Samsung Galaxy S24 Ultra पर तगड़ी छूट! यहां से खरीदने पर होगी 45 हजार से ज्यादा की बचत, जानिए ऑफर डिटेल्स

Samsung Galaxy S24 Ultra पर तगड़ी छूट! यहां से खरीदने पर होगी 45 हजार से ज्यादा की बचत, जानिए ऑफर डिटेल्स

Samsung Galaxy S24 Ultra: Samsung Galaxy S24 Ultra इस साल कई बार कीमत में कटौती का फायदा उठा चुका है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 15 Nov 2025 01:13 PM (IST)
Samsung Galaxy S24 Ultra: Samsung Galaxy S24 Ultra इस साल कई बार कीमत में कटौती का फायदा उठा चुका है.

Samsung Galaxy S24 Ultra इस साल कई बार कीमत में कटौती का फायदा उठा चुका है. Snapdragon प्रोसेसर, क्वाड रियर कैमरा सेटअप और लंबे समय तक मिलने वाले Android अपग्रेड इसे आज भी एक पावरफुल फ्लैगशिप विकल्प बनाते हैं. इसी बीच Amazon ने इस फोन पर इतनी बड़ी छूट दे दी है कि इसे मिस करना मुश्किल है.

1/5
Amazon India पर Galaxy S24 Ultra का 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाला मॉडल अब 84,999 रुपये में मिल रहा है जबकि इसकी लॉन्च कीमत 1,34,999 रुपये थी. यानि कीमत में सीधा भारी गिरावट देखी जा सकती है. इसके साथ अगर आप Amazon Pay ICICI क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको करीब 2,549 रुपये का अतिरिक्त कैशबैक भी मिलेगा. इस तरह फोन की प्रभावी कीमत घटकर लगभग 82,499 रुपये तक आ जाती है. यह मॉडल Titanium Gray, Titanium Black और Titanium Violet तीन रंगों में उपलब्ध है.
Amazon India पर Galaxy S24 Ultra का 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाला मॉडल अब 84,999 रुपये में मिल रहा है जबकि इसकी लॉन्च कीमत 1,34,999 रुपये थी. यानि कीमत में सीधा भारी गिरावट देखी जा सकती है. इसके साथ अगर आप Amazon Pay ICICI क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको करीब 2,549 रुपये का अतिरिक्त कैशबैक भी मिलेगा. इस तरह फोन की प्रभावी कीमत घटकर लगभग 82,499 रुपये तक आ जाती है. यह मॉडल Titanium Gray, Titanium Black और Titanium Violet तीन रंगों में उपलब्ध है.
2/5
कैमरा सेटअप की बात करें तो Galaxy S24 Ultra में 200MP का मुख्य सेंसर मिलता है, जो OIS सपोर्ट के साथ आता है. इसके साथ 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा 5x ऑप्टिकल ज़ूम देता है जबकि 12MP का अल्ट्रावाइड सेंसर 120-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू प्रदान करता है. 3x ऑप्टिकल ज़ूम के लिए 10MP का टेलीफोटो लेंस भी दिया गया है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 12MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है जो ड्यूल पिक्सल PDAF सपोर्ट करता है.
कैमरा सेटअप की बात करें तो Galaxy S24 Ultra में 200MP का मुख्य सेंसर मिलता है, जो OIS सपोर्ट के साथ आता है. इसके साथ 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा 5x ऑप्टिकल ज़ूम देता है जबकि 12MP का अल्ट्रावाइड सेंसर 120-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू प्रदान करता है. 3x ऑप्टिकल ज़ूम के लिए 10MP का टेलीफोटो लेंस भी दिया गया है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 12MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है जो ड्यूल पिक्सल PDAF सपोर्ट करता है.
3/5
डिस्प्ले में यह फोन 6.8-इंच का Dynamic LTPO AMOLED 2X पैनल लाता है जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है. सॉफ्टवेयर के मामले में यह Android 14 पर आधारित है और Samsung इसके लिए 7 बड़े OS अपडेट का वादा करता है जो इसे लंबे समय तक भविष्य-प्रूफ बनाता है.
डिस्प्ले में यह फोन 6.8-इंच का Dynamic LTPO AMOLED 2X पैनल लाता है जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है. सॉफ्टवेयर के मामले में यह Android 14 पर आधारित है और Samsung इसके लिए 7 बड़े OS अपडेट का वादा करता है जो इसे लंबे समय तक भविष्य-प्रूफ बनाता है.
4/5
परफॉर्मेंस के लिए इसमें Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 चिप और Adreno 750 GPU दिया गया है जो गेमिंग और हेवी मल्टीटास्किंग में शानदार रिजल्ट देता है. पावर के लिए इसमें 5000mAh बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट उपलब्ध है.
परफॉर्मेंस के लिए इसमें Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 चिप और Adreno 750 GPU दिया गया है जो गेमिंग और हेवी मल्टीटास्किंग में शानदार रिजल्ट देता है. पावर के लिए इसमें 5000mAh बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट उपलब्ध है.
5/5
ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर Apple iPhone 16 पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है. इस फोन के 128GB वेरिएंट की असल कीमत 69,900 रुपये है लेकिन डिस्काउंट के बाद आप इसे महज 62,999 रुपये में खरीद सकते हैं. इसके अलावा फोन पर बैंक ऑफर भी मिल रहा है जिसके बाद फोन की कीमत और भी कम हो जाएगी. साथ ही इसे आप आसान किस्तों पर भी अपने नाम कर सकते हैं.
ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर Apple iPhone 16 पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है. इस फोन के 128GB वेरिएंट की असल कीमत 69,900 रुपये है लेकिन डिस्काउंट के बाद आप इसे महज 62,999 रुपये में खरीद सकते हैं. इसके अलावा फोन पर बैंक ऑफर भी मिल रहा है जिसके बाद फोन की कीमत और भी कम हो जाएगी. साथ ही इसे आप आसान किस्तों पर भी अपने नाम कर सकते हैं.
Published at : 15 Nov 2025 01:13 PM (IST)
