iPhone 15 और 16 को भूल जाइए! iPhone 17 में मिल रहे हैं ऐसे 5 धांसू अपग्रेड, जो खरीदने पर कर देंगे मजबूर
iPhone 17: Apple हर साल iPhone में दिखने वाले छोटे बदलावों से ज्यादा उन अपग्रेड्स पर काम करता है जो लंबे समय तक इस्तेमाल में फर्क पैदा करें.
Apple हर साल iPhone में दिखने वाले छोटे बदलावों से ज्यादा उन अपग्रेड्स पर काम करता है जो लंबे समय तक इस्तेमाल में फर्क पैदा करें. iPhone 15 और iPhone 16 अब भी दमदार फोन हैं लेकिन 2025 में लॉन्च हुआ iPhone 17 कई अहम मामलों में उनसे एक कदम आगे निकल जाता है. अगर आप करीब 80 हजार रुपये के बजट में नया iPhone लेने का प्लान बना रहे हैं तो iPhone 17 को नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है.
Published at : 17 Dec 2025 10:01 AM (IST)
Tags :TECH NEWS HINDI Apple IPhone 17
