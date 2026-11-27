Flour Mill Electricity Consumption: आजकल कई घरों में गेहूं और दूसरे अनाज का आटा पीसने के लिए घरेलू आटा चक्की का इस्तेमाल किया जाता है. इससे घर पर ही ताजा आटा मिल जाता है और बार-बार बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रोज कुछ देर आटा चक्की चलाने से बिजली का कितना खर्च आता है? दरअसल, इसका हिसाब मशीन में लगी मोटर की क्षमता और उसके इस्तेमाल के समय पर निर्भर करता है.

1 HP और 2 HP मोटर वाली चक्की कितनी बिजली खाती है?

घरों में आमतौर पर 1 HP और 1.5 से 2 HP मोटर वाली आटा चक्कियां इस्तेमाल होती हैं. 1 HP मोटर वाली चक्की एक घंटे में करीब 0.75 से 1 यूनिट बिजली खर्च करती है. वहीं, 1.5 से 2 HP मोटर वाली चक्की की खपत करीब 1.1 से 1.5 यूनिट प्रति घंटा होती है. ज्यादा क्षमता वाली मोटर में आमतौर पर बिजली की खपत भी ज्यादा होती है.

एक घंटे चक्की चलाने पर कितना आएगा बिल?

बिजली का खर्च निकालने के लिए एक आसान फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है. इसके लिए मशीन के वॉट को चलने के घंटों से गुणा करके 1,000 से भाग देना होता है. अब मान लीजिए आपके इलाके में बिजली की दर 7 रुपये प्रति यूनिट है. ऐसे में एक घंटे चक्की चलाने का खर्च करीब 5.25 रुपये होगा. अगर मशीन 1 यूनिट बिजली खर्च करती है, तो एक घंटे का खर्च 7 रुपये आएगा.

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इन वजहों से भी बढ़ती है बिजली की खपत

आटा चक्की की बिजली खपत सिर्फ मोटर की क्षमता पर निर्भर नहीं करती. आप कौन सा अनाज पीस रहे हैं और मशीन को कितनी देर चला रहे हैं, इससे भी फर्क पड़ता है. गेहूं और चावल के मुकाबले मक्का और बाजरा जैसे सख्त अनाज पीसने में मोटर पर ज्यादा दबाव पड़ता है. इसके अलावा, अगर आपको बहुत बारीक आटा चाहिए, तो मशीन को ज्यादा समय तक चलाना पड़ता है. मोटर की क्वालिटी और मशीन की देखभाल भी बिजली की खपत पर असर डालती है. इसलिए चक्की खरीदते समय उसकी मोटर की क्षमता और वॉट की जानकारी जरूर देखें. मशीन को जरूरत से ज्यादा देर तक चलाने से बचें और उसकी समय-समय पर सफाई और देखभाल करें.

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