Online Shopping के चक्कर में हो सकता है बड़ा नुकसान! फर्जी वेबसाइट बनाकर ऐसे लूट रहे ठग

अगर आप किसी साइट की सच्चाई जानना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके वेब एड्रेस पर ध्यान दें. कई बार नकली साइट्स असली वेबसाइट से मिलते-जुलते नाम रखती हैं लेकिन उनमें छोटे-छोटे बदलाव होते हैं जैसे अतिरिक्त शब्द या अलग एक्सटेंशन. साथ ही यह भी देखें कि साइट https से शुरू हो रही है या नहीं और ब्राउजर में लॉक का निशान दिख रहा है या नहीं. अगर ये नहीं है तो ऐसी साइट से तुरंत दूर हो जाना ही बेहतर है.