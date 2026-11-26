Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom HMD Rise 4G स्मार्टफोन ₹9,999 में भारत में लॉन्च हुआ.

इसमें 6.51 इंच डिस्प्ले, 5000mAh बैटरी और 13MP कैमरा है.

फोन 22 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता AI प्लेटफॉर्म के साथ है.

यह Android 16 Go पर चलता, बिक्री 2 दिसंबर से Flipkart पर.

HMD Rise 4G : HMD ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन HMD Rise पेश किया है. यह एक बजट 4G स्मार्टफोन है, जिसे 9,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकेगा. फोन में 5,000mAh की बड़ी बैटरी, 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 6.51 इंच की डिस्प्ले दी गई है. इसके अलावा इसमें एक खास AI प्लेटफॉर्म भी शामिल किया गया है, जो 22 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है. कंपनी ने इस फोन को तीन कलर ऑप्शन में पेश किया है. इसमें डुअल-टोन डिजाइन देखने को मिलता है. तो आइए जानते हैं कि HMD Rise की कीमत, सेल और इसके खास फीचर्स क्या हैं.

HMD Rise के खास फीचर्स क्या हैं?

इस स्मार्टफोन में 6.51 इंच की डिस्प्ले मिलती है. स्क्रीन के ऊपरी हिस्से में वॉटरड्रॉप स्टाइल नॉच दिया गया है, जिसमें फ्रंट कैमरा मौजूद है. परफॉर्मेंस के लिए इसमें Unisoc 9863A चिपसेट दिया गया है. फोन में 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है. जरूरत पड़ने पर माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 128GB तक बढ़ाया जा सकता है.

13MP का कैमरा और 5,000mAh की बैटरी

फोटोग्राफी के लिए HMD Rise में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसका मुख्य कैमरा 13 मेगापिक्सल का है. वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है. इसमें 5,000mAh की बैटरी दी गई है. कंपनी बॉक्स में चार्जर भी दे रही है, हालांकि फोन की चार्जिंग स्पीड की जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

22 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है AI

HMD Rise की एक खास बात इसमें मिलने वाला Indus by Sarvam AI प्लेटफॉर्म है. यह AI प्लेटफॉर्म 22 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है. इसके अलावा फोन में सरकार के Sanchar Saathi प्लेटफॉर्म का भी एक्सेस दिया गया है.

Android 16 Go पर करता है काम

HMD Rise Android 16 Go पर चलता है. कंपनी ने इस फोन के लिए दो साल तक हर तीन महीने में सिक्योरिटी अपडेट देने की पुष्टि की है. कनेक्टिविटी के लिए इसमें USB Type-C पोर्ट और 3.5mm हेडफोन जैक दिया गया है.

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HMD Rise की कितनी है कीमत?

HMD Rise को भारत में 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाले सिंगल वेरिएंट में लॉन्च किया गया है. इसकी कीमत 9,999 रुपये रखी गई है, हालांकि यह खास लॉन्च कीमत सिर्फ सेल के पहले दिन के लिए लागू होगी. इसके बाद फोन की कीमत में बदलाव हो सकता है. कंपनी के मुताबिक, इसकी बिक्री 2 दिसंबर से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर शुरू होगी.

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