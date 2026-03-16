हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबहन की शादी में भाइयों का धांसू डांस! स्टेप्स देख मेहमानों ने बजाईं ताबड़तोड़ तालियां, वीडियो वायरल

बहन की शादी में भाइयों का धांसू डांस! स्टेप्स देख मेहमानों ने बजाईं ताबड़तोड़ तालियां, वीडियो वायरल

स्टेज के सामने एक खूबसूरत डांस फ्लोर बना हुआ है और बैकग्राउंड में सजावट तथा लाइटिंग से माहौल बेहद शानदार लग रहा है. इसी बीच दो युवक पारंपरिक कपड़ों में डांस फ्लोर पर उतरते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 16 Mar 2026 09:58 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय शादियां सिर्फ दो लोगों के मिलन का समारोह नहीं होतीं, बल्कि यह खुशियों, हंसी, मस्ती और परिवार के प्यार का बड़ा जश्न होती हैं. खासकर संगीत की रात तो ऐसी होती है जहां रिश्तेदार और दोस्त अपने डांस से माहौल में चार चांद लगा देते हैं. कई बार इसी मंच पर ऐसे पल बन जाते हैं जो सालों तक याद रहते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही मजेदार और दिल खुश कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दो भाई अपनी बहन की शादी के संगीत समारोह में ऐसा जबरदस्त डांस करते नजर आ रहे हैं कि वहां मौजूद मेहमानों की तालियां रुकने का नाम ही नहीं लेतीं.

बहन की शादी में भाइयों ने लगाया डांस का तड़का

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी का संगीत समारोह पूरे जोश के साथ चल रहा है. स्टेज के सामने एक खूबसूरत डांस फ्लोर बना हुआ है और बैकग्राउंड में सजावट तथा लाइटिंग से माहौल बेहद शानदार लग रहा है. इसी बीच दो युवक पारंपरिक कपड़ों में डांस फ्लोर पर उतरते हैं. बताया जा रहा है कि ये दोनों अपनी बहन की शादी में परफॉर्म कर रहे भाई हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by VAIBHAV KHAR (@vaibhavkhar)

‘शरारत’ गाने पर दिखाया जबरदस्त डांस

जैसे ही गाना बजना शुरू होता है, दोनों भाई पूरे जोश के साथ डांस करना शुरू कर देते हैं. उनके स्टेप्स इतने एनर्जेटिक और तालमेल से भरे होते हैं कि वहां मौजूद लोग भी देखते रह जाते हैं. खास बात यह है कि दोनों का सिंक्रोनाइजेशन बेहद शानदार दिखाई देता है. गाने के हर बीट पर उनका पंच डांस और एक्सप्रेशन लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

तालियों से गूंज उठा पूरा पंडाल

डांस के दौरान मेहमान लगातार तालियां बजाते और चीयर करते नजर आते हैं. कई लोग अपने मोबाइल फोन से इस शानदार परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करते दिखाई देते हैं. जैसे-जैसे डांस आगे बढ़ता है, माहौल और भी जोशीला होता जाता है. आखिर में जब दोनों भाई अपना डांस खत्म करते हैं तो वहां मौजूद लोगों की जोरदार तालियां पूरे पंडाल में गूंज उठती हैं.

यह भी पढ़ें: नेपाल में भी चलता है अपना UPI... इंडियन टूरिस्ट ने शेयर किया वीडियो, हो गया वायरल

यूजर्स ने की जमकर तारीफ

वीडियो पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि ऐसा डांस हर बहन अपनी शादी में चाहती होगी. वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि इन भाइयों ने तो पूरे संगीत का माहौल ही बना दिया. कई लोगों ने दोनों के कॉन्फिडेंस और एनर्जी की भी खूब तारीफ की. वीडियो को vaibhavkhar नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

यह भी पढ़ें: यही तो प्यार है... बीमार पत्नी के मेडिकल बिल भरने के लिए डिलीवरी मैन बना 78 साल का बुजुर्ग, वायरल हो गई स्टोरी

Published at : 16 Mar 2026 09:58 AM (IST)
Tags :
Dance In Wedding TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
बहन की शादी में भाइयों का धांसू डांस! स्टेप्स देख मेहमानों ने बजाईं ताबड़तोड़ तालियां, वीडियो वायरल
बहन की शादी में भाइयों का धांसू डांस! स्टेप्स देख मेहमानों ने बजाईं ताबड़तोड़ तालियां
ट्रेंडिंग
3 साल बाद लौटा मालिक तो उड़ गए होश! अपार्टमेंट बन चुका था कबूतरों का ‘पिजन दुबई’, वीडियो वायरल
3 साल बाद लौटा मालिक तो उड़ गए होश! अपार्टमेंट बन चुका था कबूतरों का ‘पिजन दुबई’, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
शादी में पावर और स्टाइल का तड़का! दुल्हन ने हायाबूसा चलाकर ली एंट्री, लोग बोले- ये हुई न ब्राइड
शादी में पावर और स्टाइल का तड़का! दुल्हन ने हायाबूसा चलाकर ली एंट्री, लोग बोले- ये हुई न ब्राइड
ट्रेंडिंग
Video: बैटर ने मारा हेलिकॉप्टर शॉट तो सीधे मेट्रो पर जाकर लगी बॉल, वीडियो देख यूजर्स बोले- सस्ता धोनी
बैटर ने मारा हेलिकॉप्टर शॉट तो सीधे मेट्रो पर जाकर लगी बॉल, वीडियो देख यूजर्स बोले- सस्ता धोनी
Advertisement

वीडियोज

Sansani:अलविदा माफ करना हरीश! |Ghaziabad | Crime News
Maharashtra News: नवी मुंबई में मौत का तांडव! युवक ने फुटपाथ पर चढ़ाई Scorpio...! | Road Saftey
Iran Israel War: कौन हैं Mojtaba Khamenei? 25 कहानियों मेंसमझिए ईरान की सत्ता का पूरा गणित! | Trump
Iran Israel War: ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी...कैसे रोकेगा इजरायल? | Trump | Breaking
Sandeep Chaudhary: 21 दिन..निष्पक्ष चुनाव कैसे संभव? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Election 2026
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, मुख्य सचिव और गृह सचिव हटाये गये, जानें अब किसे मिली जिम्मेदारी
पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, मुख्य सचिव और गृह सचिव हटाये गये, जानें अब किसे मिली जिम्मेदारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यह CM योगी को बदनाम...', यूपी SI भर्ती परीक्षा में विवादित सवाल पर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम
'यह CM योगी को बदनाम...', यूपी SI भर्ती परीक्षा में विवादित सवाल पर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम
विश्व
'अगर खर्ग पर हमला हुआ तो...', IRGC नेवी चीफ ने दी अमेरिका को खुलेआम धमकी, अब क्या करेंगे ट्रंप
'अगर खर्ग पर हमला हुआ तो...', IRGC नेवी चीफ ने दी अमेरिका को खुलेआम धमकी, अब क्या करेंगे ट्रंप
क्रिकेट
‘यहां कोई चैरिटी लीग खेलने नहीं आया है…’ पहले सलमान अली आगा को रन आउट कर चिढ़ाया, फिर लिटन दास ने दिया तीखा जवाब
‘यहां कोई चैरिटी लीग खेलने नहीं आया है…’ पहले सलमान अली आगा को रन आउट कर चिढ़ाया, फिर लिटन दास ने दिया तीखा जवाब
Celebrities
Oscar 2026: पति आनंद संग ऑस्कर के रेड कार्पेट पर छाईं ईशा अंबानी, स्ट्रैपलेस विंटेज गाउन में लगीं बेहद ग्लैमरस
पति आनंद संग ऑस्कर के रेड कार्पेट पर छाईं ईशा अंबानी, विंटेज गाउन में लगीं बेहद ग्लैमरस
इंडिया
Rajya Sabha Election Results 2026: राज्यसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग, बिहार, ओडिशा और हरियाणा में कड़ी टक्कर, जानें क्या है नंबर गेम
राज्यसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग, बिहार, ओडिशा और हरियाणा में कड़ी टक्कर, जानें क्या है नंबर गेम
शिक्षा
वीजा इंटरव्यू के लिए ऐसे करें तैयारी, काम आएंगे ये टिप्स
वीजा इंटरव्यू के लिए ऐसे करें तैयारी, काम आएंगे ये टिप्स
ट्रेंडिंग
शादी में पावर और स्टाइल का तड़का! दुल्हन ने हायाबूसा चलाकर ली एंट्री, लोग बोले- ये हुई न ब्राइड
शादी में पावर और स्टाइल का तड़का! दुल्हन ने हायाबूसा चलाकर ली एंट्री, लोग बोले- ये हुई न ब्राइड
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget