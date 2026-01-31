हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इस एक मैसेज को गलती से भी न खोलें, वरना पलभर में उड़ जाएगा पूरा बैंक बैलेंस, इन यूजर्स पर मंडरा रहा खतरा

इस एक मैसेज को गलती से भी न खोलें, वरना पलभर में उड़ जाएगा पूरा बैंक बैलेंस, इन यूजर्स पर मंडरा रहा खतरा

Cyber Fraud: State Bank of India ने अपने ग्राहकों को एक बार फिर सतर्क रहने की सलाह दी है क्योंकि इन दिनों ठग नए-नए तरीकों से लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 31 Jan 2026 03:58 PM (IST)
Cyber Fraud: State Bank of India ने अपने ग्राहकों को एक बार फिर सतर्क रहने की सलाह दी है क्योंकि इन दिनों ठग नए-नए तरीकों से लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं.

State Bank of India ने अपने ग्राहकों को एक बार फिर सतर्क रहने की सलाह दी है क्योंकि इन दिनों ठग नए-नए तरीकों से लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं. बैंक ने सोशल मीडिया पर एक जागरूकता पोस्ट के जरिए बताया है कि कैसे रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर लोगों के खातों को खाली किया जा रहा है. खास बात यह है कि इस तरह के जाल में सिर्फ अनजान लोग ही नहीं बल्कि पढ़े-लिखे और समझदार लोग भी आसानी से फंस जाते हैं.

SBI के मुताबिक, ठग आमतौर पर SMS या WhatsApp के जरिए मैसेज भेजते हैं. इन मैसेज में लिखा होता है कि आपके खाते में हजारों रिवॉर्ड पॉइंट्स पड़े हैं जो जल्द ही एक्सपायर होने वाले हैं. मैसेज में तुरंत क्लिक करके रिडीम करने की बात कही जाती है. कई लोग यह सोचकर लिंक पर क्लिक कर देते हैं कि फ्री में मिले रिवॉर्ड्स कहीं खत्म न हो जाएं. यहीं से ठगी की शुरुआत होती है.
SBI के मुताबिक, ठग आमतौर पर SMS या WhatsApp के जरिए मैसेज भेजते हैं. इन मैसेज में लिखा होता है कि आपके खाते में हजारों रिवॉर्ड पॉइंट्स पड़े हैं जो जल्द ही एक्सपायर होने वाले हैं. मैसेज में तुरंत क्लिक करके रिडीम करने की बात कही जाती है. कई लोग यह सोचकर लिंक पर क्लिक कर देते हैं कि फ्री में मिले रिवॉर्ड्स कहीं खत्म न हो जाएं. यहीं से ठगी की शुरुआत होती है.
जैसे ही कोई व्यक्ति उस लिंक पर क्लिक करता है, उसे एक फर्जी वेबसाइट पर ले जाया जाता है जो देखने में बिल्कुल बैंक की असली साइट जैसी लगती है. वहां यूजर से डेबिट कार्ड की जानकारी, CVV नंबर या दूसरी बैंकिंग डिटेल्स डालने को कहा जाता है. जैसे ही ये जानकारी डाली जाती है, ठगों को अकाउंट तक पहुंच मिल जाती है और कुछ ही पलों में खाते से पैसे गायब हो सकते हैं.
जैसे ही कोई व्यक्ति उस लिंक पर क्लिक करता है, उसे एक फर्जी वेबसाइट पर ले जाया जाता है जो देखने में बिल्कुल बैंक की असली साइट जैसी लगती है. वहां यूजर से डेबिट कार्ड की जानकारी, CVV नंबर या दूसरी बैंकिंग डिटेल्स डालने को कहा जाता है. जैसे ही ये जानकारी डाली जाती है, ठगों को अकाउंट तक पहुंच मिल जाती है और कुछ ही पलों में खाते से पैसे गायब हो सकते हैं.
Published at : 31 Jan 2026 03:58 PM (IST)
