नागपुर: पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोपी पति ने भी की आत्महत्या, सदमे में मां ने उठाया ये कदम
Nagpur Suicide News: गणवी की मौत के बाद उसके परिजनों ने हत्या का आरोप सूरज शिवन्ना पर लगाया था. इससे आहत होकर उसने भी अपनी जान दे दी.
नागपुर में शनिवार (27 दिसंबर) को पत्नी की हत्या के आरोपी बेंगलुरु के युवक ने आत्महत्या कर अपनी जान दे दी. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इसके बाद आरोपी की मां ने सदमे में आत्मदाह का प्रयास किया. पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह वारदात सोनेगांव के वर्धा होटल में हुई.
बेंगलुरु के विद्यारण्यपुरा स्थित बीईएल लेआउट निवासी 36 साल के सूरज शिवन्ना ने छत के पंखे से लटककर फांसी लगा ली. वहीं उसकी पत्नी गणवी ने बीते सोमवार (22 दिसंबर) को अपनी शादी के सिर्फ डेढ़ महीने बाद विद्यारण्यपुरा थाने की सीमा में आत्महत्या कर ली थी. पत्नी के परिजनों ने उस पर हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया.
सूरज पर लगा था पत्नी की हत्या का आरोप
सूत्रों के मुताबिक गणवी की मौत के बाद उसके परिजनों ने हत्या का आरोप सूरज शिवन्ना पर लगाया था. इससे आहत होकर उसने भी आत्महत्या कर ली. गणवी के रिश्तेदारों पर धमकियों का आरोप लगाते हुए सूरज, उनके छोटे भाई संजय (35) और उनकी मां जयंती शिवन्ना (60) हैदराबाद के लिए रवाना हुए और फिर शुक्रवार (26 दिसंबर) को नागपुर पहुंचे.
जैसे ही सूरज की मौत की खबर उसकी मां को लगी तो उन्होंने भी आत्मदाह का प्रयास किया, लेकिन उसे मृतक के छोटे भाई संजय द्वारा बचा लिया गया. सूत्रों के मुताबिक सूरज की मां को नागपुर एम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया. जहां उनका इलाज किया जा रहा है.
मृतक के भाई ने कराया अपना बयान दर्ज
फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. इस मामले में आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर लिया गया है. साथ ही मृतक के छोटे भाई संजय ने बताया कि उसका बयान दर्ज किया गया है. पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है. बता दें कि लड़की के मां-बाप की शिकायत के बाद मृतक सूरज शिवन्ना के खिलाफ हत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज हुआ था.
