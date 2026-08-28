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WhatsApp चैट में पुराना मैसेज ढूंढने का स्मार्ट तरीका, ऐसे करें सर्च
WhatsApp पर जरूरी मैसेज ढूंढने के लिए क्या आप भी महीनों पुरानी चैट स्क्रॉल करते रहते हैं? अगर हां, तो अब यह काम काफी आसान हो सकता है. ऐसे में WhatsApp का एक फीचर बेहद काम आ सकता है.
WhatsApp पर रोजाना इतनी सारी चैट होती हैं कि कुछ दिनों बाद जरूरी मैसेज ढूंढना किसी पुरानी फाइल को ढूंढने जैसा लग सकता है. कभी किसी ने घर का पता भेजा होता है, तो कभी फीस से जुड़ी जानकारी, मीटिंग की चर्चा या पेमेंट कन्फर्मेशन, लेकिन बाद में वही मैसेज ढूंढना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में अगर आपको यह याद है कि कोई जरूरी बात किस तारीख को हुई थी, लेकिन मैसेज में क्या लिखा था यह याद नहीं है, तो WhatsApp का Search by Date फीचर काफी काम आ सकता है. इसमें महीनों पुरानी चैट को लगातार स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है.आप सीधे उस तारीख पर जाकर उस दिन की बातचीत देख सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि WhatsApp चैट में पुराना मैसेज ढूंढने के लिए कैसे सर्च करें.
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Published at : 28 Aug 2026 10:30 AM (IST)
Tags :Technology WhatsApp Chats Tech Hack
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