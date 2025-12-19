परसिमन फल क्यों बन रहा नया हेल्थ ट्रेंड? दिल से लेकर इम्युनिटी तक जानें इसके 5 बड़े फायदे  

परसिमन फल में बीटा कैरोटीन, फ्लेवोनॉयड्स और टैनिन जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. यह शरीर में फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करते हैं. इससे एजिंग, दिल की बीमारियों और सूजन का खतरा घट सकता है. वहीं रिसर्च बताती है कि परसिमन फल के सेवन से शरीर में एंटीऑक्सीडेंट लेवल बढ़ता है.