कितनी है रणबीर और रणवीर की फीस? इमरान खान ने किया बड़ा खुलासा, जानकर चौंक जाएंगे आप!
Imran Khan on fees: 'हैप्पी पटेल' से एक्टिंग की दुनिया में वापसी करने जा रहे इमरान खान चर्चे में हैं. एक्टर ने अपनी फिल्म रिलीज से पहले बताया कि बॉलीवुड में बड़े सितारों की फीस क्या है.
इमरान खान 8 साल बाद फिल्म इंडस्ट्री में धमाकेदार वापसी करने जा रहे हैं. इस बार वह 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' में नजर आएंगे. यह फिल्म 16 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
बड़े सितारों की फीस की खोली पोल
यह फिल्म एक धमाकेदार थ्रिलर है, जिसमें मिस्ट्री, एक्शन और कॉमेडी का तड़का देखने को मिलेगा. फैंस इस फिल्म का और इमरान की वापसी का काफी लंबे वक्त से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
फिल्म की रिलीज से पहले इमरान खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं. हाल ही में इमरान खान ने समधीश के पॉडकास्ट में बॉलीवुड की कास्टिंग पॉलिसी और बड़े सितारों की फीस पर बात की.
रणबीर-रणवीर की बताई कमाई
बातचीत के दौरान, इमरान खान ने बताया कि आज के दौर में ए-लिस्ट स्टार्स को उनकी एक्टिंग से ज्यादा उनकी फेस वैल्यू के आधार पर फीस दी जाती है. उनका कहना है कि रणबीर कपूर, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर जैसे बड़े सितारे हर फिल्म के लिए कम से कम 30 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं.
इमरान ने कहा, 'अगर आप आज के समय के थिएट्रिकल फिल्मों में A-लिस्टर हैं तो आप एक फिल्म के लिए 30 करोड़ से कम नहीं कमा रहे होंगे. मेरी उम्र के जो भी एक्टर्स चाहे रणबीर कपूर, रणवीर सिंह या फिर शाहिद कपूर. वे सभी 30 करोड़ से कम नहीं कमा रहे हैं. अगर इनमें से कोई भी कम कमा रहा हो तो मुझे हैरानी होगी'.
फिल्म के अन्य कास्ट के सैलरी गैप का उड़ाया मजाक
इमरान खान यहीं नहीं रुकते हैं. वह आगे लीड एक्टर और दूसरे कास्ट और क्रू मेंबर्स के बीच सैलरी गैप पर का मजाक बनाते हैं. उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, 'अगर हम फिल्म में काम करने वाले सभी लोगों के फीस का हिसाब लगाएं और सिर्फ लीड के फीस पर ध्यान दें तो एक दिन ऐसा आएगा जब कोई कहेगा, 'रुकिए जरा' क्योंकि एक व्यक्ति को इतनी ज्यादा फीस देना अब समझदारी की बात नहीं होगी.
