हिंदी न्यूज़शिक्षाRPSC परीक्षा कैलेंडर 2026 जारी, 16 बड़ी भर्तियों की तारीखें घोषित; जनवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं

RPSC परीक्षा कैलेंडर 2026 जारी, 16 बड़ी भर्तियों की तारीखें घोषित; जनवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2026 के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें 16 भर्ती परीक्षाओं की तारीखें घोषित की गई हैं. आइए जानते हैं डिटेल्स... 

By : एबीपी लाइव | Updated at : 27 Dec 2025 12:36 PM (IST)
राजस्थान के युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है. राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने वर्ष 2026 के लिए अपनी वार्षिक परीक्षा सूची जारी कर दी है. इस सूची के जारी होने के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब वे पहले से अपनी परीक्षा की तारीख जानकर तैयारी की सही योजना बना सकेंगे. आयोग वर्ष 2026 में कुल 16 अलग-अलग भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करेगा.

RPSC की ओर से जारी सूचना के अनुसार, उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरा परीक्षा कैलेंडर देख और डाउनलोड कर सकते हैं. इस कैलेंडर में सुरक्षा, शिक्षा, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पशुपालन, महिला एवं बाल विकास जैसे कई विभागों की परीक्षाएं शामिल हैं.

11 जनवरी से होगी पहली परीक्षा

RPSC परीक्षा कैलेंडर के अनुसार, वर्ष 2026 की पहली परीक्षा 11 जनवरी को आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा डिप्टी कमांडेंट परीक्षा 2025 के लिए होगी, जो गृह (सुरक्षा) विभाग से जुड़ी है. इसके अगले ही दिन यानी 12 जनवरी 2026 को आयुष विभाग के लिए लेक्चरर परीक्षा आयोजित की जाएगी. ये दोनों परीक्षाएं साल की शुरुआत में ही होने से उम्मीदवारों को तैयारी में तेजी लाने की जरूरत होगी.

फरवरी में दो अहम परीक्षाएं

फरवरी 2026 की शुरुआत में भी दो महत्वपूर्ण परीक्षाएं रखी गई हैं. 1 फरवरी 2026 को ऊर्जा विभाग के लिए सहायक विद्युत निरीक्षक परीक्षा और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए जूनियर केमिस्ट परीक्षा आयोजित की जाएगी. इन परीक्षाओं में तकनीकी और विज्ञान पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार बड़ी संख्या में हिस्सा लेते हैं.

मार्च और अप्रैल में सुरक्षा और तकनीकी परीक्षाएं

मार्च 2026 में सहायक अभियंता संयुक्त कंपनी (मुख्य) परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो 15 मार्च से 18 मार्च तक चलेगी. इसके बाद अप्रैल महीने में सुरक्षा विभाग से जुड़ी एक और बड़ी परीक्षा होगी. 5 अप्रैल 2026 को उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर संयुक्त परीक्षा आयोजित की जाएगी.

अप्रैल में ही पशुपालन और कृषि विभाग से जुड़ी परीक्षाएं भी होंगी. 19 अप्रैल 2026 को पशु चिकित्सा अधिकारी परीक्षा और सहायक कृषि अभियंता परीक्षा एक साथ आयोजित की जाएंगी. इसके अलावा आयोग ने 26 अप्रैल 2026 की तारीख को किसी अन्य परीक्षा के लिए रिजर्व रखा है.

मई और जून में शिक्षा विभाग की बड़ी परीक्षाएं

शिक्षा क्षेत्र में नौकरी का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए मई और जून बेहद अहम रहने वाले हैं. 31 मई से 16 जून 2026 के बीच व्याख्याता, कृषि व्याख्याता और कोच प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत होगी और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इसमें भाग लेते हैं.

जुलाई में वरिष्ठ शिक्षक और विधि अधिकारी परीक्षा

जुलाई 2026 में भी दो महत्वपूर्ण परीक्षाएं होंगी. 12 जुलाई से 18 जुलाई 2026 तक वरिष्ठ शिक्षक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी. इसके बाद 26 और 27 जुलाई 2026 को जयपुर विकास प्राधिकरण के लिए कनिष्ठ विधि अधिकारी परीक्षा होगी.

अगस्त से अक्टूबर तक विशेषज्ञ पदों की परीक्षा

अगस्त 2026 में 30 अगस्त को सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा आयोजित की जाएगी. इसके बाद सितंबर में तकनीकी विभाग की परीक्षाएं होंगी. 20 सितंबर 2026 को कारखाना एवं बॉयलर निरीक्षक परीक्षा और कारखाना निरीक्षक (रासायनिक) परीक्षा आयोजित की जाएंगी.

अक्टूबर 2026 में गृह विभाग के लिए एक और अहम परीक्षा होगी. 13 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2026 तक सहायक निदेशक और वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी परीक्षा आयोजित की जाएगी.

नवंबर और दिसंबर में अंतिम परीक्षाएं

वर्ष 2026 की आखिरी बड़ी परीक्षा 15 नवंबर 2026 को होगी, जो संरक्षण अधिकारी परीक्षा के लिए आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़ी है. इसके अलावा आयोग ने 29 नवंबर, 6 दिसंबर और 27 दिसंबर 2026 की तारीखें भी भविष्य की परीक्षाओं के लिए रिजर्व रखी हैं.

जल्द आएगा विस्तृत कार्यक्रम

RPSC ने साफ किया है कि अभी यह प्रारंभिक परीक्षा कैलेंडर है. हर परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम, जिसमें परीक्षा केंद्र, समय और दिशा-निर्देश शामिल होंगे, बाद में अलग से जारी किया जाएगा.

Published at : 27 Dec 2025 12:36 PM (IST)
Education RPSC
