iPhone 15 और 16 को भूल जाइए! iPhone 17 में मिल रहे हैं ऐसे 5 धांसू अपग्रेड, जो खरीदने पर कर देंगे मजबूर

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीiPhone 15 और 16 को भूल जाइए! iPhone 17 में मिल रहे हैं ऐसे 5 धांसू अपग्रेड, जो खरीदने पर कर देंगे मजबूर

iPhone 17: Apple हर साल iPhone में दिखने वाले छोटे बदलावों से ज्यादा उन अपग्रेड्स पर काम करता है जो लंबे समय तक इस्तेमाल में फर्क पैदा करें.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 17 Dec 2025 10:01 AM (IST)
Apple हर साल iPhone में दिखने वाले छोटे बदलावों से ज्यादा उन अपग्रेड्स पर काम करता है जो लंबे समय तक इस्तेमाल में फर्क पैदा करें. iPhone 15 और iPhone 16 अब भी दमदार फोन हैं लेकिन 2025 में लॉन्च हुआ iPhone 17 कई अहम मामलों में उनसे एक कदम आगे निकल जाता है. अगर आप करीब 80 हजार रुपये के बजट में नया iPhone लेने का प्लान बना रहे हैं तो iPhone 17 को नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है.

iPhone 17 की सबसे बड़ी पहचान इसका डिस्प्ले है. जहां iPhone 15 और 16 आज भी 60Hz रिफ्रेश रेट पर टिके हुए हैं, वहीं iPhone 17 में 120Hz ProMotion स्क्रीन दी गई है. इसका असर रोजमर्रा के इस्तेमाल में साफ दिखता है. ऐप्स स्क्रॉल करना, गेम खेलना या एनिमेशन देखना पहले से कहीं ज्यादा स्मूद और प्रीमियम महसूस होता है जो इसे बाकी दोनों मॉडल्स से अलग बना देता है.
परफॉर्मेंस के मामले में भी iPhone 17 एक बड़ा कदम साबित होता है. इसमें नया Apple A19 चिपसेट दिया गया है जो न सिर्फ पहले के A16 और A18 प्रोसेसर से ज्यादा ताकतवर है बल्कि बैटरी की खपत के मामले में भी ज्यादा बेहतर है. AI प्रोसेसिंग के लिए इसकी ट्यूनिंग खास तौर पर की गई है जिससे आने वाले iOS फीचर्स, हैवी गेमिंग और मल्टीटास्किंग में फोन ज्यादा फास्ट और स्टेबल रहता है.
