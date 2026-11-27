दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर के पारिवारिक ट्रस्ट को लेकर विवाद अब वापस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, क्योंकि उनकी मां रानी कपूर और पत्नी प्रिया कपूर के बीच सुलह कराने की कोशिशें नाकाम रहीं. रानी कपूर का आरोप है कि उनकी संपत्ति को उनकी जानकारी और सहमति के बिना ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था.

कोर्ट में कहा गया कि 15 मीटिंग के बावजूद दोनों पक्ष किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके. इस पर अदालत ने संकेत दिया कि वो इस मामले में अपना आदेश सुनाएगी. अदालत ने यह भी जानना चाहा है कि रानी कपूर की मांगें क्या हैं. जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है.

पारिवारिक ट्रस्ट में हिस्सा मांग रहीं रानी कपूर

रानी कपूर के वकील ने कोर्ट को बताया कि 80 से अधिक उम्र की रानी कपूर पारिवारिक ट्रस्ट में अपना हिस्सा मांग रहीं हैं और उन्होंने अपने इस दावे का मूल्य 6,000 करोड़ रुपये आंका है. इससे यह सवाल उठा कि अगर रानी कपूर को इतनी बड़ी रकम देनी पड़े, तो ट्रस्ट की संपत्तियों को कैसे बेचा जाएगा और यह भुगतान कैसे किया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से लचीला रुख अपनाने को कहा और सवाल किया कि इस विवाद को मध्यस्थता के जरिए क्यों नहीं सुलझाया जा सकता. कोर्ट ने मध्यस्थ द्वारा सौंपी गई दूसरी रिपोर्ट पर ध्यान दिया, जिसमें बताया गया था कि मध्यस्थता किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है. रानी कपूर के वकील ने यह भी बताया कि उन्होंने दूसरी तरफ से किसी जवाब या किसी दूसरे प्रस्ताव का छह महीने तक इंतजार किया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला.

मुकुल रोहतगी ने जताई आपत्ति

प्रिया कपूर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने मध्यस्थता प्रक्रिया को जारी रखने पर आपत्ति जताई. उन्होंने तर्क दिया कि दोनों पक्षों को पहले ही पर्याप्त अवसर दिए जा चुके हैं और अब इस प्रक्रिया को समाप्त कर देना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में ही इस हाई-प्रोफाइल मामले में मध्यस्थता का सुझाव दिया था.

मई में दोनों पक्ष मध्यस्थता के लिए सहमत हुए थे, जिसके बाद भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ को समझौता कराने के लिए नियुक्त किया गया. अगस्त में कोर्ट को बताया गया कि बातचीत के 6 दौर पूरे हो चुके हैं और दोनों पक्ष सहयोग कर रहे हैं. इसके बाद अदालत ने मध्यस्थता प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और मध्यस्थ को एक और रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.

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