TRAI New Rules: अगर आप Jio, Airtel या Vodafone Idea का नंबर इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने मोबाइल कॉलिंग से जुड़ी व्यवस्था में बदलाव किया है. नए नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे. इन नियमों के जरिए बड़ी टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी रोकने और छोटी व नई कंपनियों को बाजार में कारोबार का बेहतर मौका देने पर जोर दिया गया है. आखिर क्या हैं ये नए नियम और आम मोबाइल ग्राहकों को इनसे क्या फायदा होगा, जानिए...

आखिर क्या है इंटरकनेक्शन?

मान लीजिए आपके पास Jio का नंबर है और आपके दोस्त के पास Airtel का नंबर है. जब आप अपने दोस्त को फोन करते हैं तो दोनों कंपनियों के नेटवर्क आपस में जुड़ते हैं तभी आपकी कॉल उस तक पहुंचती है. टेलीकॉम की भाषा में इसे इंटरकनेक्शन कहा जाता है. इसके लिए टेलीकॉम कंपनियों के बीच तकनीकी और कारोबारी समझौते होते हैं. TRAI ने अब इन्हीं समझौतों से जुड़े नियमों में बदलाव किया है.

30 फीसदी हिस्सेदारी वाली कंपनियों पर खास नजर

TRAI के मुताबिक किसी भी टेलीकॉम सर्किल में कंपनी की एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR), ग्राहकों की संख्या, वॉयस कॉल संभालने की क्षमता या नेटवर्क ट्रैफिक में से किसी एक में भी 30 फीसदी या उससे ज्यादा हिस्सेदारी है तो उसे Significant Market Power (SMP) वाली कंपनी माना जाएगा. आसान भाषा में कहें तो बाजार में बड़ा दबदबा रखने वाली कंपनियों पर TRAI की खास नजर रहेगी. हर वित्त वर्ष में इसका आकलन भी किया जाएगा.

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बड़ी कंपनियों को सार्वजनिक करनी होंगी अपनी शर्तें

बाजार में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली कंपनियों को इंटरकनेक्शन से जुड़ी अपनी शर्तें 30 दिनों के अंदर TRAI के पास मंजूरी के लिए भेजनी होंगी. मंजूरी मिलने के 15 दिनों के अंदर इन्हें अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करना होगा. इससे नई और छोटी कंपनियों को पहले से पता होगा कि किसी बड़ी कंपनी के नेटवर्क से जुड़ने के लिए क्या शर्तें हैं. हालांकि दोनों कंपनियां आपसी सहमति से इन शर्तों में बदलाव भी कर सकेंगी.

नियम नहीं माने तो लगेगा जुर्माना

TRAI ने नियमों का पालन नहीं करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने की व्यवस्था भी की है. समय पर जानकारी नहीं देने समझौते की शर्तें सार्वजनिक नहीं करने या जरूरी बदलाव नहीं करने पर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी. जुर्माना तय करते समय यह भी देखा जाएगा कि कंपनी ने कितने समय तक नियमों का पालन नहीं किया.

आम मोबाइल ग्राहकों को क्या होगा फायदा?

TRAI ने एक कंपनी के नेटवर्क से दूसरी कंपनी के नेटवर्क तक कॉल पहुंचाने की तकनीकी व्यवस्था को भी अपडेट किया है. पुराने सिस्टम की जगह आधुनिक इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) आधारित नेटवर्क को बढ़ावा दिया जाएगा. इससे अलग-अलग कंपनियों के बीच कॉल कनेक्टिविटी बेहतर होने और तकनीकी परेशानियां कम होने की उम्मीद है. वहीं बाजार में कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने का फायदा भी आगे चलकर ग्राहकों को मिल सकता है. हालांकि TRAI ने इन नए नियमों में मोबाइल रिचार्ज सस्ता करने या कॉल ड्रॉप की समस्या खत्म करने का कोई सीधा ऐलान नहीं किया है.

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