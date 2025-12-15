पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है. पाकिस्तान से भारत आकर सचिन के साथ बस चुकी सीमा हैदर का हर कदम लोगों के नजरों में रहता है. चाहे उनकी निजी जिंदगी हो या पारिवारिक फैसला, सोशल मीडिया यूजर्स हर बात पर अपनी राय देते पीछे नहीं रहते हैं. फिलहाल सोशल मीडिया पर सीमा हैदर और सचिन के नए घर में गृह प्रवेश का वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

इस वीडियो में देखा जा रहा है कि सीमा हैदर और सचिन दोनों अपने नए घर के गृह प्रवेश के रीति रिवाज पूरे करते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो की खास बात यह है कि सीमा हैदर बेबी बंप के साथ ढोल नगाड़े लेकर नए घर में गृह प्रवेश करते हुए नजर आ रही हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इस वीडियो पर लोगों के कई तरह के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं.



ढोल नगाड़ों के साथ सीमा हैदर ने किया गृह प्रवेश



सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @seema____sachin10 नाम के अकाउंट से शेयर किए गए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सीमा हैदर बेबी बंप के साथ नए घर में प्रवेश करती नजर आ रही हैं. गृह प्रवेश के दौरान घर के बाहर ढोल नगाड़े बज रहे हैं और सचिन मीणा भी खुश दिख रहे हैं. वीडियो में सचिन के हाथ में झाड़ू भी नजर आ रही है, जिसे लेकर लोग कई तरह के कमेंट कर रहे हैं. वहीं इस वीडियो में सीमा एकदम दुल्हन की तरह सजी हुई है और सचिन भी सूट बूट में नजर आ रहे हैं. जिसके बाद सीमा और सचिन का यह गृह प्रवेश वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. हालांकि सीमा और सचिन का यह अंदाज एक बार फिर सोशल मीडिया यूजर्स को इतना रास नहीं आया. इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स कई तरह के कमेंट करने लगें.

यूजर्स ने सवाल उठा कर लिए मजे



सीमा हैदर और सचिन मीणा का गृह प्रवेश वाला वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर कमेंट की बाढ़ आ गई. इस वीडियो को देखकर एक यूजर ने कमेंट किया कि सीमा के पहले ऐसे बच्चे होंगे जो अपनी ही मां की शादी होते हुए देख रहे हैं. वहीं एक यूजर सचिन के हाथ में झाड़ू देखकर कमेंट करता है कि क्या सचिन को सफाई कर्मचारी के ड्यूटी दे दी गई है. इसके अलावा एक और यूजर कमेंट में लिखता है कि सचिन की तो मौज हो गई. वहीं एक यूजर ने तो बढ़ती जनसंख्या को लेकर सीएम योगी से सवाल खड़ा कर कमेंट किया की भारत की जनसंख्या कहां जाएगी योगी जी दो बच्चे ही बहुत होते हैं न. वहीं एक यूजर ने हैरानी जताते हुए कमेंट किया कि यह सब क्या हो रहा है. जबकि एक यूजर कमेंट करता है की पूरी 12 की टीम बनाएगी सीमा हैदर.

