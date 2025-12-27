ताइवान में 7.0 तीव्रता का एक भयानक भूकंप आया है, जिसमें ताइपे की गगनचुंबी इमारतें हिल गई हैं. ताइवान की मौसम एजेंसी ने इस भूकंप की पुष्टि की है. सेंट्रल मौसम एजेंसी के मुताबिक, भूकंप शनिवार रात 23.05 बजे ताइवान के उत्तर पूर्व तटीय शहर यिलान में आया है. भूकंप का केंद्र यिलान काउंटी हॉल 32.3 किलोमीटर पूर्व में स्थित है.

फायर एजेंसी ने दी जानकारी

ताइवान की नेशनल फायर एजेंसी के मुताबिक, नुकसान का आकलन किया गया. भूकंप के बाद किसी भी तरह की सुनामी का खतरा नहीं है. भूकंप देर रात आया. फायर एजेंसी ने इसकी जानकारी एक्स पर दी. एजेंसी ने लोगों से कहा कि सबसे पहले खुद को बचाएं. खतरनाक चीजों से दूर रहें. बिस्तर के पास जूते और टॉर्च रखें. हिलना बंद होने के बाद ही कोई कदम उठाएं. इससे चोटें लगने से बचा जा सकता है.

🚨 EARTH SHOOK. HEARTS STOPPED. 🚨



A 7.0 MAGNITUDE QUAKE ripped off the coast of Yilan, with Level 4 shaking jolting Taipei 😱



Walls rattled. Phones lit up. Seconds felt like forever.



Stay safe, Taiwan - that was a serious reminder of nature’s power. ⚠️🌏#Earthquake #Taiwan… pic.twitter.com/9oSac1rBAw — Baatein Stock Ki (@BaateinStockKi) December 27, 2025

किसी तरह के जालमाल का नुकसान नहीं

फिलहाल ताइपे प्रशासन ने कहा है कि भूकंप से किसी के हताहत होने या नुकसान की तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं है. स्थानीय मीडिया के मुताबिक, ताइवान की राजधानी में इमारतें भूकंप के कारण हिल गईं. पूरे ताइवान में झटके महसूस किए गए.

ताइवान मौसम विभाग ने क्या बताया?

ताइवान के मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि नया भूकंप रिकॉर्ड किया गया है, यह बुधवार को ताइवान के दक्षिण पूर्वी तटीय काउंटी ताइतुंग में आए 6.1 तीव्रता के भूकंप के तीन दिन बाद आया है. इससे ताइवान की इमारतें हिल गईं. इसकी गहराई 11.9 किलोमीटर मापी गई है. इस भूकंप के झटके काऊशुंग सहित ताइवान के कई हिस्सों में महसूस किए गए हैं. सुपार मार्केट शेल्फ गिरने की भी खबर है.

2024 में 17 लोगों की भूकंप से हुई थी मौत

साल 2024 के अप्रैल में ताइवान में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था. यह पिछले 25 सालों में सबसे तेज भूकंप था. इससे कम से कम 17 लोगों की मौत हुई थी. उस भूकंप में भूस्खलन भी हुआ था.