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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीOnline Shopping के चक्कर में हो सकता है बड़ा नुकसान! फर्जी वेबसाइट बनाकर ऐसे लूट रहे ठग

Online Shopping के चक्कर में हो सकता है बड़ा नुकसान! फर्जी वेबसाइट बनाकर ऐसे लूट रहे ठग

Online Shopping: फर्जी साइट्स का सबसे बड़ा हथियार होता है बहुत सस्ता ऑफर. महंगे मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े या जूते बेहद कम कीमत में दिखाए जाते हैं ताकि लोग तुरंत खरीदने का फैसला कर लें.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 12 Apr 2026 07:05 AM (IST)
Online Shopping: फर्जी साइट्स का सबसे बड़ा हथियार होता है बहुत सस्ता ऑफर. महंगे मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े या जूते बेहद कम कीमत में दिखाए जाते हैं ताकि लोग तुरंत खरीदने का फैसला कर लें.

आज के समय में ऑनलाइन शॉपिंग ने खरीदारी को बेहद आसान बना दिया है लेकिन यही सुविधा कई बार लोगों के लिए परेशानी भी बन जाती है. जब किसी वेबसाइट पर 80% या 90% तक का भारी डिस्काउंट दिखता है तो लोग बिना ज्यादा सोचे-समझे खरीदारी कर लेते हैं. यही वह मौका होता है जिसका फायदा ठग उठाते हैं. वे नकली वेबसाइट बनाकर लोगों को आकर्षित करते हैं और उनका बैंक डाटा चुरा लेते हैं. न तो सामान मिलता है और न ही पैसे वापस आते हैं.

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ऐसी फर्जी साइट्स का सबसे बड़ा हथियार होता है बहुत सस्ता ऑफर. महंगे मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े या जूते बेहद कम कीमत में दिखाए जाते हैं ताकि लोग तुरंत खरीदने का फैसला कर लें. असल में इतने बड़े डिस्काउंट आमतौर पर असली कंपनियां नहीं देतीं लेकिन लालच में लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं.
ऐसी फर्जी साइट्स का सबसे बड़ा हथियार होता है बहुत सस्ता ऑफर. महंगे मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े या जूते बेहद कम कीमत में दिखाए जाते हैं ताकि लोग तुरंत खरीदने का फैसला कर लें. असल में इतने बड़े डिस्काउंट आमतौर पर असली कंपनियां नहीं देतीं लेकिन लालच में लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं.
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अगर आप किसी साइट की सच्चाई जानना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके वेब एड्रेस पर ध्यान दें. कई बार नकली साइट्स असली वेबसाइट से मिलते-जुलते नाम रखती हैं लेकिन उनमें छोटे-छोटे बदलाव होते हैं जैसे अतिरिक्त शब्द या अलग एक्सटेंशन. साथ ही यह भी देखें कि साइट https से शुरू हो रही है या नहीं और ब्राउजर में लॉक का निशान दिख रहा है या नहीं. अगर ये नहीं है तो ऐसी साइट से तुरंत दूर हो जाना ही बेहतर है.
अगर आप किसी साइट की सच्चाई जानना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके वेब एड्रेस पर ध्यान दें. कई बार नकली साइट्स असली वेबसाइट से मिलते-जुलते नाम रखती हैं लेकिन उनमें छोटे-छोटे बदलाव होते हैं जैसे अतिरिक्त शब्द या अलग एक्सटेंशन. साथ ही यह भी देखें कि साइट https से शुरू हो रही है या नहीं और ब्राउजर में लॉक का निशान दिख रहा है या नहीं. अगर ये नहीं है तो ऐसी साइट से तुरंत दूर हो जाना ही बेहतर है.
Published at : 12 Apr 2026 07:05 AM (IST)
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