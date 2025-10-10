एक्सप्लोरर
दिवाली से पहले धड़ाम हो गई Samsung Galaxy S25 Ultra की कीमत, यहां से खरीदने पर होगी 30 हजार रुपये की बचत
Samsung Galaxy S25 Ultra: सैमसंग ने अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन Galaxy S25 Ultra की कीमत में जबरदस्त कटौती कर दी है जिससे अब यह Amazon पर पहले से कहीं ज्यादा सस्ते दाम में उपलब्ध है.
सैमसंग ने अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन Galaxy S25 Ultra की कीमत में जबरदस्त कटौती कर दी है जिससे अब यह Amazon पर पहले से कहीं ज्यादा सस्ते दाम में उपलब्ध है. यह ऑफर उन लोगों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं जो लंबे समय से इस प्रीमियम फोन को खरीदने का इंतजार कर रहे थे. पहले इस स्मार्टफोन की कीमत 1,29,999 रुपये थी लेकिन अब भारी डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर्स के साथ इसकी कीमत 1 लाख रुपये से भी नीचे आ गई है.
Published at : 10 Oct 2025 09:42 AM (IST)
