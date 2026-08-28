WhatsApp चैट में पुराना मैसेज ढूंढने का स्मार्ट तरीका, ऐसे करें सर्च

यह तरीका खासतौर पर तब यूजफुल है, जब आपको बातचीत का दिन याद हो, लेकिन उसमें इस्तेमाल किए गए शब्द याद न हों. स्कूल की सूचना, सोसायटी का नोटिस, फैमिली की चर्चा या पेमेंट कन्फर्मेशन जैसी जानकारी ढूंढने के लिए स्क्रॉलिंग से बचा जा सकता है.