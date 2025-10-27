एक्सप्लोरर
4 डिवाइस पर चलेगा एक ही Whatsapp, 99% लोगों को नहीं पता ये स्मार्ट तरीका
Whatsapp: व्हाट्सऐप अब एक ही अकाउंट को चार अलग-अलग डिवाइसों पर चलाने की सहूलियत देता है तरीका सरल है और सुरक्षा भी बरक़रार रहती है.
व्हाट्सऐप अब एक ही अकाउंट को चार अलग-अलग डिवाइसों पर चलाने की सहूलियत देता है तरीका सरल है और सुरक्षा भी बरक़रार रहती है. इसका मतलब यह हुआ कि आपका अकाउंट सिर्फ़ फोन तक सीमित नहीं रहेगा आप लैपटॉप, डेस्कटॉप ऐप, टैबलेट या व्हाट्सऐप वेब पर भी एक ही समय में लॉग इन रह सकते हैं. इस सुविधा से ट्विटर-जैसा नहीं, बल्कि अपने रोज़मर्रा के कामों में आसानी आती है जैसे कंप्यूटर पर काम करते हुए फोन बार-बार उठाने की ज़रूरत नहीं रहती.
Published at : 27 Oct 2025 09:37 AM (IST)
