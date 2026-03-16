Jio, Airtel या Vi, 1,200 रुपये में कौन-सी कंपनी दे रही ज्यादा फायदे? यहां देखें फुल कंपेरिजन

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Mobile Recharge Plan: जियो, एयरटेल या वोडाफोन आइडिया, इन तीनों ही कंपनियों के कई रिचार्ज प्लान की कीमतें लगभग एक जैसी हैं और इनमें मिलने वाले बेसिक बेनेफिट्स भी एक जैसे हैं. ऐसे में अगर आपके पास अलग-अलग कंपनी के सिम कार्ड हैं तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि तीनों ही कंपनियां लगभग 1,200 रुपये की कीमत वाले अपने प्लान्स में क्या-क्या देती हैं.

जियो का 1199 रुपये का प्लान

जियो के इस प्लान की वैलिडिटी 84 दिन है और इसमें यूजर को अनलिमिटेड 5G डेटा के साथ रोजाना 3GB डेटा, 100 SMS और अनलिमिटेड कॉलिंग के बेनेफिट्स मिलते हैं. एक्स्ट्रा बेनेफिट की बात करें तो ग्राहकों को 50GB जियो एआई क्लाउड स्टोरेज, 3 महीने के लिए जियोहॉटस्टार का मोबाइल/टीवी सब्सक्रिप्शन और 18 महीनों के लिए गूगल जेमिनी का प्रो सब्सक्रिप्शन प्लान दिया जा रहा है, जिसकी कीमत 35,000 रुपये से ज्यादा है.

एयरटेल का 1199 रुपये का प्लान

जियो की तरह एयरटेल भी 1199 रुपये का प्लान ऑफर करती है. इसके बेनेफिट्स की बात करें तो इस प्लान में 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड 5G डेटा + 2.5GB डेटा डेली, रोजाना 100 SMS और देशभर में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग ऑफर की जा रही है. बेसिक बेनेफिट के अलावा इसमें 84 दिनों के लिए अमेजन प्राइम लाइट की मेंबरशिप, सोनी लिव समेत 20 से ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन और 12 महीने तक एडोबी एक्सप्रेस का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ऑफर किया जा रहा है.

VI का 1198 रुपये का सुपरहीरो प्लान

वोडाफोन आइडिया 1198 रुपये में 70 दिनों की वैलिडिटी वाला प्लान देती है, जिसमें रोजाना 2GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली 100 SMS दिए जा रहे हैं. इसके एडिशनल बेनेफिट्स पर नजर डालें तो कंपनी 70 दिनों तक नेटफ्लिक्स का बेसिक सब्सक्रिप्शन, वीकेंड डेटा रोलओवर, रात के 12 बजे से लेकर 12 बजे दोपहर तक अनलिमिटेड डेटा और हर महीने 2GB बैकअप डेटा मिलता है.

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