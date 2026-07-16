INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारयूपी चुनाव से पहले मायावती की राह चले चिराग पासवान! दोहरा दी बसपा चीफ की सालों पुरानी मांग

यूपी चुनाव से पहले मायावती की राह चले चिराग पासवान! दोहरा दी बसपा चीफ की सालों पुरानी मांग

Chirag Paswan News: चिराग पासवान ने रामविलास पासवान और बसपा संस्थापक कांशीराम को भारत रत्न दिए जाने की मांग की है. यूपी चुनाव से पहले पासवान की यह मांग अहम मानी जा रही है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 16 Jul 2026 09:20 AM (IST)
Preferred Sources

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने बुधवार (15 जुलाई) को अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के संस्थापक कांशीराम को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' देने की मांग को लेकर प्रस्ताव रखा.

केंद्रीय मंत्री एवं लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि पार्टी ने रामविलास पासवान और कांशीराम को 'भारत रत्न' प्रदान किए जाने की मांग वाला प्रस्ताव पारित किया है.

उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव को औपचारिक रूप से केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा. चिराग पासवान ने कहा, "हमने लगभग 14 प्रस्ताव पारित किए हैं. इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हमारे नेता और पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान को ‘भारत रत्न’ दिए जाने का है. हमने यह भी मांग की है कि समाज के वंचित वर्गों के उत्थान में उनके योगदान को देखते हुए कांशीराम को भी 'भारत रत्न' प्रदान किया जाए.'

NIA की रिपोर्ट पर बिहार से 2 संदिग्ध गिरफ्तार, पाकिस्तान से कनेक्शन निकला, क्या था मकसद?

यूपी चुनाव 2027 पर भी हुई चर्चा

बैठक में वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की रणनीति और राज्य में संगठन के विस्तार पर भी चर्चा की गई. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ गठबंधन में लड़ने की संभावनाओं के संबंध में पूछे गए सवाल पर पासवान ने कहा कि अभी गठबंधन के स्वरूप या सीट के बंटवारे पर चर्चा करना जल्दबाजी होगी.

उन्होंने कहा, "फिलहाल हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीट पर संगठनात्मक तैयारी कर रही है. हमारा लक्ष्य प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में संगठन को मजबूत करना और जनाधार का विस्तार करना है." पासवान ने बताया कि गठबंधन और सीट-बंटवारे से जुड़े प्रस्ताव राज्य इकाई की ओर से पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजे जाएंगे, जो इस संबंध में अंतिम निर्णय लेगा.

उन्होंने कहा, "उसके बाद ही कोई औपचारिक फैसला होगा. अभी हमारा पूरा ध्यान संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच अपनी पकड़ बढ़ाने पर है." बिहार में पार्टी के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी गठबंधन पर बातचीत से पहले संगठनात्मक मजबूती आवश्यक है.

चिराग पासवान ने कही ये बड़ी बात

चिराग पासवान ने कहा, ‘‘यदि संगठन मजबूत नहीं होगा और जनता का समर्थन नहीं होगा, तो बातचीत की मेज पर हमारे पास कुछ भी नहीं होगा. इसलिए हमारा पहला लक्ष्य संगठन को सशक्त बनाना है. आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और पार्टी के राष्ट्रीय नेता समय-समय पर संगठन की समीक्षा करेंगे.’’

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की प्रदेश कार्यकारिणी की यह बैठक ऐसे समय हुई है, जब पार्टी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में अपनी राजनीतिक उपस्थिति मजबूत करने के प्रयास में जुटी है.

चिराग पासवान इस महीने की शुरुआत में भी कह चुके हैं कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक है. उन्होंने कहा था कि राज्य इकाई गठबंधन की रणनीति और सीट-बंटवारे संबंधी प्रस्ताव केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजेगी, जिसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा.

बिहार: श्रावणी मेले पर सम्राट सरकार की स्पेशल तैयारी, लेजर शो, ड्रोन शो… 3 लाख तक का इनाम भी

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read More
Published at : 16 Jul 2026 09:19 AM (IST)
Tags :
Chirag Paswan Ram Vilas Paswan Kanshiram LJPR BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बंटी यादव हत्याकांड: मुख्य आरोपी रवीश का पुलिस ने किया एनकाउंटर, पैर में गोली लगने से घायल
बंटी यादव हत्याकांड: मुख्य आरोपी रवीश का पुलिस ने किया एनकाउंटर, पैर में गोली लगने से घायल
बिहार
यूपी चुनाव से पहले मायावती की राह चले चिराग पासवान! दोहरा दी बसपा चीफ की सालों पुरानी मांग
यूपी चुनाव से पहले मायावती की राह चले चिराग पासवान! दोहरा दी बसपा चीफ की सालों पुरानी मांग
बिहार
बिहार में पंचायतों का नए सिरे से होगा परिसीमन, कैबिनेट की बैठक में हुए कई बड़े फैसले
बिहार में पंचायतों का नए सिरे से होगा परिसीमन, कैबिनेट की बैठक में हुए कई बड़े फैसले
बिहार
NIA की रिपोर्ट पर बिहार से 2 संदिग्ध गिरफ्तार, पाकिस्तान से कनेक्शन निकला, क्या था मकसद?
NIA की रिपोर्ट पर बिहार से 2 संदिग्ध गिरफ्तार, पाकिस्तान से कनेक्शन निकला, क्या था मकसद?
Advertisement

वीडियोज

Shehnaaz Gill की 'Ishqnama' का ट्रेलर रिलीज़, Jai Randhhawa की दमदार परफॉर्मेंस ने लूटी महफिल
Shehnaaz Gill की Ishqnama का ट्रेलर दमदार, Jai Randhhawa की इंटेंसिटी ने जीता दिल
Mathew VanDyke और अब Jordan Brown! Indian borders के पास बड़ी साजिश? |ABPLIVE
रिपोर्ट्स: Deepika Padukone और Ranveer Singh के घर फिर आ सकती है खुशखबरी
Middle East: भारतीय नाविक की मौत पर भारतका बदला शुरू! हिलेगा मिडिल ईस्ट? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'नहीं मिलेगी जीत...', ट्रंप के पूर्व रक्षा प्रमुख की अमेरिका को चेतावनी, ईरान को लेकर क्या कहा?
'नहीं मिलेगी जीत...', ट्रंप के पूर्व रक्षा प्रमुख की अमेरिका को चेतावनी, ईरान को लेकर क्या कहा?
बिहार
यूपी चुनाव से पहले मायावती की राह चले चिराग पासवान! दोहरा दी बसपा चीफ की सालों पुरानी मांग
यूपी चुनाव से पहले मायावती की राह चले चिराग पासवान! दोहरा दी बसपा चीफ की सालों पुरानी मांग
क्रिकेट
CSK के नए कोच की तलाश जारी, रविचंद्रन अश्विन ने किसे कहा- उनसे बेहतर कोई नहीं?
CSK के नए कोच की तलाश जारी, रविचंद्रन अश्विन ने किसे कहा- उनसे बेहतर कोई नहीं?
विश्व
पाकिस्तान ने अब बिटकॉइन पर जारी कर दिया 'फतवा', क्रिप्टो कारोबार को बताया गैर-इस्लामी
पाकिस्तान ने अब बिटकॉइन पर जारी कर दिया 'फतवा', क्रिप्टो कारोबार को बताया गैर-इस्लामी
टेलीविजन
प्यार, शादी और फिर धोखा... बेहद फिल्मी रही जेनिफर विंगेट और करण सिंह ग्रोवर की लव स्टोरी
प्यार, शादी और फिर धोखा... बेहद फिल्मी रही जेनिफर विंगेट और करण सिंह ग्रोवर की लव स्टोरी
दिल्ली NCR
Delhi Weather Today: दिल्ली में आज भी जारी रहेगा उमस भरी गर्मी का कहर, जानें कब मिलेगी राहत, IMD का बड़ा अपडेट
दिल्ली में आज भी जारी रहेगा उमस भरी गर्मी का कहर, जानें कब मिलेगी राहत, IMD का बड़ा अपडेट
शिक्षा
IIT Madras में दिखी अनोखी तस्वीर, मां-बेटे ने एक साथ ली डिग्री
IIT Madras में दिखी अनोखी तस्वीर, मां-बेटे ने एक साथ ली डिग्री
ट्रेंडिंग
'अंतरिक्ष में मना बर्थडे' जीरो ग्रेविटी में वैज्ञानिकों ने जुगाड़ से बनाया स्पेस केक, तैरते हुए मनाया जन्मदिन
'अंतरिक्ष में मना बर्थडे' जीरो ग्रेविटी में वैज्ञानिकों ने जुगाड़ से बनाया स्पेस केक, तैरते हुए मनाया जन्मदिन
ENT LIVE
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
ENT LIVE
Taaruk और Abhay ने बताया यूनिफॉर्म पहनने का एहसास
Taaruk और Abhay ने बताया यूनिफॉर्म पहनने का एहसास
ENT LIVE
Taaruk और Abhay ने शेयर किया यूनिफॉर्म पहनने का अनुभव
Taaruk और Abhay ने शेयर किया यूनिफॉर्म पहनने का अनुभव
ENT LIVE
Operation Safed Sagar को लेकर कलाकारों ने किया बड़ा खुलासा
Operation Safed Sagar को लेकर कलाकारों ने किया बड़ा खुलासा
ENT LIVE
Adnaan Sheikh के बयान पर भड़कीं Uorfi Javed
Adnaan Sheikh के बयान पर भड़कीं Uorfi Javed
Embed widget