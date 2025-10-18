इस कंपनी ने पूरी दुनिया में बेच डाले सबसे ज्यादा फोन, एप्पल भी रह गई पीछे, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

सैमसंग का मार्केट शेयर अब 18.4% तक पहुंच गया है. कंपनी ने पिछले साल की तुलना में अपनी शिपमेंट में उल्लेखनीय वृद्धि की है 2024 की तीसरी तिमाही में जहां 5.77 करोड़ यूनिट्स भेजे गए थे, वहीं 2025 की इसी अवधि में यह आंकड़ा बढ़कर 6.14 करोड़ यूनिट्स हो गया. इस ग्रोथ में Galaxy Z Fold 7 और Z Flip 7 जैसे प्रीमियम AI-पावर्ड फोन्स का बड़ा योगदान रहा है. इन मॉडलों की परफॉर्मेंस और स्मार्ट फीचर्स ने यूजर्स को काफी प्रभावित किया है.