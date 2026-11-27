दिल्ली-एनसीआर में कोहरा बढ़ रहा है. सुबह और शाम को पारा गिरने से गलन बढ़ ही है और कई इलाकों में कोहरा बढ़ने से दृश्यता पर असर पड़ा है. वहीं, दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ हवा में भी सुधार देखने को मिल रहा है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार, आज शुक्रवार (27 नवंबर) को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 221 दर्ज किया गया है, जोकि खराब श्रेणी में आता है, लेकिन बुधवार और गुरुवार की तुलना में AQI का स्तर गिरा है. वहीं, कुछ इलाकों में AQI 200 से नीचे आ गया है. पूसा में AQI 135, लोधी रोड में 141 और नजफगढ़ में 149 दर्ज किया गया है.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, गुरुवार (26 नवंबर) के तापमान की बात करें तो शहर का न्यूनतम तापमान 9.0 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27.2 रहा. वहीं, गाजियबाद में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.

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विभाग के अनुसार, आज शुक्रवार (27 नवंबर) को दिल्ली का अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई गई है. सुबह के समय कई इलाकों में हल्का कोहरा और धुंध होने से दृश्यता पर कम हो रही है. हालांकि, दिन चढ़ने के साथ ही आसमान साफ हो जायेगा और धुप खिलेगी. विभाग के अनुसार, अगले 2 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद इसमें 2-3 डिग्री की गिरावट आ सकती है. लोगों को सलाह दी गई है कि ठंड बढ़ने की स्थिति में खुद को गर्म कपड़ों से कवर कर रखें खासकर बच्चे और बुजुर्ग.

कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता में सुधार

CPCB के अनुसार, आज राजधानी के कई इलाकों में 200 के पार है, जोकि खराब श्रेणी में आता है. सबसे अधिक नॉर्थ कैंपस, डीयू का है, जोकि 290 है. हालांकि, कई इलाकों की हवा में सुधार भी दर्ज किया गया है.

नॉर्थ कैंपस, डीयू: 290

सीआरआरआई मथुरा रोड: 287

आईटीओ: 287

बुराड़ी क्रॉसिंग: 287

पूसा: 281

घोघा: 280

सिरीफोर्ट: 280

आईजीआई एयरपोर्ट (T3): 275

वजीरपुर: 272

बवाना: 266

वहीं, टिकरी कलां पर 164, मंदिर मार्ग पर 155, नजफगढ़ पर 155 AQI दर्ज किया गया है. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं हुआ, लेकिन न्यूनतम तापमान में लगभगएक डिग्री की हल्की गिरावट आई है. पिछले 24 घंटों में दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 24-27 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है.

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