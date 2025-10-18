एक्सप्लोरर
इस कंपनी ने पूरी दुनिया में बेच डाले सबसे ज्यादा फोन, एप्पल भी रह गई पीछे, रिपोर्ट में हुआ खुलासा
IDC Report: इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन (IDC) की नई रिपोर्ट ने वैश्विक स्मार्टफोन बाजार की ताज़ा तस्वीर पेश की है जिसमें इस बार सैमसंग ने सभी को पछाड़कर फिर से पहला स्थान हासिल कर लिया है.
इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन (IDC) की नई रिपोर्ट ने वैश्विक स्मार्टफोन बाजार की ताज़ा तस्वीर पेश की है जिसमें इस बार सैमसंग ने सभी को पछाड़कर फिर से पहला स्थान हासिल कर लिया है. साल 2025 की तीसरी तिमाही में दुनिया भर के स्मार्टफोन मार्केट में लगभग 2.6 फीसदी की ग्रोथ दर्ज की गई है और इस उछाल का सबसे बड़ा फायदा सैमसंग को मिला है.
