हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाक्या नीतीश कुमार 5 साल रहेंगे मुख्यमंत्री? कांग्रेस से मुलाकात को लेकर क्या बोले चिराग

क्या नीतीश कुमार 5 साल रहेंगे मुख्यमंत्री? कांग्रेस से मुलाकात को लेकर क्या बोले चिराग

India at 2047 Summit: चिराग ने साफ किया कि उन्हें कभी भी डिप्टी सीएम बनने की कोई शर्त नहीं थी. उन्होंने कहा, पहले भी मेरी कोई शर्त नहीं थी और बाद में भी नहीं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 15 Dec 2025 12:38 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार की राजनीति में आगामी पांच साल और गठबंधन के मुद्दों को लेकर चिराग पासवान ने INDIA 2047 कॉन्क्लेव में अहम बयान दिए. उन्होंने बिहार में हाल ही में हुई चुनावी जीत, एनडीए की एकजुटता और गठबंधन की राजनीति पर खुलकर अपनी राय रखी. साथ ही कांग्रेस से कथित बैठक और नीतीश कुमार की अगुवाई पर भी उन्होंने स्पष्टता दी.

बिहार की जीत पर चिराग का बयान
चिराग पासवान ने कहा, 'बिहार की जीत पर आरजेडी का पूरा सफाया हो गया है. आरजेडी बिखरी हुई एनडीए का लाभ ले रहे थे. एनडीए एकजुट होकर आया और परिणाम आप सबके सामने हैं.' उन्होंने बताया कि गठबंधन राजनीति में अक्सर छोटे सहयोगी पार्टियों को कम आंका जाता है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एक सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें और जीरो विधायक वाली पार्टी को 29 सीटें दे दी गईं, जिनमें से 26 हार गई थीं.

डिप्टी सीएम या अन्य पदों पर कोई शर्त नहीं
चिराग ने साफ किया कि उन्हें कभी भी डिप्टी सीएम बनने की कोई शर्त नहीं थी. उन्होंने कहा, 'पहले भी मेरी कोई शर्त नहीं थी और बाद में भी नहीं. मैं इस गठबंधन में अपने प्रधानमंत्री की वजह से हूं. पीएम मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं.'

कांग्रेस से किसी बैठक की खबर को खारिज किया
कांग्रेस से कथित बैठक के बारे में पूछे जाने पर चिराग ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि ऐसी कोई बैठक हुई. जो मुझे जानते हैं, वो ऐसा साहस नहीं कर पाएंगे. ऐसे नेरेटिव को छोड़िए.'

नीतीश कुमार का अगुवाई पर बयान
नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी को लेकर पूछे जाने पर चिराग ने कहा, 'नीतीश जी का उत्तराधिकारी कौन होगा, ये उनकी पार्टी का मामला है. लेकिन अगले पांच साल बिहार सरकार नीतीश कुमार की अगुवाई में ही चलेगी.'

बिहार का सीएम बनने का सवाल
जब पूछा गया कि क्या वह बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो चिराग ने कहा, 'मैं राजनीति में बिहार की वजह से आया हूं. मुझे चिंता होती है कि क्यों बिहारी को दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है. तीसरी बार सांसद होने के बाद ये समझ में आया कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट बनाने के लिए बिहार जाना होगा.' चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के प्रति लगाव जताते हुए कहा, 'मेरे लिए मेरी पार्टी मेरी मां के समान है. विपरीत परिस्थितियों में पार्टी को संभाला है.'

Published at : 15 Dec 2025 12:38 PM (IST)
Tags :
ABP Network India At 2047 ABP NEWS India 2047 Summit
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मैं और कितना लालची हो सकता हूं....', abp न्यूज के कॉन्क्लेव में यह क्या बोल गए चिराग पासवान
'मैं और कितना लालची हो सकता हूं....', abp न्यूज के कॉन्क्लेव में यह क्या बोल गए चिराग पासवान
बिहार
'BJP का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से गठबंधन में…', नितिन नबीन पर चिराग पासवान की प्रतिक्रिया
'BJP का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से गठबंधन में…', नितिन नबीन पर चिराग पासवान की प्रतिक्रिया
इंडिया
Delhi IGI Airport Fog: IGI एयरपोर्ट पर 40 फ्लाइट्स कैंसल, 200 से ज्यादा डिले, इंडिगो संकट के बीच परेशानी का नया सबब क्या?
IGI एयरपोर्ट पर 40 फ्लाइट्स कैंसल, 200 से ज्यादा डिले, इंडिगो संकट के बीच परेशानी का नया सबब क्या?
टेलीविजन
'मेरे सिर से खून निकल रहा', ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम एक्टर अनुज सचदेवा पर हमला, लाठी से की पिटाई
'मेरे सिर से खून निकल रहा', ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम एक्टर अनुज सचदेवा पर हमला, लाठी से की पिटाई
Advertisement

वीडियोज

Income Tax का सीधा वार! Political Donation पर अब कोई माफी नहीं | Paisa Live
₹1000 किराये में करोड़ों की Property? | Mumbai–Delhi की पगड़ी Property का पूरा सच | Paisa Live
Syria में ISIS का American ठिकानों पर हमला Donald Trump ने कड़ा जवाब देने की दी चेतावनी |ABPLIVE
नकली दवा बनाने की कंपनी का पुलिस ने किया भंडफोड़ | Delhi Crime Branch | Cyber Cell
नकली IAS के निशाने पर लड़कियां
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मैं और कितना लालची हो सकता हूं....', abp न्यूज के कॉन्क्लेव में यह क्या बोल गए चिराग पासवान
'मैं और कितना लालची हो सकता हूं....', abp न्यूज के कॉन्क्लेव में यह क्या बोल गए चिराग पासवान
बिहार
'BJP का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से गठबंधन में…', नितिन नबीन पर चिराग पासवान की प्रतिक्रिया
'BJP का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से गठबंधन में…', नितिन नबीन पर चिराग पासवान की प्रतिक्रिया
इंडिया
Delhi IGI Airport Fog: IGI एयरपोर्ट पर 40 फ्लाइट्स कैंसल, 200 से ज्यादा डिले, इंडिगो संकट के बीच परेशानी का नया सबब क्या?
IGI एयरपोर्ट पर 40 फ्लाइट्स कैंसल, 200 से ज्यादा डिले, इंडिगो संकट के बीच परेशानी का नया सबब क्या?
टेलीविजन
'मेरे सिर से खून निकल रहा', ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम एक्टर अनुज सचदेवा पर हमला, लाठी से की पिटाई
'मेरे सिर से खून निकल रहा', ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम एक्टर अनुज सचदेवा पर हमला, लाठी से की पिटाई
क्रिकेट
ICC U19 World Cup की एक टीम में 3 भाइयों ने जगह बनाकर रचा इतिहास, 51 साल बाद होगा ऐसा
ICC U19 World Cup की एक टीम में 3 भाइयों ने जगह बनाकर रचा इतिहास, 51 साल बाद होगा ऐसा
लाइफस्टाइल
Year Ender 2025: इन आदतों ने बर्बाद कर दिया पूरा साल 2025, कहीं आप भी तो नहीं थे इनके शिकार?
इन आदतों ने बर्बाद कर दिया पूरा साल 2025, कहीं आप भी तो नहीं थे इनके शिकार?
यूटिलिटी
बढ़ रहे चांदी के दाम, सिक्का खरीदें या डिजिटल गोल्ड में करें निवेश, क्या रहेगा फायदे का सौदा?
बढ़ रहे चांदी के दाम, सिक्का खरीदें या डिजिटल गोल्ड में करें निवेश, क्या रहेगा फायदे का सौदा?
ट्रेंडिंग
Video: पाकिस्तान में महिला रिपोर्टर को बैल ने मारी जोरदार टक्कर, उसके बाद जो हुआ हैरान कर देगा
Video: पाकिस्तान में महिला रिपोर्टर को बैल ने मारी जोरदार टक्कर, उसके बाद जो हुआ हैरान कर देगा
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget