हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDe De Pyaar De 2 BO: अजय देवगन की 'दे दे प्यार दे 2' ने सिनेमाघरों में पूरे किए 30 दिन, जानें-बजट का कितना फीसदी वसूल चुकी है फिल्म?

De De Pyaar De 2 BO: अजय देवगन की 'दे दे प्यार दे 2' ने सिनेमाघरों में पूरे किए 30 दिन, जानें-बजट का कितना फीसदी वसूल चुकी है फिल्म?

De De Pyaar De 2 Box Office Collection: अजय देवगन की 'दे दे प्यार दे 2' ने सिनेमाघरों में 30 दिन पूरे कर लिए. इस दौरान ये एक्टर की कोविड के बाद हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में शामिल हो गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 15 Dec 2025 03:08 PM (IST)
Preferred Sources

अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन स्टारर फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' को सिनेमाघरों में एक महीना पूरा हो चुका है. 14 नवंबर, 2025 को रिलीज हुई यह रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 90 करोड़ के आंकड़े के करीब पहुंच रही है. चलिए यहां इस फिल्म के बजट से लेकर इसके 30 दिनों के कलेक्शन तक सब कुछ जानते हैं.

'दे दे प्यार दे 2' का 30 दिनों का कितना रहा कलेक्शन
अनुमानों के अनुसार, 'दे दे प्यार दे 2' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर एक महीने में 89.74 करोड़ रुपये की कमाई की है. 30वें दिन इस फिल्म ने अपने कलेक्शन में 4 लाख रुपये  जोड़े जो इसके पिछले दिन के 2 लाख रुपये के मुकाबले दुगुनी कमाई है. फिल्म के वीक वाइज कलेक्शन की बात करें तो कोईमोई के आंकड़ों के मुताबिक पहले हफ्ते में  इसने 57.78 करोड़ कमाए थे. इसके बाद इसके दूसरे वीक का कलेक्शन 25.42 करोड़, तीसरे हफ्ते की कमाई 5.30 करोड़, चौथे हफ्ते का कारोबार 1.18 करोड़ और पांचवें हफ्ते का बिजनेस 6 लाख से ज्यादा रहा है. इसी के साथ इसका कुल कलेक्शन 89.74 करोड़ रुपये है.  हालांकि ये फिल्म 'तेरे इश्क में', 'धुरंधर', 'किस किसको प्यार करूं 2' सहित कई फिल्मों से मिल रही कड़ी टक्कर की वजह से अब बॉक्स ऑफिस पर पैकअप के मूड में दिख रही है.

'दे दे प्यार दे 2' ने बजट का कितना फीसदी निकाला
अंशुल शर्मा के निर्देशन में बनी इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म का बजट कथित तौर पर 135 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. वहीं 30 दिनों में  इसने अपने कुल इनवेस्टमेंट का 66.47% वसूल कर लिया है. टैक्स सहित इसका ग्रॉस कलेक्शन 105.89 करोड़ रुपये है.

 बन सकती है अजय की कोविड-19 के बाद की 5वीं सबसे बड़ी फिल्म
अजय देवगन की कोविड-19 के बाद की ड्यूरेशन में अब तक 11 फिल्में रिलीज हुई हैं. वहीं 'दे दे प्यार दे 2' अब एक्टर की 'भोला' को पछाड़कर महामारी के बाद के बॉक्स ऑफिस पर उनकी पांचवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनने से सिर्फ 26 लाख दूर है. देखन वाली बात होगी कि क्या फिल्म ये उपलब्धि हासिल कर पाती है या नहीं.

पोस्ट-कोविड बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन की फिल्मों की कमाई (कोईमोई के आंकड़ों के मुताबिक भारत में नेट कलेक्शन):

  • सिंघम अगेन- 270.60 करोड़
  • दृश्यम 2- 241 करोड़
  • रेड 2- 179.17 करोड़
  • शैतान - 151 करोड़
  • भोला- 90 करोड़
  • दे दे प्यार दे 2 - 89.74 करोड़
  • मैदान- 53 करोड़
  • रनवे 34 - 32 करोड़
  • भगवान का शुक्र है - 30.75 करोड़
  • औरों में कहां दम था - 12.20 करोड़
  • नाम- 1.02 करोड़

 

Published at : 15 Dec 2025 03:08 PM (IST)
Tags :
Rakul Preet Singh Ajay Devgn R. Madhavan Box Office De De Pyaar De 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'देवता को एक मिनट भी विश्राम नहीं करने देते और धनी लोग तो..., श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
'देवता को विश्राम नहीं करने देते', श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉ. रामविलास वेदांती का निधन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख
राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉ. रामविलास वेदांती का निधन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख
इंडिया
क्या नीतीश कुमार 5 साल रहेंगे मुख्यमंत्री? कांग्रेस से मुलाकात को लेकर क्या बोले चिराग
क्या नीतीश कुमार 5 साल रहेंगे मुख्यमंत्री? कांग्रेस से मुलाकात को लेकर क्या बोले चिराग
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन संग क्यों टूटा था रेखा का रिश्ता? एक्ट्रेस की दोस्त का खुलासा
अमिताभ बच्चन संग क्यों टूटा था रेखा का रिश्ता? एक्ट्रेस की दोस्त का खुलासा
Advertisement

वीडियोज

India@2047 Entrepreneurship Conclave: इंडिगो मिस मैनेजमेंट पर ये बोलकर राघव ने किस पर साधा तंज?
India@2047 Entrepreneurship Conclave: जाने कैसे होगा 'MY भारत' प्लेफॉर्म से युवाओं का विकास !
Delhi AIR Pollution: दिल्ली में वायु प्रदूषण का कहर...सड़कों पर कई गाड़ियां हादसे का शिकार
India@2047 Entrepreneurship Conclave: नितिन नबीन को नेशनल प्रेसिडेंट बनाए जाने पर चिराग ने क्या कहा?
BJP New President : कमल की कमान पर बंगाल के बाद 2027 के चुनाव पर क्या है नबीन का प्लान? | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'देवता को एक मिनट भी विश्राम नहीं करने देते और धनी लोग तो..., श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
'देवता को विश्राम नहीं करने देते', श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉ. रामविलास वेदांती का निधन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख
राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉ. रामविलास वेदांती का निधन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख
इंडिया
क्या नीतीश कुमार 5 साल रहेंगे मुख्यमंत्री? कांग्रेस से मुलाकात को लेकर क्या बोले चिराग
क्या नीतीश कुमार 5 साल रहेंगे मुख्यमंत्री? कांग्रेस से मुलाकात को लेकर क्या बोले चिराग
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन संग क्यों टूटा था रेखा का रिश्ता? एक्ट्रेस की दोस्त का खुलासा
अमिताभ बच्चन संग क्यों टूटा था रेखा का रिश्ता? एक्ट्रेस की दोस्त का खुलासा
क्रिकेट
ICC U19 World Cup की एक टीम में 3 भाइयों ने जगह बनाकर रचा इतिहास, 51 साल बाद होगा ऐसा
ICC U19 World Cup की एक टीम में 3 भाइयों ने जगह बनाकर रचा इतिहास, 51 साल बाद होगा ऐसा
जनरल नॉलेज
शिवाजी के पालतू कुत्ते का क्या था नाम, क्या सच में उसने चिता में कूदकर दे दी थी अपनी जान?
शिवाजी के पालतू कुत्ते का क्या था नाम, क्या सच में उसने चिता में कूदकर दे दी थी अपनी जान?
ट्रेंडिंग
बेबी बंप के साथ सीमा हैदर ने नए घर में किया प्रवेश, ढोल-नगाड़ों पर नाचते नजर आए सचिन; वीडियो वायरल
बेबी बंप के साथ सीमा हैदर ने नए घर में किया प्रवेश, ढोल-नगाड़ों पर नाचते नजर आए सचिन; वीडियो वायरल
हेल्थ
Hidden Salt In Diet: ज्यादा नमक नहीं खाते फिर भी बढ़ रहा ब्लड प्रेशर, कहीं आपकी डाइट में ये चीजें शामिल तो नहीं
ज्यादा नमक नहीं खाते फिर भी बढ़ रहा ब्लड प्रेशर, कहीं आपकी डाइट में ये चीजें शामिल तो नहीं
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget