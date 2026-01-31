इस एक मैसेज को गलती से भी न खोलें, वरना पलभर में उड़ जाएगा पूरा बैंक बैलेंस, इन यूजर्स पर मंडरा रहा खतरा

SBI के मुताबिक, ठग आमतौर पर SMS या WhatsApp के जरिए मैसेज भेजते हैं. इन मैसेज में लिखा होता है कि आपके खाते में हजारों रिवॉर्ड पॉइंट्स पड़े हैं जो जल्द ही एक्सपायर होने वाले हैं. मैसेज में तुरंत क्लिक करके रिडीम करने की बात कही जाती है. कई लोग यह सोचकर लिंक पर क्लिक कर देते हैं कि फ्री में मिले रिवॉर्ड्स कहीं खत्म न हो जाएं. यहीं से ठगी की शुरुआत होती है.