्होंने विधायक पद की शपथ ली. विधानसभा परिसर और आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे.

दुलारचंद यादव हत्याकांड के हैं आरोपी

बता दें कि अनंत सिंह दुलारचंद यादव हत्याकांड में आरोपी हैं. इस केस में उन्हें अब तक जमानत नहीं मिली है. कोर्ट ने शपथ समारोह के अलावा किसी भी अन्य गतिविधि में शामिल होने की अनुमति नहीं दी है. शपथ के बाद उन्हें वापस बेऊर जेल भेजा गया था. अनंत सिंह को जेल से विधानसभा तक लाने और वापस ले जाने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई.

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