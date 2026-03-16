हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीनकली या चुराए हुए फोन का पता लगाने की लिए एक्सपर्ट की जरूरत नहीं, यह काम करते ही ऐसे खुल जाएगी पूरी कुंडली

नकली या चुराए हुए फोन का पता लगाने की लिए एक्सपर्ट की जरूरत नहीं, यह काम करते ही ऐसे खुल जाएगी पूरी कुंडली

How To Check Phone Authenticity: अगर आप पुराना फोन खरीदना चाहते हैं तो पहले यह जानना जरूरी है कि यह चुराया हुआ या नकली डिवाइस तो नहीं है. यहा पता करने का तरीका आसान है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 16 Mar 2026 09:45 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

How To Check Phone Authenticity: अगर आप पुराना फोन खरीदने जा रहे हैं तो यह जानना बहुत जरूरी है कि वह असली है या नकली. दरअसल, पिछले कुछ समय से मार्केट में नकली फोन भी आने लगे हैं. इसके अलावा चोरी हुए फोन भी बाजार में धड़ल्ले से बिक रहे हैं. ऐसे में आप चोरी हुआ या नकली सेकंड हैंड फोन खरीद लेते हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं. इससे बचने के लिए KYM सबसे आसान तरीका है. आपको सिर्फ एक मैसेज करना है और KYM के जरिए उसकी पूरी कुंडली खुलकर आपके सामने आ जाएगी.

क्या है KYM?

जैसे बैंक और दूसरे संस्थान अपने ग्राहकों की KYC करते हैं. वैसे ही Central Equipment Identity Register (CEIR) ने मोबाइल के लिए KYM सर्विस शुरू की है. इसका पूरा नाम 'Know Your Mobile' है. अगर आपके पास मोबाइल का IMEI नंबर है तो आप एक मैसेज के जरिए उस फोन की सारी डिटेल्स पता कर सकते हैं. इस मैसेज से आपको पता चल जाएगा कि आपका फोन असली है या चुराया हुआ डिवाइस आपको बेचने की कोशिश की जा रही है.

IMEI नंबर पता होना है जरूरी

KYM सर्विस का फायदा उठाने के लिए आपके पास फोन का IMEI नंबर होना जरूरी है. इसे पता करना बहुत आसान है. कोई भी फोन लें और उससे *#06# डायल कर दें. ऐसा करते ही उस फोन का IMEI नंबर स्क्रीन पर दिख जाएगा. 

KYM सर्विस का ऐसे उठाएं फायदा

अब जब IMEI नंबर आपके पास आ गया है तो फोन का स्टेटस जानना और भी आसान हो जाएगा. अपने फोन में मैसेज ऐप को ओपन करें और एक मैसेज टाइप करें. इसमें KYM <IMEI नंबर> टाइप करें और इसे 14422 पर सेंड कर दें. थोड़ी ही देर में आपको एक रिप्लाई आएगा, जिसमें उस फोन की कंपनी, मॉडल और IMEI स्टेटस मिल जाएगा. अगर स्टेटस में डुप्लिकेट, इन-यूज या ब्लैकलिस्टेड दिखें तो उस फोन को खरीदने से बचें.

ये भी पढ़ें-

UPI Payment का बदल गया तरीका, अब PIN डालने की भी जरूरत नहीं, फिर कैसे जाएगा पैसा? जानें

Published at : 16 Mar 2026 09:45 AM (IST)
Tags :
IMEI Number Second Hand Phone Phone Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
AI की मदद से बना खास वैक्सीन! आधा हो गया कुत्ते का ट्यूमर, जानिए क्या है पूरा मामला
AI की मदद से बना खास वैक्सीन! आधा हो गया कुत्ते का ट्यूमर, जानिए क्या है पूरा मामला
टेक्नोलॉजी
नकली या चुराए हुए फोन का पता लगाने की लिए एक्सपर्ट की जरूरत नहीं, यह काम करते ही ऐसे खुल जाएगी पूरी कुंडली
नकली या चुराए हुए फोन का पता लगाने की लिए एक्सपर्ट की जरूरत नहीं, यह काम करते ही ऐसे खुल जाएगी पूरी कुंडली
टेक्नोलॉजी
चावल में डालने से नहीं सूखेगा फोन, भीग गया तो ये तरीके करेंगे काम, देरी की तो हो जाएगी गड़बड़
चावल में डालने से नहीं सूखेगा फोन, भीग गया तो ये तरीके करेंगे काम, देरी की तो हो जाएगी गड़बड़
टेक्नोलॉजी
क्या खत्म हो जाएगा इंसानी सैनिकों का दौर? जंग के मैदान में उतर रहे ह्यूमनॉइड रोबोट, इस देश में शुरू हो गया प्रयोग
क्या खत्म हो जाएगा इंसानी सैनिकों का दौर? जंग के मैदान में उतर रहे ह्यूमनॉइड रोबोट, इस देश में शुरू हो गया प्रयोग
Advertisement

वीडियोज

Sansani:अलविदा माफ करना हरीश! |Ghaziabad | Crime News
Maharashtra News: नवी मुंबई में मौत का तांडव! युवक ने फुटपाथ पर चढ़ाई Scorpio...! | Road Saftey
Iran Israel War: कौन हैं Mojtaba Khamenei? 25 कहानियों मेंसमझिए ईरान की सत्ता का पूरा गणित! | Trump
Iran Israel War: ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी...कैसे रोकेगा इजरायल? | Trump | Breaking
Sandeep Chaudhary: 21 दिन..निष्पक्ष चुनाव कैसे संभव? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Election 2026
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, मुख्य सचिव और गृह सचिव हटाये गये, जानें अब किसे मिली जिम्मेदारी
पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, मुख्य सचिव और गृह सचिव हटाये गये, जानें अब किसे मिली जिम्मेदारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यह CM योगी को बदनाम...', यूपी SI भर्ती परीक्षा में विवादित सवाल पर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम
'यह CM योगी को बदनाम...', यूपी SI भर्ती परीक्षा में विवादित सवाल पर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम
विश्व
'अगर खर्ग पर हमला हुआ तो...', IRGC नेवी चीफ ने दी अमेरिका को खुलेआम धमकी, अब क्या करेंगे ट्रंप
'अगर खर्ग पर हमला हुआ तो...', IRGC नेवी चीफ ने दी अमेरिका को खुलेआम धमकी, अब क्या करेंगे ट्रंप
क्रिकेट
‘यहां कोई चैरिटी लीग खेलने नहीं आया है…’ पहले सलमान अली आगा को रन आउट कर चिढ़ाया, फिर लिटन दास ने दिया तीखा जवाब
‘यहां कोई चैरिटी लीग खेलने नहीं आया है…’ पहले सलमान अली आगा को रन आउट कर चिढ़ाया, फिर लिटन दास ने दिया तीखा जवाब
Celebrities
Oscar 2026: पति आनंद संग ऑस्कर के रेड कार्पेट पर छाईं ईशा अंबानी, स्ट्रैपलेस विंटेज गाउन में लगीं बेहद ग्लैमरस
पति आनंद संग ऑस्कर के रेड कार्पेट पर छाईं ईशा अंबानी, विंटेज गाउन में लगीं बेहद ग्लैमरस
इंडिया
Rajya Sabha Election Results 2026: राज्यसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग, बिहार, ओडिशा और हरियाणा में कड़ी टक्कर, जानें क्या है नंबर गेम
राज्यसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग, बिहार, ओडिशा और हरियाणा में कड़ी टक्कर, जानें क्या है नंबर गेम
शिक्षा
वीजा इंटरव्यू के लिए ऐसे करें तैयारी, काम आएंगे ये टिप्स
वीजा इंटरव्यू के लिए ऐसे करें तैयारी, काम आएंगे ये टिप्स
ट्रेंडिंग
शादी में पावर और स्टाइल का तड़का! दुल्हन ने हायाबूसा चलाकर ली एंट्री, लोग बोले- ये हुई न ब्राइड
शादी में पावर और स्टाइल का तड़का! दुल्हन ने हायाबूसा चलाकर ली एंट्री, लोग बोले- ये हुई न ब्राइड
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget