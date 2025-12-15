हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थHidden Salt In Diet: ज्यादा नमक नहीं खाते फिर भी बढ़ रहा ब्लड प्रेशर, कहीं आपकी डाइट में ये चीजें शामिल तो नहीं

Hidden Salt In Diet: ज्यादा नमक नहीं खाते फिर भी बढ़ रहा ब्लड प्रेशर, कहीं आपकी डाइट में ये चीजें शामिल तो नहीं

High BP Despite Low Salt Intake: ब्लड प्रेशर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लोगों को शिकायत रहती है कि नमक न खाने के बावजूद भी उनका बीपी बढ़ जाता है. चलिए आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 15 Dec 2025 12:59 PM (IST)
Preferred Sources

Processed Foods Raise Blood Pressure: अक्सर हाई ब्लड प्रेशर के मरीज डॉक्टर से यही कहते हैं “डॉक्टर साहब, मैं तो खाने में नमक डालता ही नहीं.” लेकिन इसके बावजूद उनका बीपी कंट्रोल में नहीं रहता. कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. आशीष कुमार ने TOI को बताया कि इसकी असली वजह वह नमक नहीं होता, जो लोग ऊपर से डालते हैं, बल्कि वह नमक होता है जो रोजमर्रा के खाने में पहले से छिपा रहता है. भारत में यही छिपा हुआ नमक अब हाई ब्लड प्रेशर की बड़ी वजह बनता जा रहा है.

यह चिंता अब सिर्फ अंदाजा नहीं रहीय रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में हर तीन में से एक व्यक्ति हाई बीपी से जूझ रहा है. कई शहरों में यह आंकड़ा 35 प्रतिशत से भी ज्यादा है.

सबसे डराने वाली बात यह है कि बड़ी संख्या में मरीज 50 साल से कम उम्र के हैं और या तो उन्हें अपनी बीमारी का पता ही नहीं है या फिर इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा, जबकि वे दवाइयां भी ले रहे हैं. चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये किन कारणों के चलते बढ़ता है.

नमक क्यों बनता है खतरा?

नमक में मौजूद सोडियम शरीर में पानी रोककर रखता है. इससे ब्लड वेसल्स में दबाव बढ़ जाता है और दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. लंबे समय तक ऐसा रहने पर ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचता है और हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हार्ट फेल्योर और किडनी की बीमारी का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. असली परेशानी यह है कि बहुत सा नमक ऐसा होता है, जो स्वाद में नमकीन भी नहीं लगता

 दिखने में सुरक्षित, अंदर से खतरनाक

रोजाना ब्रेड या पाव खाना आम बात है और लोग इसे सुरक्षित मानते हैं. लेकिन यही ब्रेड शरीर में काफी सोडियम पहुंचा सकती है. कई लोग ब्राउन या मल्टीग्रेन ब्रेड को हेल्दी समझते हैं, जबकि इनमें भी कई बार सफेद ब्रेड जितना ही नमक होता है.

सॉस और चटनियों में भी छिपा है नमक

टमाटर केचप, सोया सॉस, चिली सॉस, सैंडविच स्प्रेड और पैकेट वाली चटनियों में स्वाद और शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए भरपूर नमक डाला जाता है. थोड़ी-थोड़ी मात्रा में दिनभर में इन्हें खाने से सोडियम जरूरत से ज्यादा हो जाता है. इसके साख ही चिप्स, भुजिया, नमकीन मिक्स, क्रैकर्स और यहां तक कि बेक्ड या लाइट लिखे स्नैक्स में भी काफी नमक होता है. ये ज्यादा नमकीन नहीं लगते, इसलिए लोग इन्हें ज्यादा खा लेते हैं और सोडियम का अंदाजा ही नहीं रहता.

चीज स्लाइस से भी रहें सावधान

चीज स्लाइस, चीज स्प्रेड और फ्लेवर वाला बटर भी नमक से भरपूर होते हैं. रोज थोड़ी-थोड़ी मात्रा में इन्हें खाने से कुल नमक की मात्रा काफी बढ़ जाती है. वहीं, बाहर का खाना और रेडी-टू-ईट फूड स्वाद और बनावट के लिए ज्यादा नमक इस्तेमाल करते हैं. एक सामान्य भारतीय थाली में रोटी, बाजार के मसालों से बनी सब्जी, अचार, पापड़ और चटनी शामिल होती है. ऊपर से नमक न डालने के बावजूद सोडियम सुरक्षित सीमा से ऊपर चला जाता है.

यही वजह है कि 2025 में भी करीब आधे हाई बीपी मरीजों का ब्लड प्रेशर दवाइयों के बावजूद ठीक से कंट्रोल में नहीं है. डॉक्टरों के मुताबिक, दिल की सेहत के लिए रोजाना एक चम्मच से कम नमक लेना चाहिए. लेकिन अनुमान बताते हैं कि ज्यादातर भारतीय इससे दोगुना नमक खा रहे हैं, वह भी बिना जाने, पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड की वजह से. 

खतरा कैसे कम करें?

इसके लिए आपको छिपे हुए नमक से बचने के लिए बहुत सख्त डाइट की जरूरत नहीं है.  खाने के पैकेट पर सोडियम लेबल पढ़ना, सॉस और स्प्रेड कम करना, पैकेज्ड स्नैक्स की जगह ताजे विकल्प चुनना और घर का बना खाना ज्यादा खाना ये छोटे कदम ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में काफी मदद कर सकते हैं. धीरे-धीरे नमक कम करने से स्वाद भी अपने आप एडजस्ट हो जाता है. 

इसे भी पढ़ें- Black Box Warning: कोविड वैक्सीन पर जल्द लगेगी ब्लैक बॉक्स वॉर्निंग? समझें कितना बड़ा खतरा माना जाता है ये संकेत

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 15 Dec 2025 12:59 PM (IST)
Tags :
Hidden Salt In Diet Hidden Sodium In Indian Diet Foods That Raise Blood Pressure
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मैं और कितना लालची हो सकता हूं....', abp न्यूज के कॉन्क्लेव में यह क्या बोल गए चिराग पासवान
'मैं और कितना लालची हो सकता हूं....', abp न्यूज के कॉन्क्लेव में यह क्या बोल गए चिराग पासवान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UPPSC के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे आशुतोष पांडेय की तबीयत बिगड़ी, देर रात अस्पताल में कराया भर्ती
UPPSC के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे आशुतोष पांडेय की तबीयत बिगड़ी, देर रात अस्पताल में कराया भर्ती
इंडिया
Delhi IGI Airport Fog: IGI एयरपोर्ट पर 40 फ्लाइट्स कैंसल, 200 से ज्यादा डिले, इंडिगो संकट के बीच परेशानी का नया सबब क्या?
IGI एयरपोर्ट पर 40 फ्लाइट्स कैंसल, 200 से ज्यादा डिले, इंडिगो संकट के बीच परेशानी का नया सबब क्या?
टेलीविजन
'मेरे सिर से खून निकल रहा', ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम एक्टर अनुज सचदेवा पर हमला, लाठी से की पिटाई
'मेरे सिर से खून निकल रहा', ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम एक्टर अनुज सचदेवा पर हमला, लाठी से की पिटाई
Advertisement

वीडियोज

Income Tax का सीधा वार! Political Donation पर अब कोई माफी नहीं | Paisa Live
₹1000 किराये में करोड़ों की Property? | Mumbai–Delhi की पगड़ी Property का पूरा सच | Paisa Live
Syria में ISIS का American ठिकानों पर हमला Donald Trump ने कड़ा जवाब देने की दी चेतावनी |ABPLIVE
नकली दवा बनाने की कंपनी का पुलिस ने किया भंडफोड़ | Delhi Crime Branch | Cyber Cell
नकली IAS के निशाने पर लड़कियां
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मैं और कितना लालची हो सकता हूं....', abp न्यूज के कॉन्क्लेव में यह क्या बोल गए चिराग पासवान
'मैं और कितना लालची हो सकता हूं....', abp न्यूज के कॉन्क्लेव में यह क्या बोल गए चिराग पासवान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UPPSC के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे आशुतोष पांडेय की तबीयत बिगड़ी, देर रात अस्पताल में कराया भर्ती
UPPSC के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे आशुतोष पांडेय की तबीयत बिगड़ी, देर रात अस्पताल में कराया भर्ती
इंडिया
Delhi IGI Airport Fog: IGI एयरपोर्ट पर 40 फ्लाइट्स कैंसल, 200 से ज्यादा डिले, इंडिगो संकट के बीच परेशानी का नया सबब क्या?
IGI एयरपोर्ट पर 40 फ्लाइट्स कैंसल, 200 से ज्यादा डिले, इंडिगो संकट के बीच परेशानी का नया सबब क्या?
टेलीविजन
'मेरे सिर से खून निकल रहा', ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम एक्टर अनुज सचदेवा पर हमला, लाठी से की पिटाई
'मेरे सिर से खून निकल रहा', ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम एक्टर अनुज सचदेवा पर हमला, लाठी से की पिटाई
क्रिकेट
ICC U19 World Cup की एक टीम में 3 भाइयों ने जगह बनाकर रचा इतिहास, 51 साल बाद होगा ऐसा
ICC U19 World Cup की एक टीम में 3 भाइयों ने जगह बनाकर रचा इतिहास, 51 साल बाद होगा ऐसा
नौकरी
IIT भुवनेश्वर में नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों पर निकली भर्ती, सैलरी सुनकर उड़ जाएंगे होश
IIT भुवनेश्वर में नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों पर निकली भर्ती, सैलरी सुनकर उड़ जाएंगे होश
हेल्थ
Prostate Cancer Warning Signs: पेशाब के रास्ते आ रहा है खून तो समझ लीजिए हो गया प्रोस्टेट कैंसर, इन लक्षणों से भी कर सकते हैं पहचान
पेशाब के रास्ते आ रहा है खून तो समझ लीजिए हो गया प्रोस्टेट कैंसर, इन लक्षणों से भी कर सकते हैं पहचान
लाइफस्टाइल
Year Ender 2025: इन आदतों ने बर्बाद कर दिया पूरा साल 2025, कहीं आप भी तो नहीं थे इनके शिकार?
इन आदतों ने बर्बाद कर दिया पूरा साल 2025, कहीं आप भी तो नहीं थे इनके शिकार?
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget