बहन की शादी में भाइयों का धांसू डांस! स्टेप्स देख मेहमानों ने बजाईं ताबड़तोड़ तालियां

भारतीय शादियां सिर्फ दो लोगों के मिलन का समारोह नहीं होतीं, बल्कि यह खुशियों, हंसी, मस्ती और परिवार के प्यार का बड़ा जश्न होती हैं. खासकर संगीत की रात तो ऐसी होती है जहां रिश्तेदार और दोस्त अपने डांस से माहौल में चार चांद लगा देते हैं. कई बार इसी मंच पर ऐसे पल बन जाते हैं जो सालों तक याद रहते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही मजेदार और दिल खुश कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दो भाई अपनी बहन की शादी के संगीत समारोह में ऐसा जबरदस्त डांस करते नजर आ रहे हैं कि वहां मौजूद मेहमानों की तालियां रुकने का नाम ही नहीं लेतीं.

बहन की शादी में भाइयों ने लगाया डांस का तड़का

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी का संगीत समारोह पूरे जोश के साथ चल रहा है. स्टेज के सामने एक खूबसूरत डांस फ्लोर बना हुआ है और बैकग्राउंड में सजावट तथा लाइटिंग से माहौल बेहद शानदार लग रहा है. इसी बीच दो युवक पारंपरिक कपड़ों में डांस फ्लोर पर उतरते हैं. बताया जा रहा है कि ये दोनों अपनी बहन की शादी में परफॉर्म कर रहे भाई हैं.

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‘शरारत’ गाने पर दिखाया जबरदस्त डांस

जैसे ही गाना बजना शुरू होता है, दोनों भाई पूरे जोश के साथ डांस करना शुरू कर देते हैं. उनके स्टेप्स इतने एनर्जेटिक और तालमेल से भरे होते हैं कि वहां मौजूद लोग भी देखते रह जाते हैं. खास बात यह है कि दोनों का सिंक्रोनाइजेशन बेहद शानदार दिखाई देता है. गाने के हर बीट पर उनका पंच डांस और एक्सप्रेशन लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

तालियों से गूंज उठा पूरा पंडाल

डांस के दौरान मेहमान लगातार तालियां बजाते और चीयर करते नजर आते हैं. कई लोग अपने मोबाइल फोन से इस शानदार परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करते दिखाई देते हैं. जैसे-जैसे डांस आगे बढ़ता है, माहौल और भी जोशीला होता जाता है. आखिर में जब दोनों भाई अपना डांस खत्म करते हैं तो वहां मौजूद लोगों की जोरदार तालियां पूरे पंडाल में गूंज उठती हैं.

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यूजर्स ने की जमकर तारीफ

वीडियो पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि ऐसा डांस हर बहन अपनी शादी में चाहती होगी. वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि इन भाइयों ने तो पूरे संगीत का माहौल ही बना दिया. कई लोगों ने दोनों के कॉन्फिडेंस और एनर्जी की भी खूब तारीफ की. वीडियो को vaibhavkhar नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

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