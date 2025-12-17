iPhone 15 और 16 को भूल जाइए! iPhone 17 में मिल रहे हैं ऐसे 5 धांसू अपग्रेड, जो खरीदने पर कर देंगे मजबूर

परफॉर्मेंस के मामले में भी iPhone 17 एक बड़ा कदम साबित होता है. इसमें नया Apple A19 चिपसेट दिया गया है जो न सिर्फ पहले के A16 और A18 प्रोसेसर से ज्यादा ताकतवर है बल्कि बैटरी की खपत के मामले में भी ज्यादा बेहतर है. AI प्रोसेसिंग के लिए इसकी ट्यूनिंग खास तौर पर की गई है जिससे आने वाले iOS फीचर्स, हैवी गेमिंग और मल्टीटास्किंग में फोन ज्यादा फास्ट और स्टेबल रहता है.