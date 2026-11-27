हम दिनभर में कई बार घड़ी देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी सुइयां लगातार कैसे चलती रहती हैं? घड़ी को कैसे पता चलता है कि एक सेकंड, एक मिनट या एक घंटा पूरा हो गया है? दरअसल, घड़ी के अंदर एक खास तकनीक काम करती है, जो समय को लगातार गिनती रहती है. आमतौर पर घड़ियां क्वार्ट्ज और मैकेनिकल तकनीक से चलती हैं.

क्वार्ट्ज तकनीक से कैसे चलती है घड़ी?

आजकल इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर सामान्य घड़ियों में क्वार्ट्ज तकनीक होती है. इसमें एक छोटी बैटरी लगी होती है, जो घड़ी के अंदर मौजूद क्वार्ट्ज क्रिस्टल को बिजली देती है. बिजली मिलने पर यह क्रिस्टल एक तय गति से कंपन करता है. आमतौर पर यह एक सेकंड में 32,768 बार कंपन करता है.

घड़ी के अंदर लगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इन कंपनों को गिनता है. जब तय संख्या पूरी हो जाती है, तो यह मोटर को सिग्नल भेजता है. इसके बाद मोटर और गियर्स की मदद से घड़ी की सुई आगे बढ़ती है. यही वजह है कि क्वार्ट्ज घड़ी समय बताने में काफी सटीक मानी जाती है.

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केनिकल घड़ी में क्या होता है?

क्वार्ट्ज घड़ी के मुकाबले मैकेनिकल घड़ी अलग तरीके से काम करती है. इसमें बैटरी की जरूरत नहीं होती. यह स्प्रिंग या पेंडुलम से मिलने वाली ऊर्जा की मदद से चलती है. घड़ी के अंदर कई छोटे-छोटे दांतेदार पहिए यानी गियर्स लगे होते हैं, जो एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं. स्प्रिंग या पेंडुलम की मदद से इन गियर्स को नियमित गति मिलती है. इसके बाद यही गियर्स घड़ी की सुइयों को आगे बढ़ाते हैं. पुरानी दीवार घड़ियों और कुछ महंगी कलाई घड़ियों में इस तरह की तकनीक देखने को मिलती है.

घड़ी को सही समय का पता कैसे चलता है?

दरअसल, घड़ी को अपने आप सही समय का पता नहीं होता. उसे शुरुआत में सही समय के अनुसार सेट करना पड़ता है. इसके बाद वह अपने अंदर चलने वाली नियमित गिनती के आधार पर समय बताती रहती है. सेकंड की सुई के 60 कदम पूरे होने पर मिनट की सुई एक मिनट आगे बढ़ती है. इसी तरह मिनट की सुई के 60 मिनट पूरे करने पर घंटे की सुई एक घंटा आगे बढ़ती है.

मोबाइल और स्मार्ट घड़ियां नेटवर्क या इंटरनेट की मदद से भी अपना समय सही करती हैं. वहीं, सामान्य घड़ियों को समय-समय पर खुद सेट करना पड़ता है. यानी घड़ी समय को पहचानती नहीं, बल्कि एक तय तकनीक से उसकी गिनती करती रहती है.

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