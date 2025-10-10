दिवाली से पहले धड़ाम हो गई Samsung Galaxy S25 Ultra की कीमत, यहां से खरीदने पर होगी 30 हजार रुपये की बचत

वर्तमान में Amazon पर Galaxy S25 Ultra 1,02,490 रुपये में लिस्टेड है जो इसकी लॉन्च कीमत से करीब 27,509 रुपये कम है. इसके अलावा अगर यूज़र Amazon Pay ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त 3074 रुपये की छूट भी मिलती है. इस तरह फोन की इफेक्टिव कीमत लगभग 99,416 रुपये तक आ जाती है. यानी कुल मिलाकर 30,000 रुपये से ज्यादा का फायदा सिर्फ एक स्मार्टफोन पर मिल रहा है जो इस साल लॉन्च हुआ था.