उत्तर प्रदेश में ठंड के साथ कोहरे का असर कम होने का नाम नहीं ले रहा है. प्रदेश के कई इलाकों में इन दिनों सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिल रहा हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. खासतौर से सड़कों, हाईवे, खुले और ग्रामीण इलाकों में कोहरे का असर ज्यादा देखने को मिलेगा. मौसम विभाग ने आज 25 जिलों में घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग के मुताबिक़ यूपी में आज 27 नवंबर को प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी दोनों संभागों में मौसम शुष्क रहने का का पूर्वानुमान जताया गया है. इसके साथ ही कई इलाकों में मध्यम से घना कोहरा रहने की भी चेतावनी दी गई हैं. दिन में आसमान साफ़ रहेगा और धूप निकलने से मौसम सामान्य रहेगा. प्रदेश के लोगों सुबह के समय कोहरे से कोई राहत मिलने के आसार नहीं है. पूरब से पश्चिमी तक कोहरे का असर देखने को मिलेगा.

इन जिलों में घने कोहरे का अलर्ट

यूपी में आज सहारनपुर, शामली, मुज़फ़्फ़रनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया और गाज़ीपुर में आज घना कोहरा रहने का यलो अलर्ट जारी किया गया है. कई जगहों पर दृश्यता 50 मीटर तक रह सकती हैं.

मौसम विभाग ने 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक प्रदेशभर में कोहरे का क़हर जारी रहने का अनुमान जताया है. फ़िलहाल लोगों को इससे राहत मिलने वाली नहीं है. वहीं राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अगले सात दिन में कोई बड़ा बदलाव आने का अनुमान नहीं है.

बीते 24 घंटों में मुज़फ़्फ़रनगर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा, यहां सबसे न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. वहीं कानपुर नगर में 9.2, हरदोई में 9.5, इटावा मे्ं 9.6 और मेरठ में 10.0 न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया. प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी रात के तापमान में कोई ख़ास बदलाव नहीं हुआ.