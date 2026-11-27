Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom हरिवंश राय बच्चन जयंती: निजी शोक ने उनकी कविताएँ संवारीं।

पारंपरिक जाति त्याग 'बच्चन' उपनाम बना, पहचान मिली।

कैम्ब्रिज में शोध ने उनके साहित्यिक दृष्टिकोण को विस्तार दिया।

Harivansh Rai Birth Anniversary: हिंदी साहित्य की दुनिया में कुछ रचनाकार ऐसे होते हैं, जिनकी कलम सिर्फ शब्दों को नहीं सजाती, बल्कि इंसान के टूटने, बिखरने और फिर से खड़े होने की धड़कन को अमर कर देती है. कुछ ऐसी ही कहानी है हरिवंश राय बच्चन की. आज 27 नवंबर को हरिवंश राय बच्चन की बर्थ एनिवर्सरी है, और इस मौके पर उनके जीवन का एक ऐसा पहलू आपको बताते हैं, जहां गहरा निजी शोक उनकी कविता की सबसे बड़ी ताकत बना और हमेशा के लिए उनकी पहचान बदल दी.

पहली पत्नी के निधन के बाद कैसे निखरा कवि का स्वर

साल 1926 में हरिवंश राय जी का विवाह श्यामा से हुआ था, लेकिन दस साल बाद 1936 में टीबी के कारण उनके निधन ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया. इस असहनीय वियोग और अवसाद के दौर ने उनके भीतर के संवेदनशील मन को और गहराई दी तथा उनके भावों को कविता का रूप मिला.

हालांकि उनकी चर्चित कृति 'मधुशाला' 1935 में ही सामने आ चुकी थी, लेकिन जीवनसाथी को खोने की इस त्रासदी के बाद उनकी रचनाओं में दर्द, स्मृति और मानवीय पीड़ा की परतें और अधिक साफ दिखने लगीं. आगे चलकर 1941 में तेजी बच्चन से विवाह के बाद उनके लेखन में नई ऊर्जा और जिजीविषा भी जुड़ी, जिससे 'नीड़ का निर्माण फिर' जैसी रचनाओं के जरिए उन्होंने व्यापक पहचान बनाई.

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कैसे जुड़ा 'बच्चन' उपनाम?

हरिवंश राय जी का मूल नाम हरिवंश राय श्रीवास्तव था, लेकिन घर-परिवार में बचपन से उन्हें प्यार से 'बच्चन' कहकर पुकारा जाता था, जिसका अर्थ 'बच्चा' या 'संतान' होता है. यही स्नेह भरा संबोधन आगे चलकर उनकी साहित्यिक और व्यक्तिगत पहचान का हिस्सा बन गया. वे पारंपरिक जाति व्यवस्था के खिलाफ विचार रखते थे, इसलिए उन्होंने जातीय सूचक उपनाम के बजाय बच्चन को ही अपना उपनाम चुना. धीरे-धीरे यही नाम उनकी पहचान बना और उनके पूरे परिवार का सरनेम भी बच्चन हो गया.

कैंब्रिज से की पढ़ाई

साहित्यिक यात्रा के दौरान उनके जीवन में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव तब आया जब उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड का रुख किया और कैंब्रिज विश्वविद्यालय से जुड़े. वहां उन्होंने अंग्रेजी कवि डब्ल्यू. बी. यीट्स के काव्य पर शोध कार्य किया, जिससे उनके साहित्यिक दृष्टिकोण को एक नया वैचारिक विस्तार मिला.

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