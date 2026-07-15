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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडआमिर खान की तीसरी शादी में क्यों नहीं पहुंचीं रीना दत्ता और किरण राव? दोस्त अमीन हाजी ने खोला राज

आमिर खान की तीसरी शादी में क्यों नहीं पहुंचीं रीना दत्ता और किरण राव? दोस्त अमीन हाजी ने खोला राज

आमिर खान की तीसरी शादी में उनकी दोनों एक्स पत्नियां रीना दत्ता और किरण राव की गैर-मौजूदगी ने फैंस के बीच कई सवाल खड़े कर दिए. अब एक्टर के करीबी दोस्त ने इसकी वजह बताते हुए बड़ा खुलासा किया है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 15 Jul 2026 07:14 PM (IST)
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बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने हाल ही में 5 जुलाई को अपनी लॉन्ग-टाइम पार्टनर गौरी स्प्रैट के साथ एक निजी समारोह में शादी की. मुंबई स्थित उनके घर पर हुई इस रजिस्टर्ड मैरिज में सिर्फ परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त ही शामिल हुए. शादी की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद फैंस के मन में एक सवाल उठने लगा कि आमिर की दोनों एक्स पत्नियां रीना दत्ता और किरण राव इस खास मौके पर क्यों नजर नहीं आईं.

अमीन हाजी ने खोला बड़ा राज
अब आमिर खान के बेहद करीबी दोस्त और फिल्म 'लगान' के को-स्टार अमीन हाजी ने इस राज से पर्दा उठा दिया है. हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि आखिर किरण राव और रीना दत्ता, आमिर खान की तीसरी शादी में क्यों नहीं आईं. 

इस वजह से शादी में नहीं दिखीं किरण राव और रीना दत्ता
Rediff.com से बातचीत में अमीन हाजी ने बताया कि जब आमिर खान की शादी हुई, उस वक्त किरण राव भारत में नहीं थीं. उन्होंने कहा, 'किरण उस दौरान यूके (UK) में थीं. हालांकि, उनके बेटे आजाद खान शादी में शामिल होने के लिए अकेले मुंबई लौट आए थे. मुझे लगता है कि कुछ मौकों पर दूरी बनाए रखना ठीक होता है. किसी को उसका पर्सनल स्पेस देना भी प्यार और सम्मान जताने का एक तरीका है. आप नहीं चाहते कि इतने खास मौके पर कोई भी असहज महसूस करे. आमिर, सत्यजीत भटकल, रीना दत्ता और किरण राव के बीच आज भी बेहद अच्छे रिश्ते हैं. वो सभी 'पानी फाउंडेशन' के जरिए साथ काम कर रहे हैं.'

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अमीन हाजी ने आगे कहा, 'तलाक के बाद भी आमिर अपनी एक्स पत्नियों के परिवार के सुख-दुख में हमेशा साथ खड़े रहते हैं. जब रीना दत्ता के पिता का निधन हुआ था, तब वो भारत में नहीं थीं. उस वक्त आमिर ने मुझसे और करीम से मदद करने के लिए कहा था और अंतिम संस्कार की सभी रस्में पूरी होने तक वहीं मौजूद रहे.'

रीना दत्ता को लेकर अमीन ने क्या कहा?
अमीन हाजी ने आमिर की पहली पत्नी रीना दत्ता की तारीफ करते हुए कहा, "रीना बेहद मजबूत इंसान हैं. उन्होंने फिल्म 'लगान' को सिर्फ इसलिए प्रोड्यूस किया क्योंकि वो जानती थीं कि आमिर को उनके सपोर्ट की जरूरत है. बजट या प्रोडक्शन को लेकर जब भी दोनों के बीच मतभेद होते थे, आमिर कभी उनकी राय को नजरअंदाज नहीं करते थे. वो समझाते थे कि फिल्म के लिए कुछ फैसले क्यों जरूरी हैं. उनके रिश्ते की नींव आपसी सम्मान पर टिकी थी. जब आमिर ने हमें बताया कि वो और रीना अलग हो रहे हैं, तो मेरा दिल टूट गया था.'

बच्चों ने बढ़ाई शादी की रौनक
भले ही रीना और किरण इस शादी का हिस्सा नहीं बन सकीं, लेकिन आमिर खान के तीनों बच्चे इस खास मौके पर अपने पिता के साथ खड़े नजर आए. आजाद राव खान, इरा खान और जुनाद खान शादी के हर फंक्शन में पूरे उत्साह के साथ शामिल हुए. इसके अलावा शादी में राजकुमार हिरानी, आशुतोष गोवारिकर और राज ठाकरे जैसी जानी-मानी हस्तियां भी मौजूद थीं. 

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Published at : 15 Jul 2026 07:14 PM (IST)
Tags :
Aamir Khan Kiran Rao Reena Dutta
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