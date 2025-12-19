बच्चा है या ढोलक, बस लुढ़का ही जा रहा है... मासूम का वीडियो देख छूट जाएगी हंसी

Trending video of child: सोशल मीडिया पर हर दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होता रहता है. कई वीडियो आए दिनों ट्रेंडिग लिस्ट पर होते हैं. कभी किसी का रिकार्ड तोड़ने का वीडियो तो कभी किसी बच्चे का ट्यूशन में अपने सर के साथ हंसी मजाक करने का वीडियो वायरल होता है. इसी बीच एक बच्चा काफी ज्यादा चर्चित हो रहा है. यह छोटा बच्चा वायरल वीडियो में पहली बार स्कूल जाते दिखाई दे रहा है. इस बच्चे को लोग लुढ़कने वाला बच्चा बोल कर मजाक करते दिखाई दे रहे हैं.

क्यों फेमस हो रहा है यह वीडियो?

इस वायरल वीडियो में बच्चा नीली टी-शर्ट, हॉफ पेंट पहन और कंधे पर बैग टांग कर पहली बार स्कूल जा रहा है. यह छोटा बच्चा बार-बार गिरते हुए दिखाई दे रहा है. दो कदम चलता और गिरता और फिर दोबारा दो कदम चलता और गिर जाता. लोग इस वीडियो को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं. इस वीडियो पर लोग भर-भर कर लाइक कर रहे हैं. एक मिलियन से भी ज्यादा लोगो ने इस वीडियो को लाइक किया है. लाखों में कमेंट किया है.

लोगों का बेहतरीन रिएक्शन

लोग भर-भर के इस वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं. कई लोग कह रहे हैं कि बच्चा कितना अच्छा है, बिना रोए खुद उठ कर दोबारा चल रहा है. एक रिएक्शन में एक ने कहा कि बच्चा स्कूल जा नहीं रहा है, बल्कि वापिस आ रहा है इसलिए खुश होकर इतना गिर रहा है. दूसरे तरफ एक यूजर ने मजाक बनाते हुए कहा कि लगता है आज इंग्लिश वाली मैडम ने क्यूट बोल दिया है. कुछ लोग अपने दिन याद करते हुए दिखाई दिए. उसी कड़ी में एक ने कहा कि एक हम थे, जो स्कूल नहीं जाने के लिए रोते थे.

सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों को दिखाने के लिए कमेंट में टैग करते हुए भी दिखाई दे रहे थे. वहीं, एक यूजर ने इमोजी लगा कहा कि स्कूल न जाना पड़े इसलिए बच्चा बार-बार गिर कर अपने कपड़े खराब कर रहा है. कमेंटस में दर्शक कभी निराशा नहीं होने देते हैं. कमेंट सेक्शन में रिएक्शन कर वह इस वीडियो को और ज्यादा हंसी वाला बना देते हैं. इसी बीच कई लोग कमेंट में वीडियो बनाने वाले पर कटाक्ष कर कहते दिखाई दे रहे हैं कि बच्चे को संभालने की बजाए वीडियो बनाने पर ज्यादा दिया जा रहा है.

