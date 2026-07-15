पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर! जबड़ों में दबोचकर अजगर को जिंदा चबा गया खूंखार दरिंदा

जंगल की दुनिया में 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' वाला नियम चलता है, जहां जिंदा रहने के लिए जीव एक-दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों दो खूंखार शिकारियों के बीच जंग का एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में पानी के राजा यानी मगरमच्छ और जमीन के विशालकाय शिकारी अजगर के बीच आर-पार की लड़ाई देखने को मिल रही है. लेकिन कहा जाता है कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए, और यही गलती इस अजगर ने कर दी. इसके बाद मगरमच्छ ने जो खौफनाक रूप दिखाया, उसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

जबड़ों में जकड़कर पानी में पटका

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि नदी या तालाब के किनारे पानी के भीतर मगरमच्छ और अजगर की खूनी भिड़ंत हो जाती है. अजगर ने शुरुआत में मगरमच्छ को अपने शिकंजे में कसने की कोशिश की, लेकिन पानी के भीतर मगरमच्छ का पलड़ा हमेशा भारी रहता है. मगरमच्छ ने बिजली की फुर्ती दिखाई और अपने लोहे जैसे मजबूत जबड़ों में अजगर को बीच से दबोच लिया. अजगर अपनी जान बचाने के लिए बुरी तरह छटपटाता नजर आया, लेकिन मगरमच्छ के शिकंजे से निकलना नामुमकिन था. मगरमच्छ ने उसे पानी में पटक-पटक कर बेदम कर दिया.

पानी के सिकंदर ने अजगर को जिंदा चबाया

वीडियो के अगले हिस्से में मंजर और भी खौफनाक हो जाता है. मगरमच्छ ने अजगर को सिर्फ मारा ही नहीं, बल्कि उसके टुकड़े-टुकड़े करने लगा. तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि विशालकाय मगरमच्छ ने अजगर के शरीर को अपने नुकीले और जानलेवा दांतों के बीच दबा रखा है और उसे जिंदा चबाने की कोशिश कर रहा है. अजगर का पिछला हिस्सा हवा में बेजान होकर लहराता दिख रहा है. यह खौफनाक नजारा दिखाता है कि वाइल्डलाइफ में एक छोटी सी चूक कैसे किसी की जिंदगी का आखिरी पल बन सकती है.

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सोशल मीडिया पर यूजर्स के उड़े होश

इस रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स पूरी तरह सन्न रह गए हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "तभी तो बड़े-बुजुर्ग कह गए हैं कि पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी कभी नहीं मोल लेनी चाहिए, अजगर को यह सबक बहुत भारी पड़ गया." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "मगरमच्छ की बाइट फोर्स के आगे बड़े से बड़ा शिकारी भी घुटने टेक देता है, बेहद डरावना वीडियो है." एक और यूजर ने लिखा, "कुदरत का नियम वाकई बहुत क्रूर है, कमजोर के लिए यहां कोई जगह नहीं है."

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