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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर! जबड़ों में दबोचकर अजगर को जिंदा चबा गया खूंखार दरिंदा

Video: पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर! जबड़ों में दबोचकर अजगर को जिंदा चबा गया खूंखार दरिंदा

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि नदी या तालाब के किनारे पानी के भीतर मगरमच्छ और अजगर की खूनी भिड़ंत हो जाती है. अजगर ने शुरुआत में मगरमच्छ को अपने शिकंजे में कसने की कोशिश की.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 15 Jul 2026 07:58 PM (IST)
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जंगल की दुनिया में 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' वाला नियम चलता है, जहां जिंदा रहने के लिए जीव एक-दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों दो खूंखार शिकारियों के बीच जंग का एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में पानी के राजा यानी मगरमच्छ और जमीन के विशालकाय शिकारी अजगर के बीच आर-पार की लड़ाई देखने को मिल रही है. लेकिन कहा जाता है कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए, और यही गलती इस अजगर ने कर दी. इसके बाद मगरमच्छ ने जो खौफनाक रूप दिखाया, उसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

जबड़ों में जकड़कर पानी में पटका

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि नदी या तालाब के किनारे पानी के भीतर मगरमच्छ और अजगर की खूनी भिड़ंत हो जाती है. अजगर ने शुरुआत में मगरमच्छ को अपने शिकंजे में कसने की कोशिश की, लेकिन पानी के भीतर मगरमच्छ का पलड़ा हमेशा भारी रहता है. मगरमच्छ ने बिजली की फुर्ती दिखाई और अपने लोहे जैसे मजबूत जबड़ों में अजगर को बीच से दबोच लिया. अजगर अपनी जान बचाने के लिए बुरी तरह छटपटाता नजर आया, लेकिन मगरमच्छ के शिकंजे से निकलना नामुमकिन था. मगरमच्छ ने उसे पानी में पटक-पटक कर बेदम कर दिया.

पानी के सिकंदर ने अजगर को जिंदा चबाया

वीडियो के अगले हिस्से में मंजर और भी खौफनाक हो जाता है. मगरमच्छ ने अजगर को सिर्फ मारा ही नहीं, बल्कि उसके टुकड़े-टुकड़े करने लगा. तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि विशालकाय मगरमच्छ ने अजगर के शरीर को अपने नुकीले और जानलेवा दांतों के बीच दबा रखा है और उसे जिंदा चबाने की कोशिश कर रहा है. अजगर का पिछला हिस्सा हवा में बेजान होकर लहराता दिख रहा है. यह खौफनाक नजारा दिखाता है कि वाइल्डलाइफ में एक छोटी सी चूक कैसे किसी की जिंदगी का आखिरी पल बन सकती है.

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सोशल मीडिया पर यूजर्स के उड़े होश

इस रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स पूरी तरह सन्न रह गए हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "तभी तो बड़े-बुजुर्ग कह गए हैं कि पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी कभी नहीं मोल लेनी चाहिए, अजगर को यह सबक बहुत भारी पड़ गया." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "मगरमच्छ की बाइट फोर्स के आगे बड़े से बड़ा शिकारी भी घुटने टेक देता है, बेहद डरावना वीडियो है." एक और यूजर ने लिखा, "कुदरत का नियम वाकई बहुत क्रूर है, कमजोर के लिए यहां कोई जगह नहीं है."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 15 Jul 2026 07:58 PM (IST)
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