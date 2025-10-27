हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
4 डिवाइस पर चलेगा एक ही Whatsapp, 99% लोगों को नहीं पता ये स्मार्ट तरीका

4 डिवाइस पर चलेगा एक ही Whatsapp, 99% लोगों को नहीं पता ये स्मार्ट तरीका

Whatsapp: व्हाट्सऐप अब एक ही अकाउंट को चार अलग-अलग डिवाइसों पर चलाने की सहूलियत देता है तरीका सरल है और सुरक्षा भी बरक़रार रहती है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 27 Oct 2025 09:38 AM (IST)
Whatsapp: व्हाट्सऐप अब एक ही अकाउंट को चार अलग-अलग डिवाइसों पर चलाने की सहूलियत देता है तरीका सरल है और सुरक्षा भी बरक़रार रहती है.

व्हाट्सऐप अब एक ही अकाउंट को चार अलग-अलग डिवाइसों पर चलाने की सहूलियत देता है तरीका सरल है और सुरक्षा भी बरक़रार रहती है. इसका मतलब यह हुआ कि आपका अकाउंट सिर्फ़ फोन तक सीमित नहीं रहेगा आप लैपटॉप, डेस्कटॉप ऐप, टैबलेट या व्हाट्सऐप वेब पर भी एक ही समय में लॉग इन रह सकते हैं. इस सुविधा से ट्विटर-जैसा नहीं, बल्कि अपने रोज़मर्रा के कामों में आसानी आती है जैसे कंप्यूटर पर काम करते हुए फोन बार-बार उठाने की ज़रूरत नहीं रहती.

डिवाइस जोड़ने का तरीका बहुत आसान है. सबसे पहले अपने मुख्य फोन पर व्हाट्सऐप खोलें, ऊपर दाएं कोने में तीन डॉट्स (या सेटिंग्स) पर जाएं और Linked devices या जुड़े हुए डिवाइस वाला ऑप्शन चुनें. वहां Link a device पर टैप करके आप QR-कोड स्कैन करने के लिए तैयार हो जाते हैं.
डिवाइस जोड़ने का तरीका बहुत आसान है. सबसे पहले अपने मुख्य फोन पर व्हाट्सऐप खोलें, ऊपर दाएं कोने में तीन डॉट्स (या सेटिंग्स) पर जाएं और Linked devices या जुड़े हुए डिवाइस वाला ऑप्शन चुनें. वहां Link a device पर टैप करके आप QR-कोड स्कैन करने के लिए तैयार हो जाते हैं.
दूसरी तरफ जिस डिवाइस पर आप व्हाट्सऐप चलाना चाहते हैं जैसे कंप्यूटर पर व्हाट्सऐप वेब या डेस्कटॉप ऐप उसे खोलकर दिए गए QR-कोड को अपने फोन से स्कैन करें. स्कैन होते ही नया डिवाइस आपके अकाउंट से लिंक हो जाता है और तुरंत संदेश और मीडिया वहां दिखने लगते हैं.
दूसरी तरफ जिस डिवाइस पर आप व्हाट्सऐप चलाना चाहते हैं जैसे कंप्यूटर पर व्हाट्सऐप वेब या डेस्कटॉप ऐप उसे खोलकर दिए गए QR-कोड को अपने फोन से स्कैन करें. स्कैन होते ही नया डिवाइस आपके अकाउंट से लिंक हो जाता है और तुरंत संदेश और मीडिया वहां दिखने लगते हैं.
सुरक्षा की चिंता वाले लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि लिंक होने वाले हर डिवाइस की सूची आप अपने फोन पर देख सकते हैं. अगर कभी किसी डिवाइस को हटाना हो तो बस उसी Linked devices सेक्शन में जाकर उस डिवाइस के नाम पर टैप करके लॉग आउट कर दें. यह सुविधा खास करके तब काम आती है जब आप किसी सार्वजनिक या साझा कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हों काम खत्म होते ही तुरंत लॉग आउट कर दें ताकि आपकी प्राइवेसी सुरक्षित रहे.
सुरक्षा की चिंता वाले लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि लिंक होने वाले हर डिवाइस की सूची आप अपने फोन पर देख सकते हैं. अगर कभी किसी डिवाइस को हटाना हो तो बस उसी Linked devices सेक्शन में जाकर उस डिवाइस के नाम पर टैप करके लॉग आउट कर दें. यह सुविधा खास करके तब काम आती है जब आप किसी सार्वजनिक या साझा कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हों काम खत्म होते ही तुरंत लॉग आउट कर दें ताकि आपकी प्राइवेसी सुरक्षित रहे.
कुछ छोटी-सी बातें ध्यान में रखें. सबसे पहले, व्हाट्सऐप का वह वर्ज़न और डिवाइस जहाँ आप लिंक कर रहे हैं अपडेटेड होना चाहिए. दूसरी बात, अगर आप किसी सार्वजनिक कंप्यूटर पर लॉग इन कर रहे हैं तो अवश्य लॉग आउट करें वही पुरानी सावधानी अभी भी लागू है. और हां, एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन बनी रहती है यानी आपके संदेशों की सुरक्षा बनी रहती है पर आप हमेशा डिवाइस-लिस्ट पर नज़र रखें और अनजान डिवाइस देखें तो तुरंत हटा दें.
कुछ छोटी-सी बातें ध्यान में रखें. सबसे पहले, व्हाट्सऐप का वह वर्ज़न और डिवाइस जहाँ आप लिंक कर रहे हैं अपडेटेड होना चाहिए. दूसरी बात, अगर आप किसी सार्वजनिक कंप्यूटर पर लॉग इन कर रहे हैं तो अवश्य लॉग आउट करें वही पुरानी सावधानी अभी भी लागू है. और हां, एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन बनी रहती है यानी आपके संदेशों की सुरक्षा बनी रहती है पर आप हमेशा डिवाइस-लिस्ट पर नज़र रखें और अनजान डिवाइस देखें तो तुरंत हटा दें.
यह सुविधा उन लोगों के लिए खासकर फायदेमंद है जो ऑफिस में कंप्यूटर पर काम करते हैं, या जिनके पास अलग-अलग डिवाइस हैं जैसे घर में टैबलेट, ऑफिस में लैपटॉप और पॉर्टेबल डेस्कटॉप. अब आप एक ही समय में चार अतिरिक्त डिवाइस जोड़कर किसी भी जगह, किसी भी स्क्रीन पर बातचीत जारी रख सकते हैं. बस स्मार्ट तरीके से लिंक करें, अनजान डिवाइस हटाते रहें और अपडेट्स लेते रहें व्हाट्सऐप का यह छोटा-सा बदलाव आपकी रोज़मर्रा की सुविधा को काफ़ी आसान बना देता है.
यह सुविधा उन लोगों के लिए खासकर फायदेमंद है जो ऑफिस में कंप्यूटर पर काम करते हैं, या जिनके पास अलग-अलग डिवाइस हैं जैसे घर में टैबलेट, ऑफिस में लैपटॉप और पॉर्टेबल डेस्कटॉप. अब आप एक ही समय में चार अतिरिक्त डिवाइस जोड़कर किसी भी जगह, किसी भी स्क्रीन पर बातचीत जारी रख सकते हैं. बस स्मार्ट तरीके से लिंक करें, अनजान डिवाइस हटाते रहें और अपडेट्स लेते रहें व्हाट्सऐप का यह छोटा-सा बदलाव आपकी रोज़मर्रा की सुविधा को काफ़ी आसान बना देता है.
Published at : 27 Oct 2025 09:37 AM (IST)
