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Online Shopping के चक्कर में हो सकता है बड़ा नुकसान! फर्जी वेबसाइट बनाकर ऐसे लूट रहे ठग
Online Shopping: फर्जी साइट्स का सबसे बड़ा हथियार होता है बहुत सस्ता ऑफर. महंगे मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े या जूते बेहद कम कीमत में दिखाए जाते हैं ताकि लोग तुरंत खरीदने का फैसला कर लें.
आज के समय में ऑनलाइन शॉपिंग ने खरीदारी को बेहद आसान बना दिया है लेकिन यही सुविधा कई बार लोगों के लिए परेशानी भी बन जाती है. जब किसी वेबसाइट पर 80% या 90% तक का भारी डिस्काउंट दिखता है तो लोग बिना ज्यादा सोचे-समझे खरीदारी कर लेते हैं. यही वह मौका होता है जिसका फायदा ठग उठाते हैं. वे नकली वेबसाइट बनाकर लोगों को आकर्षित करते हैं और उनका बैंक डाटा चुरा लेते हैं. न तो सामान मिलता है और न ही पैसे वापस आते हैं.
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Published at : 12 Apr 2026 07:05 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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