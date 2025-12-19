एक्सप्लोरर
परसिमन फल क्यों बन रहा नया हेल्थ ट्रेंड? दिल से लेकर इम्युनिटी तक जानें इसके 5 बड़े फायदे
परसिमन फल में बीटा कैरोटीन और टैनिन जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. यह शरीर में फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान को कम करते हैं. इससे एजिंग, दिल की बीमारियों और सूजन का खतरा घट सकता है.
सोशल मीडिया पर इन दिनों चमकदार नारंगी रंग वाला परसिमन फल खूब चर्चा में है. कहीं परसिमन फल की रेसिपीज वायरल हो रही है तो कहीं इसे सुपरफूड बताया जा रहा है. लेकिन यह फल सिर्फ ट्रेंड तक सीमित नहीं है, बल्कि पोषण के लिहाज से भी बहुत ताकतवर माना जाता है. एशिया में सदियों से खाया जा रहा परसिमन फल विटामिन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है जो दिल इम्यूनिटी और पाचन से लेकर वजन कंट्रोल तक में मदद करता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको परसिमन फल के पांच सबसे बड़े फायदे बताते हैं जो इसे नया हेल्थ ट्रेंड बना रहे हैं.
1/5
2/5
Published at : 19 Dec 2025 07:00 AM (IST)
हेल्थ
5 Photos
परसिमन फल क्यों बन रहा नया हेल्थ ट्रेंड? दिल से लेकर इम्युनिटी तक जानें इसके 5 बड़े फायदे
हेल्थ
7 Photos
किडनी फेल्योर के ये 7 लक्षण अक्सर लोग कर देते हैं इग्नोर, नेफ्रोलॉजिस्ट ने बताए बचने के तरीके
हेल्थ
6 Photos
डायबिटीज में चावल खाना कितना सुरक्षित? जानें, गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा के डाइट सीक्रेट
हेल्थ
7 Photos
युवाओं की ये 7 आदतें शरीर को कर देती हैं बीमार, एक्सपर्ट्स ने बताया- इसका असर कितना खतरनाक?
हेल्थ
6 Photos
दिल की सेहत के लिए रामबाण इलाज, रोज पिएं ये 6 ड्रिंक्स जिससे कंट्रोल में रहेगा कोलेस्ट्रॉल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
अमेरिका, कनाडा या खाड़ी नहीं, जिब्राल्टर बना देगा आपको करोड़पति, करेंसी की वैल्यू भारत से बहुत आगे
महाराष्ट्र
'कुछ लोग मानसिक संतुलन खो बैठे हैं', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर CM देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व मुख्यमंत्री को घेरा
बॉलीवुड
घटती जा रही है कपिल शर्मा की फिल्म की कमाई, 1 करोड़ कमान में भी बेलने पड़ रहे हैं पापड़
क्रिकेट
Ricky Ponting Birthday: एक महान क्रिकेटर और कप्तान, रिकी पोटिंग होना क्यों मुश्किल है, जानिए
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion