परसिमन फल क्यों बन रहा नया हेल्थ ट्रेंड? दिल से लेकर इम्युनिटी तक जानें इसके 5 बड़े फायदे  

परसिमन फल क्यों बन रहा नया हेल्थ ट्रेंड? दिल से लेकर इम्युनिटी तक जानें इसके 5 बड़े फायदे  

परसिमन फल में बीटा कैरोटीन और टैनिन जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. यह शरीर में फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान को कम करते हैं. इससे एजिंग, दिल की बीमारियों और सूजन का खतरा घट सकता है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 19 Dec 2025 07:00 AM (IST)
परसिमन फल में बीटा कैरोटीन और टैनिन जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. यह शरीर में फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान को कम करते हैं. इससे एजिंग, दिल की बीमारियों और सूजन का खतरा घट सकता है.

सोशल मीडिया पर इन दिनों चमकदार नारंगी रंग वाला परसिमन फल खूब चर्चा में है. कहीं परसिमन फल की रेसिपीज वायरल हो रही है तो कहीं इसे सुपरफूड बताया जा रहा है. लेकिन यह फल सिर्फ ट्रेंड तक सीमित नहीं है, बल्कि पोषण के लिहाज से भी बहुत ताकतवर माना जाता है. एशिया में सदियों से खाया जा रहा परसिमन फल विटामिन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है जो दिल इम्यूनिटी और पाचन से लेकर वजन कंट्रोल तक में मदद करता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको परसिमन फल के पांच सबसे बड़े फायदे बताते हैं जो इसे नया हेल्थ ट्रेंड बना रहे हैं.

1/5
परसिमन फल में बीटा कैरोटीन, फ्लेवोनॉयड्स और टैनिन जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. यह शरीर में फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करते हैं. इससे एजिंग, दिल की बीमारियों और सूजन का खतरा घट सकता है. वहीं रिसर्च बताती है कि परसिमन फल के सेवन से शरीर में एंटीऑक्सीडेंट लेवल बढ़ता है.
परसिमन फल में बीटा कैरोटीन, फ्लेवोनॉयड्स और टैनिन जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. यह शरीर में फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करते हैं. इससे एजिंग, दिल की बीमारियों और सूजन का खतरा घट सकता है. वहीं रिसर्च बताती है कि परसिमन फल के सेवन से शरीर में एंटीऑक्सीडेंट लेवल बढ़ता है.
2/5
परसिमन फल में मौजूद फाइबर, पोटेशियम और कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले तत्व दिल को हेल्दी रखने में मदद करते हैं. इसका घुलनशील फाइबर खराब कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर निकालने में मददगार होता है. वहीं पोटेशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद करता है.
परसिमन फल में मौजूद फाइबर, पोटेशियम और कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले तत्व दिल को हेल्दी रखने में मदद करते हैं. इसका घुलनशील फाइबर खराब कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर निकालने में मददगार होता है. वहीं पोटेशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद करता है.
Published at : 19 Dec 2025 07:00 AM (IST)
हेल्थ फोटो गैलरी

