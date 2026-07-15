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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वतनाव के बीच यूएस की बमबारी से कितना पहुंचा नुकसान? तेहरान ने दिए ये चौंकने वाले आंकड़े

तनाव के बीच यूएस की बमबारी से कितना पहुंचा नुकसान? तेहरान ने दिए ये चौंकने वाले आंकड़े

US-Iran News: बुधवार (15 जुलाई) को ईरान सरकार की प्रवक्ता फातेमेह मोहाजेरानी ने दावा किया था कि हाल के दिनों में दक्षिणी ईरान पर अमेरिकी हमलों में 30 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई है.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 15 Jul 2026 09:54 PM (IST)
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अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपने हमले तेज कर दिए हैं. ईरान के स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया है कि अमेरिका के हालिया हमले में 30 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई है, जबकि 260 घायल हुए हैं. मंत्रालय के प्रवक्ता हुसैन केरमनपौर ने बुधवार (15 जुलाई) को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि घायलों में कम से कम 3 महिलाएं और 6 बच्चे शामिल हैं. अब तक 222 लोगों का इलाज करने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है.

केरमनपौर ने कहा कि ये लोग ईरान पर हालिया अमेरिकी हमलों में घायल हुए हैं. इससे पहले बुधवार को ईरान सरकार की प्रवक्ता फातेमेह मोहाजेरानी ने दावा किया था कि हाल के दिनों में दक्षिणी ईरान पर अमेरिकी हमलों में 30 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई है. सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में मोहाजेरानी ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई. उन्होंने कहा कि सरकार पूरी ताकत के साथ जनता के साथ खड़ी रहेगी. उन्होंने दक्षिणी ईरान को देश का धड़कता हुआ दिल बताया.

US हमलों में ईरान के सात सैनिकों की मौत का दावा

उधर, ईरानी समाचार एजेंसी तस्नीम के अनुसार, सेना के बयान में कहा गया कि अमेरिका ने ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत के इरानशहर इलाके में स्थित बमपूर बैरक पर 13 मिसाइलें दागीं. इस हमले में 388वीं ब्रिगेड के सात सैन्यकर्मियों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं. ईरानी सेना ने बताया कि मिलिट्री बेस पर मौजूद सुरक्षा उपायों के चलते हताहतों की संख्या को सीमित किया जा सका.

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ईरानी सेना के मुताबिक, अमेरिकी हमलों का मकसद ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना था, और इसके लिए सैन्य अड्डे के गेस्टहाउस, सुरक्षा चौकियों और आवासीय फैसिलिटी को निशाना बनाया गया. सेना ने कहा कि यह हमला केवल सैन्य ठिकाने को नुकसान पहुंचाने तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाना था.

IRGC बोली हमलों का मुंहतोड़ जवाब देंगे

ईरानी सेना ने कहा है कि दक्षिण-पूर्व ईरान के बमपूर गैरिसन (सैन्य ठिकाने) पर हुए अमेरिकी हमले का जवाब दिया जाएगा. सेना ने इस हमले को कायरना करार देते हुए कहा कि इसका निर्णायक जवाब उचित समय पर दिया जाएगा.

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About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
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Published at : 15 Jul 2026 09:54 PM (IST)
Tags :
Iran News IRGC US Iran War US Iran Conflict
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