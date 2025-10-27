4 डिवाइस पर चलेगा एक ही Whatsapp, 99% लोगों को नहीं पता ये स्मार्ट तरीका

सुरक्षा की चिंता वाले लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि लिंक होने वाले हर डिवाइस की सूची आप अपने फोन पर देख सकते हैं. अगर कभी किसी डिवाइस को हटाना हो तो बस उसी Linked devices सेक्शन में जाकर उस डिवाइस के नाम पर टैप करके लॉग आउट कर दें. यह सुविधा खास करके तब काम आती है जब आप किसी सार्वजनिक या साझा कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हों काम खत्म होते ही तुरंत लॉग आउट कर दें ताकि आपकी प्राइवेसी सुरक्षित रहे.