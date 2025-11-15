Samsung Galaxy S24 Ultra पर तगड़ी छूट! यहां से खरीदने पर होगी 45 हजार से ज्यादा की बचत, जानिए ऑफर डिटेल्स

Amazon India पर Galaxy S24 Ultra का 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाला मॉडल अब 84,999 रुपये में मिल रहा है जबकि इसकी लॉन्च कीमत 1,34,999 रुपये थी. यानि कीमत में सीधा भारी गिरावट देखी जा सकती है. इसके साथ अगर आप Amazon Pay ICICI क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको करीब 2,549 रुपये का अतिरिक्त कैशबैक भी मिलेगा. इस तरह फोन की प्रभावी कीमत घटकर लगभग 82,499 रुपये तक आ जाती है. यह मॉडल Titanium Gray, Titanium Black और Titanium Violet तीन रंगों में उपलब्ध है.