Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीWhatsApp चैट में पुराना मैसेज ढूंढने का स्मार्ट तरीका, ऐसे करें सर्च

WhatsApp चैट में पुराना मैसेज ढूंढने का स्मार्ट तरीका, ऐसे करें सर्च

WhatsApp पर जरूरी मैसेज ढूंढने के लिए क्या आप भी महीनों पुरानी चैट स्क्रॉल करते रहते हैं? अगर हां, तो अब यह काम काफी आसान हो सकता है. ऐसे में WhatsApp का एक फीचर बेहद काम आ सकता है.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 28 Aug 2026 10:30 AM (IST)
WhatsApp पर जरूरी मैसेज ढूंढने के लिए क्या आप भी महीनों पुरानी चैट स्क्रॉल करते रहते हैं? अगर हां, तो अब यह काम काफी आसान हो सकता है. ऐसे में WhatsApp का एक फीचर बेहद काम आ सकता है.

WhatsApp पर रोजाना इतनी सारी चैट होती हैं कि कुछ दिनों बाद जरूरी मैसेज ढूंढना किसी पुरानी फाइल को ढूंढने जैसा लग सकता है. कभी किसी ने घर का पता भेजा होता है, तो कभी फीस से जुड़ी जानकारी, मीटिंग की चर्चा या पेमेंट कन्फर्मेशन, लेकिन बाद में वही मैसेज ढूंढना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में अगर आपको यह याद है कि कोई जरूरी बात किस तारीख को हुई थी, लेकिन मैसेज में क्या लिखा था यह याद नहीं है, तो WhatsApp का Search by Date फीचर काफी काम आ सकता है. इसमें महीनों पुरानी चैट को लगातार स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है.आप सीधे उस तारीख पर जाकर उस दिन की बातचीत देख सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि WhatsApp चैट में पुराना मैसेज ढूंढने के लिए कैसे सर्च करें.

1/6
यह तरीका खासतौर पर तब यूजफुल है, जब आपको बातचीत का दिन याद हो, लेकिन उसमें इस्तेमाल किए गए शब्द याद न हों. स्कूल की सूचना, सोसायटी का नोटिस, फैमिली की चर्चा या पेमेंट कन्फर्मेशन जैसी जानकारी ढूंढने के लिए स्क्रॉलिंग से बचा जा सकता है.
यह तरीका खासतौर पर तब यूजफुल है, जब आपको बातचीत का दिन याद हो, लेकिन उसमें इस्तेमाल किए गए शब्द याद न हों. स्कूल की सूचना, सोसायटी का नोटिस, फैमिली की चर्चा या पेमेंट कन्फर्मेशन जैसी जानकारी ढूंढने के लिए स्क्रॉलिंग से बचा जा सकता है.
2/6
WhatsApp चैट में पुराना मैसेज ढूंढने के लिए सबसे पहले WhatsApp खोलें और उस चैट या ग्रुप में जाएं, जिसमें आपको पुराना मैसेज ढूंढना है.
WhatsApp चैट में पुराना मैसेज ढूंढने के लिए सबसे पहले WhatsApp खोलें और उस चैट या ग्रुप में जाएं, जिसमें आपको पुराना मैसेज ढूंढना है.
3/6
चैट खोलने के बाद Search ऑप्शन पर टैप करें. यहीं से आप पुरानी बातचीत को खोजने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं.
चैट खोलने के बाद Search ऑप्शन पर टैप करें. यहीं से आप पुरानी बातचीत को खोजने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं.
4/6
अगर आपके WhatsApp में यह ऑप्शन दिखाई देता है, तो Search के दौरान Calendar आइकन पर टैप करें. यह आपको तारीख के आधार पर मैसेज खोजने में मदद करेगा.
अगर आपके WhatsApp में यह ऑप्शन दिखाई देता है, तो Search के दौरान Calendar आइकन पर टैप करें. यह आपको तारीख के आधार पर मैसेज खोजने में मदद करेगा.
5/6
अब वह तारीख सिलेक्ट करें, जिस दिन आपको लगता है कि जरूरी बातचीत हुई थी. इसके लिए आपको मैसेज के सटीक शब्द याद रखने की जरूरत नहीं है.
अब वह तारीख सिलेक्ट करें, जिस दिन आपको लगता है कि जरूरी बातचीत हुई थी. इसके लिए आपको मैसेज के सटीक शब्द याद रखने की जरूरत नहीं है.
6/6
तारीख चुनने के बाद WhatsApp आपको उस दिन की बातचीत तक पहुंचने में मदद करेगा. अब आप उस दिन भेजे गए मैसेज को देखकर जरूरी जानकारी ढूंढ सकते हैं.
तारीख चुनने के बाद WhatsApp आपको उस दिन की बातचीत तक पहुंचने में मदद करेगा. अब आप उस दिन भेजे गए मैसेज को देखकर जरूरी जानकारी ढूंढ सकते हैं.
Published at : 28 Aug 2026 10:30 AM (IST)
Tags :
Technology WhatsApp Chats Tech Hack

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
4900mAh बैटरी के साथ लॉन्च हुआ Samsung का नया फोन! जानें फीचर्स और कीमत
4900mAh बैटरी के साथ लॉन्च हुआ Samsung का नया फोन! जानें फीचर्स और कीमत
टेक्नोलॉजी
युवा यूजर्स को कैसे प्रभावित कर रहा मेटा, पूर्व सेफ्टी इंजीनियर ने क्या किया दावा?
युवा यूजर्स को कैसे प्रभावित कर रहा मेटा, पूर्व सेफ्टी इंजीनियर ने क्या किया दावा?
टेक्नोलॉजी
Xiaomi ने बनाए तीन नए Chips, क्या Qualcomm- MediaTek को मिलेगी टक्कर?
Xiaomi ने बनाए तीन नए Chips, क्या Qualcomm- MediaTek को मिलेगी टक्कर?
टेक्नोलॉजी
महंगे Earbuds को टक्कर देगा CMF का नया Buds Neo? जानें खासियत
महंगे Earbuds को टक्कर देगा CMF का नया Buds Neo? जानें खासियत
Advertisement

वीडियोज

मशहूर हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या से हड़कंप!
सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड से थर्राया पश्चिमी UP
नेपाल आपदा में कितना नुकसान? अरबों की संपत्ति तबाह, डरा देंगे आंकड़े!
बादलों के फटने से लेकर तबाही तक...कब और कैसे बदला मंजर?
कैमरे में कैद हुआ जलप्रलय का सबसे डरावना रूप

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

सुधीर कुमार
सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
कौन लिख रहा है स्कूली बच्चों के प्रदर्शन की अदृश्य पटकथा?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने बदला कनाडा की झील का नाम, PM कार्नी ने दिया करारा जवाब, बोले- सच जानते हैं
ट्रंप ने बदला कनाडा की झील का नाम, मार्क कार्नी ने दिया करारा जवाब
झारखंड
आदिवासी महिलाओं ने पेड़ को बांधी राखी, कहा- 'जंगल ही हमारे माता-पिता और भाई'
आदिवासी महिलाओं ने पेड़ को बांधी राखी, कहा- 'जंगल ही हमारे माता-पिता और भाई'
क्रिकेट
श्रीलंका दौरा खत्म, अब कब-किसके साथ है भारतीय टीम का अगला मैच? देखें सितंबर का पूरा शेड्यूल
श्रीलंका दौरा खत्म, अब कब-किसके साथ है भारतीय टीम का अगला मैच? देखें सितंबर का पूरा शेड्यूल
टेलीविजन
'मैं मारपीट के निशान मेकअप से छिपाती थी...', काम्या पंजाबी का छलका दर्द
'मैं मारपीट के निशान मेकअप से छिपाती थी...', काम्या पंजाबी का छलका दर्द
विश्व
Live: नेपाल में कुदरत का कहर: नदी शांत, पर मलबे में तलाश जारी, 469 की मौत
Live: नेपाल में कुदरत का कहर: नदी शांत, पर मलबे में तलाश जारी, 469 की मौत
विश्व
NATO पर रूस के हमले की अटकलों के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, बोले- पुतिन नहीं...
NATO पर रूस के हमले की अटकलों के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, बोले- पुतिन नहीं...
Home Tips
Pest Control: घर में बार-बार आ जाती हैं चींटियां? ऐसे करें सफाया
घर में बार-बार आ जाती हैं चींटियां? ऐसे करें सफाया
ट्रेंडिंग
बाढ़ के पानी में डिलीवरी करने निकला बॉय, वायरल वीडियो देख भावुक हुए लोग
बाढ़ के पानी में डिलीवरी करने निकला बॉय, वायरल वीडियो देख भावुक हुए लोग
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget