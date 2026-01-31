एक्सप्लोरर
इस एक मैसेज को गलती से भी न खोलें, वरना पलभर में उड़ जाएगा पूरा बैंक बैलेंस, इन यूजर्स पर मंडरा रहा खतरा
Cyber Fraud: State Bank of India ने अपने ग्राहकों को एक बार फिर सतर्क रहने की सलाह दी है क्योंकि इन दिनों ठग नए-नए तरीकों से लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं.
State Bank of India ने अपने ग्राहकों को एक बार फिर सतर्क रहने की सलाह दी है क्योंकि इन दिनों ठग नए-नए तरीकों से लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं. बैंक ने सोशल मीडिया पर एक जागरूकता पोस्ट के जरिए बताया है कि कैसे रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर लोगों के खातों को खाली किया जा रहा है. खास बात यह है कि इस तरह के जाल में सिर्फ अनजान लोग ही नहीं बल्कि पढ़े-लिखे और समझदार लोग भी आसानी से फंस जाते हैं.
Published at : 31 Jan 2026 03:58 PM (IST)
