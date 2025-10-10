हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिवाली से पहले धड़ाम हो गई Samsung Galaxy S25 Ultra की कीमत, यहां से खरीदने पर होगी 30 हजार रुपये की बचत

Samsung Galaxy S25 Ultra: सैमसंग ने अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन Galaxy S25 Ultra की कीमत में जबरदस्त कटौती कर दी है जिससे अब यह Amazon पर पहले से कहीं ज्यादा सस्ते दाम में उपलब्ध है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 10 Oct 2025 09:42 AM (IST)
सैमसंग ने अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन Galaxy S25 Ultra की कीमत में जबरदस्त कटौती कर दी है जिससे अब यह Amazon पर पहले से कहीं ज्यादा सस्ते दाम में उपलब्ध है. यह ऑफर उन लोगों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं जो लंबे समय से इस प्रीमियम फोन को खरीदने का इंतजार कर रहे थे. पहले इस स्मार्टफोन की कीमत 1,29,999 रुपये थी लेकिन अब भारी डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर्स के साथ इसकी कीमत 1 लाख रुपये से भी नीचे आ गई है.

वर्तमान में Amazon पर Galaxy S25 Ultra 1,02,490 रुपये में लिस्टेड है जो इसकी लॉन्च कीमत से करीब 27,509 रुपये कम है. इसके अलावा अगर यूज़र Amazon Pay ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त 3074 रुपये की छूट भी मिलती है. इस तरह फोन की इफेक्टिव कीमत लगभग 99,416 रुपये तक आ जाती है. यानी कुल मिलाकर 30,000 रुपये से ज्यादा का फायदा सिर्फ एक स्मार्टफोन पर मिल रहा है जो इस साल लॉन्च हुआ था.
इतना ही नहीं, Amazon के एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत पुराने फोन को बदलने पर ग्राहकों को 52,600 रुपये तक का एक्सचेंज वैल्यू भी मिल सकता है. इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई पुराना स्मार्टफोन है तो आप Galaxy S25 Ultra को और भी सस्ते में हासिल कर सकते हैं.
अब बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की तो Samsung Galaxy S25 Ultra में 6.9 इंच का QHD+ Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ बेहद स्मूद एक्सपीरियंस देता है. यह फोन Qualcomm Snapdragon 8 Elite चिपसेट से लैस है जो इसे सुपरफास्ट परफॉर्मेंस देता है. इसमें 12GB RAM और 1TB इंटरनल स्टोरेज तक का विकल्प मौजूद है.
कैमरा सेक्शन की बात करें तो फोन में 200MP का प्राइमरी कैमरा, 50MP अल्ट्रा-वाइड लेंस, 50MP टेलीफोटो लेंस (5x ऑप्टिकल ज़ूम) और 10MP टेलीफोटो लेंस (3x ज़ूम) शामिल हैं. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 12MP फ्रंट कैमरा दिया गया है.
फोन में 5000mAh की दमदार बैटरी दी गई है जो 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. वहीं, इसका इनबिल्ट S Pen इसे बाकी स्मार्टफोन्स से अलग बनाता है जिससे नोट्स लेना या स्केच बनाना बेहद आसान हो जाता है.
कुल मिलाकर, इतनी बड़ी प्राइस कट के बाद Galaxy S25 Ultra अब उन लोगों के लिए एक शानदार डील बन चुका है जो एक अल्ट्रा-प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं लेकिन बजट को लेकर सोच में थे. यह डिस्काउंट ऑफर निश्चित रूप से Samsung के फैंस के लिए एक सुनहरा मौका है.
इसके अलावा यहां पर OnePlus 13R 5G पर भी जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है. बता दें कि फोन के 12+256GB वेरिएंट की असल कीमत 44,999 रुपये है लेकिन यहां पर इस फोन को 38,999 रुपये में लिस्ट किया गया है. इसके अलावा आपको यहां पर कई बैंक ऑफर भी देखने को मिल जाएंगे जिसके बाद फोन की कीमत और भी सस्ती हो जाएगी.
Published at : 10 Oct 2025 09:42 AM (IST)
