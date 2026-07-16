क्या आप सोच सकते हैं कि जमीन से 250 मील ऊपर तैरते हुए स्पेस स्टेशन में केक काटकर बर्थडे मनाया जा सकता है? पहली नजर में यह नामुमकिन लगता है, क्योंकि अंतरिक्ष में ग्रेविटी न होने के कारण चीजें हवा में तैरने लगती हैं. लेकिन वैज्ञानिकों की क्रिएटिविटी का कोई जवाब नहीं है. हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पर एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का जन्मदिन बड़े ही अनोखे और हवा में तैरते 'स्पेस केक' के साथ मनाया गया. इसका बेहद खूबसूरत और हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग स्पेस की रसोई के दीवाने हो गए हैं.

बिना ओवन और बेकिंग के तैयार हुआ शानदार केक

दरअसल, NASA की अंतरिक्ष यात्री जेसिका मीर ने हाल ही में अंतरिक्ष में अपना जन्मदिन मनाया. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर दिखाया कि कैसे उनके साथियों ने स्पेस स्टेशन को ही एक शानदार बेकरी में बदल दिया. चूंकि स्पेस में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, इसलिए वहां पारंपरिक तरीके से केक बेक करना नामुमकिन है. अगर वहां केक को बेक किया जाए तो उसके उड़ते हुए छोटे-छोटे टुकड़े और कण स्पेस स्टेशन के संवेदनशील उपकरणों को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं. ऐसे में रूसी कॉस्मोनॉट एंड्री फेड्याएव ने अपना कमाल का दिमाग लगाया और बिना बेक किए ही एक अनोखा केक तैयार कर डाला.

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अमेरिकी और रूसी राशन को मिलाकर बनी 'स्पेस मिठाई'

इस अनोखे केक को बनाने के लिए अमेरिकी और रूसी स्पेस एजेंसियों के फूड राशन को आपस में मिलाया गया. एंड्री ने इस केक को बनाने के लिए मीठे कंडेन्स्ड मिल्क , शहद वाली ब्रेड की पतली कटी हुई परतों, दही और पानी मिलाकर तैयार की गई बेरीज का इस्तेमाल किया. जेसिका मीर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा "हमारे क्रू मेंबर्स 'स्पेस किचन' के इतने बड़े उस्ताद हैं कि मैंने पृथ्वी की तुलना में आईएसएस ISS पर कहीं ज्यादा केक खाया है. यह मेरे जन्मदिन के मौके पर बनाया गया था. इस दिन को इतना खास बनाने के लिए एक्सपीडिशन 74 की पूरी टीम का शुक्रिया."

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सोशल मीडिया पर यूजर्स ने पूछा 'चीजें उड़ क्यों नहीं रहीं?'

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लाखों लोग देख चुके हैं और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने भी जेसिका को बधाई देते हुए कमेंट किया कि यह केक देखने में बेहद स्वादिष्ट लग रहा है. वहीं कई यूजर्स इस वीडियो को देखकर हैरान हैं. एक यूजर ने पूछा "वीडियो देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई धरती की रसोई में काम कर रहा हो, चीजें हवा में क्यों नहीं उड़ रही हैं?" इस पर लोग वैज्ञानिकों के इस कमाल के जुगाड़ और केक सेट करने की तकनीक की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

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