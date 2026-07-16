AI से बनाई अरबों की दौलत, डीपसीक के फाउंडर ने नेटवर्थ के मामले में सबको छोड़ा पीछे

DeepSeek CEO Net Worth: चाइनीज एआई स्टार्टअप डीपसीक एक बार फिर चर्चा में है. इसका कारण कोई एआई मॉडल न होकर इसके को-फाउंडर और सीईओ Liang Wenfeng खुद हैं. हाल ही में डीपसीक ने अपना फंडिंग राउंड क्लोज किया है, जिसके बाद Liang दुनिया के सबसे धनी एआई स्टार्टअप फाउंडर बन गए हैं. ब्लूमबर्ग के मुताबिक, फंडिंग राउंड क्लोज होते ही Liang की संपत्ति रातों-रात दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है. आइए जानते हैं कि Liang की नेटवर्थ कितनी है और दूसरे एआई फाउंडर उनसे कितनी दूर हैं.

कितनी है Liang की कुल संपत्ति?

फंडिंग जुटाने से पहले Liang की कुल संपत्ति 16.7 बिलियन डॉलर थी. जैसे ही फंडिंग का राउंड पूरा हुआ, उनकी संपत्ति दोगुना से भी ज्यादा बढ़कर 36 बिलियन डॉलर हो गई है. इस तरह उन्होंने एक ही झटके में एआई इंडस्ट्री के बड़े नामों को पीछे छोड़ दिया है. एंथ्रोपिक के सीईओ Dario Amodei की बात करें तो उनकी नेटवर्थ 7.8 बिलियन डॉलर है. ओपनएआई के को-फाउंडर Greg Brockman की कुल संपत्ति 25.5 बिलियन डॉलर है. इस तरह देखा जाए तो Liang की नेटवर्थ इन दोनों की कुल संपत्ति से भी ज्यादा है.

एक झटके में ही 5 गुना बढ़ गई थी कि डीपसीक की वैल्यूएशन

डीपसीक में Liang की हिस्सेदारी ने उन्हें अमीर बना दिया है. हाल में कंपनी ने 7.4 अरब डॉलर की फंडिंग जुटाई है. फंडिंग से पहले अप्रैल में कंपनी की वैल्यूएशन 10 बिलियन डॉलर थी और फंडिंग के बाद यह 5 गुना बढ़ते हुए 50 बिलियन डॉलर पहुंच गई है. Liang ने भी बाहरी निवेशकों से शेयर खरीदते हुए फंडिंग में 3 बिलियन डॉलर डाले हैं. अब डीपसीक में उनकी कुल हिस्सेदारी 78 प्रतिशत हो गई है. ऐसे में जब कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ी है तो इसके फाउंडर की संपत्ति बढ़ना भी तय है.

पहले भी स्टार्टअप खड़े कर चुके हैं Liang

41 वर्षीय Liang ने Zhejiang University से अपनी पढ़ाई पूरी की है. एआई के फील्ड में आने से पहले वो क्वांटेटिव फाइनेंस में अपना करियर बना रहे थे. 2015 में उन्होंने High-Flyer Capital Management नाम से एक कंपनी बनाई थी और जल्द ही यह चीन की सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों में शामिल हो गई. इसी कंपनी में काम करते हुए Liang ने कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, जो आगे चलकर डीपसीक का बैकबोन बन गया. उन्होंने 2023 में डीपसीक की शुरुआत की और 2025 में DeepSeek-R1 लाकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया. यह अमेरिकी एआई मॉडल्स की तुलना में बेहद कम लागत में तैयार हुआ था. उसके बाद से डीपसीक एआई की दुनिया में एक जाना-पहचाना नाम बन गया.

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