हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वडोनाल्ड ट्रंप ने कराया था भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर? PAK के डिप्टी PM ने कबूला सच; जानें क्या कहा?

डोनाल्ड ट्रंप ने कराया था भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर? PAK के डिप्टी PM ने कबूला सच; जानें क्या कहा?

Ishaq Dar on Ceasefire: पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने ऐसा बयान दिया है, जोकि डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आएगा. उन्होंने भारत-पाक संघर्ष के दौरान सीजफायर को लेकर सच कबूल कर लिया है.

By : आईएएनएस | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 27 Dec 2025 09:09 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर का क्रेडिट कई बार ले चुके हैं. उन्होंने अलग-अलग मंचों से अनेकों बार कहा कि मैंने कई युद्ध रुकवाए, जिनमें भारत-पाकिस्तान का युद्ध भी शामिल है. हालांकि भारत ने मध्यस्थता की बात को हमेशा ही खारिज किया है.ऑपरेशन सिंदूर के करीब सात महीने बाद पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री इशाक डार ने आखिरकार सच कबूल लिया है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने किसी से मध्यस्थता के लिए नहीं कहा था. 

पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार अपने बड़बोलेपन के लिए भी जाने जाते हैं. वो जब-तब ऐसे बयान देते हैं जिससे मुल्क के साथ अपनी भी फजीहत कराते रहते हैं. उनकी सैन्य उपलब्धि का पैमाना भारत के इर्द-गिर्द ही घूमता है. शनिवार को उन्होंने फिर ऐसा ही एक बयान दिया. भारत-पाक संघर्ष को लेकर अपनी पीठ थपथपाई, साथ ही वो कह दिया जिस पर पहले भी निशाने पर आ चुके हैं.

हमने किसी से मध्यस्थता के लिए नहीं कहा था: इशाक डार

डॉन अखबार के मुताबिक, इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए इशाक डार ने दोहराया, 'हमने किसी से मध्यस्थता करने के लिए नहीं कहा था.' ये पहली बार नहीं है, जब डार दुविधा से भरा बयान दे रहे हों. इशाक डार ने अगस्त महीने में कहा था कि पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंच चुका था कि उन्होंने हथियार छोड़ संघर्ष विराम को अहमियत दी.

पाकिस्तान ने खुद की सीजफायर की मांग: इशाक डार

डार ने कहा था, 'इस्लामाबाद ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के साथ युद्धविराम में मध्यस्थता के लिए अमेरिका या किसी तीसरे पक्ष से कभी अनुरोध नहीं किया. भारतीय हमले में नुकसान झेलने के बाद पाकिस्तान ने खुद सीजफायर की मांग की थी.'

सितंबर में इशाक डार ने क्या बयान दिया था?

इसके बाद सितंबर में डार ने एक कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि भारत कभी भी किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के लिए सहमत नहीं हुआ था.

डार ने खुलासा किया कि जब पाकिस्तान ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के बारे में पूछा तो रुबियो ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत हमेशा से कहता रहा है कि यह एक द्विपक्षीय मुद्दा है. दावा किया कि 10 मई को सुबह 8:17 बजे अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो ने उन्हें बताया था कि बहुत जल्द भारत और पाकिस्तान के बीच एक स्वतंत्र स्थान पर वार्ता होगी, लेकिन बाद में 25 जुलाई को रुबियो ने कहा कि भारत ने इसे केवल द्विपक्षीय मामला बताते हुए तीसरे पक्ष की किसी भी भूमिका से इनकार कर दिया है.

शनिवार को दिए अपने बयान में उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ बातचीत का जिक्र किया. पहले कहा कि मध्यस्थता को नहीं कहा, फिर कुछ देर बाद बोले, 'सुबह करीब 8:17 बजे, मुझे यूएसए के सेक्रेटरी रुबियो का फोन आया कि भारत सीजफायर के लिए तैयार है, क्या आप तैयार हैं?' मैंने कहा, 'हम कभी युद्ध में नहीं जाना चाहते थे.'

भारत-पाक संघर्ष पर तीन अलग-अलग बयान दे चुके इशाक डार

हालांकि उनका ये बयान सितंबर के बयान से बिलकुल मेल नहीं खाता जब उन्होंने कहा था कि भारत द्विपक्षीय समझौते की बात करता है और भारत मध्यस्थता के पक्ष में नहीं था. अब एक ही मसले पर तीन अलग-अलग बयान पाकिस्तानी नेताओं की कंगाल सोच और हाशिए पर जा रही स्थिति को दर्शाते हैं. एक ही मुद्दे पर विरोधाभासी बयान डार की तकलीफ और आवाम को सब्जबाग दिखाने की कोशिश की ओर इशारा करते हैं.

भारत ने PAK को पहुंचाया था भारी नुकसान

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सुरक्षाबलों ने ऑपेरशन सिंदूर लॉन्च किया था, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने सैन्य संघर्ष शुरू किया तो भारतीय सेनाओं ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया. इस दौरान पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचा. नूर खान, रहीम यार खान, मुरीदके, भोलारी और सरगोधा जैसे एयरबेस भी तबाह हो गए थे. इसके अलावा पाकिस्तानी वायुसेना का एयरबोर्न अर्ली वार्निंग या इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को भी भारतीय मिसाइलों ने ढेर कर दिया.

Published at : 27 Dec 2025 09:09 PM (IST)
Tags :
Ishaq Dar Asim Munir SHEHBAZ SHARIF PAKISTAN NEWS OPERATION SINDOOR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'कैबिनेट से पूछे बिना PMO ने खत्म किया मनरेगा', राहुल गांधी बोले- नोटबंदी जैसा विनाशकारी फैसला
'कैबिनेट से पूछे बिना PMO ने खत्म किया मनरेगा', राहुल गांधी बोले- नोटबंदी जैसा विनाशकारी फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में SIR में 2.89 करोड़ मतदाताओं के कटेंगे नाम, लखनऊ में सबसे ज्यादा 12 लाख, जानें जिलेवार आंकड़े
UP में SIR में 2.89 करोड़ मतदाताओं के कटेंगे नाम, लखनऊ में सबसे ज्यादा 12 लाख, जानें जिलेवार आंकड़े
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर के जख्मों से उबरा पाकिस्तान! नूर खान एयरबेस पर शहबाज-मुनीर ने किया UAE के राष्ट्रपति का स्वागत
ऑपरेशन सिंदूर के जख्मों से उबरा PAK! नूर खान एयरबेस पर शहबाज ने किया UAE के राष्ट्रपति का स्वागत
क्रिकेट
पिछले 20 साल के 'क्रिकेटर ऑफ द ईयर' बनने वाले क्रिकेटरों की लिस्ट, देखें किस साल किस दिग्गज ने जीता अवॉर्ड
पिछले 20 साल के 'क्रिकेटर ऑफ द ईयर' बनने वाले क्रिकेटरों की लिस्ट, देखें किस साल किस दिग्गज ने जीता अवॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

UP SIR News :UP में 3 करोड़ वोटर के नाम कटने पर बोले Arun Rajbhar | SIR Controversy | ECI
UP SIR News : Yogi Adityanath का दावा कटेंगे 4 करोड़ वोट Sandeep ने बता दिया पीछे का पूरा सच !
UP SIR News : यूपी में कौन काट रहा है Yogi का वोट, योगी के वोटचोरी वाले आरोप का सच क्या ?
UP SIR News :SIR पर अखिलेश के बयान पर सपा प्रवक्ता Sunil Singh Yadav ने क्या कहा? | SIR Controversy
UP SIR News : यूपी में 3 करोड़ नाम हटे, किसके वोट घटे, Sandeep Chaudhary का सबसे बड़ा खुलासा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कैबिनेट से पूछे बिना PMO ने खत्म किया मनरेगा', राहुल गांधी बोले- नोटबंदी जैसा विनाशकारी फैसला
'कैबिनेट से पूछे बिना PMO ने खत्म किया मनरेगा', राहुल गांधी बोले- नोटबंदी जैसा विनाशकारी फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में SIR में 2.89 करोड़ मतदाताओं के कटेंगे नाम, लखनऊ में सबसे ज्यादा 12 लाख, जानें जिलेवार आंकड़े
UP में SIR में 2.89 करोड़ मतदाताओं के कटेंगे नाम, लखनऊ में सबसे ज्यादा 12 लाख, जानें जिलेवार आंकड़े
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर के जख्मों से उबरा पाकिस्तान! नूर खान एयरबेस पर शहबाज-मुनीर ने किया UAE के राष्ट्रपति का स्वागत
ऑपरेशन सिंदूर के जख्मों से उबरा PAK! नूर खान एयरबेस पर शहबाज ने किया UAE के राष्ट्रपति का स्वागत
क्रिकेट
पिछले 20 साल के 'क्रिकेटर ऑफ द ईयर' बनने वाले क्रिकेटरों की लिस्ट, देखें किस साल किस दिग्गज ने जीता अवॉर्ड
पिछले 20 साल के 'क्रिकेटर ऑफ द ईयर' बनने वाले क्रिकेटरों की लिस्ट, देखें किस साल किस दिग्गज ने जीता अवॉर्ड
साउथ सिनेमा
किच्चा सुदीप का कैमियो कल्चर पर फूटा गुस्सा, बोले- 'मैंने दबंग 3 के लिए नहीं लिया कोई पैसा ...'
किच्चा सुदीप का कैमियो कल्चर पर फूटा गुस्सा, बोले- 'मैंने दबंग 3 के लिए नहीं लिया कोई पैसा ...'
इंडिया
Rule Change: आधार से कार की कीमतों तक, 1 जनवरी 2026 से होंगे कई बड़े बदलाव, जानें आप पर क्या होगा असर
आधार से लेकर कार की कीमतों तक 1 जनवरी 2026 से होंगे कई बड़े बदलाव, जानें आप पर क्या होगा असर
शिक्षा
नौकरी के साथ पढ़ाई का मौका, IGNOU ऑनलाइन कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें डिटेल्स
नौकरी के साथ पढ़ाई का मौका, IGNOU ऑनलाइन कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें डिटेल्स
हेल्थ
स्मोकिंग जितनी खतरनाक बनती नींद की कमी, साइलेंट किलर बनकर शरीर को पहुंचा रही है नुकसान
स्मोकिंग जितनी खतरनाक बनती नींद की कमी, साइलेंट किलर बनकर शरीर को पहुंचा रही है नुकसान
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget