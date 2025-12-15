अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन स्टारर फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' को सिनेमाघरों में एक महीना पूरा हो चुका है. 14 नवंबर, 2025 को रिलीज हुई यह रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 90 करोड़ के आंकड़े के करीब पहुंच रही है. चलिए यहां इस फिल्म के बजट से लेकर इसके 30 दिनों के कलेक्शन तक सब कुछ जानते हैं.

'दे दे प्यार दे 2' का 30 दिनों का कितना रहा कलेक्शन

अनुमानों के अनुसार, 'दे दे प्यार दे 2' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर एक महीने में 89.74 करोड़ रुपये की कमाई की है. 30वें दिन इस फिल्म ने अपने कलेक्शन में 4 लाख रुपये जोड़े जो इसके पिछले दिन के 2 लाख रुपये के मुकाबले दुगुनी कमाई है. फिल्म के वीक वाइज कलेक्शन की बात करें तो कोईमोई के आंकड़ों के मुताबिक पहले हफ्ते में इसने 57.78 करोड़ कमाए थे. इसके बाद इसके दूसरे वीक का कलेक्शन 25.42 करोड़, तीसरे हफ्ते की कमाई 5.30 करोड़, चौथे हफ्ते का कारोबार 1.18 करोड़ और पांचवें हफ्ते का बिजनेस 6 लाख से ज्यादा रहा है. इसी के साथ इसका कुल कलेक्शन 89.74 करोड़ रुपये है. हालांकि ये फिल्म 'तेरे इश्क में', 'धुरंधर', 'किस किसको प्यार करूं 2' सहित कई फिल्मों से मिल रही कड़ी टक्कर की वजह से अब बॉक्स ऑफिस पर पैकअप के मूड में दिख रही है.

'दे दे प्यार दे 2' ने बजट का कितना फीसदी निकाला

अंशुल शर्मा के निर्देशन में बनी इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म का बजट कथित तौर पर 135 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. वहीं 30 दिनों में इसने अपने कुल इनवेस्टमेंट का 66.47% वसूल कर लिया है. टैक्स सहित इसका ग्रॉस कलेक्शन 105.89 करोड़ रुपये है.

बन सकती है अजय की कोविड-19 के बाद की 5वीं सबसे बड़ी फिल्म

अजय देवगन की कोविड-19 के बाद की ड्यूरेशन में अब तक 11 फिल्में रिलीज हुई हैं. वहीं 'दे दे प्यार दे 2' अब एक्टर की 'भोला' को पछाड़कर महामारी के बाद के बॉक्स ऑफिस पर उनकी पांचवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनने से सिर्फ 26 लाख दूर है. देखन वाली बात होगी कि क्या फिल्म ये उपलब्धि हासिल कर पाती है या नहीं.

पोस्ट-कोविड बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन की फिल्मों की कमाई (कोईमोई के आंकड़ों के मुताबिक भारत में नेट कलेक्शन):