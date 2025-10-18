हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इस कंपनी ने पूरी दुनिया में बेच डाले सबसे ज्यादा फोन, एप्पल भी रह गई पीछे, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

इस कंपनी ने पूरी दुनिया में बेच डाले सबसे ज्यादा फोन, एप्पल भी रह गई पीछे, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

IDC Report: इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन (IDC) की नई रिपोर्ट ने वैश्विक स्मार्टफोन बाजार की ताज़ा तस्वीर पेश की है जिसमें इस बार सैमसंग ने सभी को पछाड़कर फिर से पहला स्थान हासिल कर लिया है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 18 Oct 2025 10:35 AM (IST)
IDC Report: इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन (IDC) की नई रिपोर्ट ने वैश्विक स्मार्टफोन बाजार की ताज़ा तस्वीर पेश की है जिसमें इस बार सैमसंग ने सभी को पछाड़कर फिर से पहला स्थान हासिल कर लिया है.

इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन (IDC) की नई रिपोर्ट ने वैश्विक स्मार्टफोन बाजार की ताज़ा तस्वीर पेश की है जिसमें इस बार सैमसंग ने सभी को पछाड़कर फिर से पहला स्थान हासिल कर लिया है. साल 2025 की तीसरी तिमाही में दुनिया भर के स्मार्टफोन मार्केट में लगभग 2.6 फीसदी की ग्रोथ दर्ज की गई है और इस उछाल का सबसे बड़ा फायदा सैमसंग को मिला है.

IDC की वर्ल्डवाइड स्मार्टफोन मार्केट ट्रैकर रिपोर्ट के मुताबिक, सैमसंग, एप्पल, शाओमी, ट्रांसियन और वीवो जैसी कंपनियों ने इस तिमाही में बाजार पर मजबूत पकड़ बनाए रखी है. लेकिन इस बार रेस में सैमसंग सबसे आगे रहा जिसने बाकी सभी ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया.
IDC की वर्ल्डवाइड स्मार्टफोन मार्केट ट्रैकर रिपोर्ट के मुताबिक, सैमसंग, एप्पल, शाओमी, ट्रांसियन और वीवो जैसी कंपनियों ने इस तिमाही में बाजार पर मजबूत पकड़ बनाए रखी है. लेकिन इस बार रेस में सैमसंग सबसे आगे रहा जिसने बाकी सभी ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया.
रिपोर्ट में कहा गया है कि स्मार्टफोन मार्केट में तेजी का सबसे बड़ा कारण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का बजट फोन्स तक पहुंचना. अब ऐसे फीचर्स जो पहले सिर्फ महंगे प्रीमियम स्मार्टफोन्स में मिलते थे वे अब किफायती डिवाइसेस में भी मौजूद हैं. यही वजह है कि आम उपभोक्ताओं में AI फीचर्स वाले फोन्स की मांग जबरदस्त बढ़ी है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि स्मार्टफोन मार्केट में तेजी का सबसे बड़ा कारण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का बजट फोन्स तक पहुंचना. अब ऐसे फीचर्स जो पहले सिर्फ महंगे प्रीमियम स्मार्टफोन्स में मिलते थे वे अब किफायती डिवाइसेस में भी मौजूद हैं. यही वजह है कि आम उपभोक्ताओं में AI फीचर्स वाले फोन्स की मांग जबरदस्त बढ़ी है.
सैमसंग का मार्केट शेयर अब 18.4% तक पहुंच गया है. कंपनी ने पिछले साल की तुलना में अपनी शिपमेंट में उल्लेखनीय वृद्धि की है 2024 की तीसरी तिमाही में जहां 5.77 करोड़ यूनिट्स भेजे गए थे, वहीं 2025 की इसी अवधि में यह आंकड़ा बढ़कर 6.14 करोड़ यूनिट्स हो गया. इस ग्रोथ में Galaxy Z Fold 7 और Z Flip 7 जैसे प्रीमियम AI-पावर्ड फोन्स का बड़ा योगदान रहा है. इन मॉडलों की परफॉर्मेंस और स्मार्ट फीचर्स ने यूजर्स को काफी प्रभावित किया है.
सैमसंग का मार्केट शेयर अब 18.4% तक पहुंच गया है. कंपनी ने पिछले साल की तुलना में अपनी शिपमेंट में उल्लेखनीय वृद्धि की है 2024 की तीसरी तिमाही में जहां 5.77 करोड़ यूनिट्स भेजे गए थे, वहीं 2025 की इसी अवधि में यह आंकड़ा बढ़कर 6.14 करोड़ यूनिट्स हो गया. इस ग्रोथ में Galaxy Z Fold 7 और Z Flip 7 जैसे प्रीमियम AI-पावर्ड फोन्स का बड़ा योगदान रहा है. इन मॉडलों की परफॉर्मेंस और स्मार्ट फीचर्स ने यूजर्स को काफी प्रभावित किया है.
दूसरे पायदान पर Apple रहा, जिसने इस तिमाही में करीब 5.87 करोड़ यूनिट्स की शिपमेंट दर्ज की. iPhone 17 सीरीज़ की लॉन्चिंग के बाद बिक्री में तेजी जरूर आई है लेकिन सैमसंग की मजबूत पकड़ के आगे कंपनी को थोड़ा नुकसान झेलना पड़ा. फिर भी Apple आने वाले महीनों में अपनी नई iPhone 17 लाइनअप की बिक्री को और बढ़ाने की तैयारी में है.
दूसरे पायदान पर Apple रहा, जिसने इस तिमाही में करीब 5.87 करोड़ यूनिट्स की शिपमेंट दर्ज की. iPhone 17 सीरीज़ की लॉन्चिंग के बाद बिक्री में तेजी जरूर आई है लेकिन सैमसंग की मजबूत पकड़ के आगे कंपनी को थोड़ा नुकसान झेलना पड़ा. फिर भी Apple आने वाले महीनों में अपनी नई iPhone 17 लाइनअप की बिक्री को और बढ़ाने की तैयारी में है.
शाओमी ने तीसरा स्थान हासिल किया जिसका मार्केट शेयर 13.5% रहा. वहीं ट्रांसियन 9% और वीवो 8.9% हिस्सेदारी के साथ टॉप-5 में शामिल रहीं. इन कंपनियों ने मिड-रेंज सेगमेंट में आक्रामक रणनीति अपनाई है और उभरते बाजारों में अपने AI-युक्त स्मार्टफोन्स की पेशकश से जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की है.
शाओमी ने तीसरा स्थान हासिल किया जिसका मार्केट शेयर 13.5% रहा. वहीं ट्रांसियन 9% और वीवो 8.9% हिस्सेदारी के साथ टॉप-5 में शामिल रहीं. इन कंपनियों ने मिड-रेंज सेगमेंट में आक्रामक रणनीति अपनाई है और उभरते बाजारों में अपने AI-युक्त स्मार्टफोन्स की पेशकश से जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की है.
IDC का अनुमान है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्मार्टफोन इंडस्ट्री की दिशा और गति तय करेगा. कंपनियां अब हर प्राइस सेगमेंट में AI इंटीग्रेशन को प्राथमिकता दे रही हैं ताकि यूजर्स को एक स्मार्ट, एडवांस और वैल्यू-फॉर-मनी अनुभव मिल सके. कहा जा सकता है कि AI ने स्मार्टफोन इंडस्ट्री का खेल पूरी तरह बदल दिया है.
IDC का अनुमान है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्मार्टफोन इंडस्ट्री की दिशा और गति तय करेगा. कंपनियां अब हर प्राइस सेगमेंट में AI इंटीग्रेशन को प्राथमिकता दे रही हैं ताकि यूजर्स को एक स्मार्ट, एडवांस और वैल्यू-फॉर-मनी अनुभव मिल सके. कहा जा सकता है कि AI ने स्मार्टफोन इंडस्ट्री का खेल पूरी तरह बदल दिया है.
Published at : 18 Oct 2025 10:33 AM (IST)
Samsung Apple TECH NEWS HINDI IDC

