63 करोड़ पासवर्ड लीक! कहीं आपका अकाउंट भी तो खतरे में नहीं? एक क्लिक में ऐसे करें पता, अभी जानें तरीका

63 करोड़ पासवर्ड लीक! कहीं आपका अकाउंट भी तो खतरे में नहीं? एक क्लिक में ऐसे करें पता, अभी जानें तरीका

Password Leak: 63 करोड़ से ज्यादा पासवर्ड के लीक होने की खबर ने दुनियाभर के इंटरनेट यूजर्स की चिंता बढ़ा दी है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 17 Dec 2025 10:46 AM (IST)
Password Leak: 63 करोड़ से ज्यादा पासवर्ड के लीक होने की खबर ने दुनियाभर के इंटरनेट यूजर्स की चिंता बढ़ा दी है.

63 करोड़ से ज्यादा पासवर्ड के लीक होने की खबर ने दुनियाभर के इंटरनेट यूजर्स की चिंता बढ़ा दी है. अमेरिका की जांच एजेंसी FBI ने एक बड़े साइबर अपराधी के कई डिवाइस से करोड़ों चोरी किए गए पासवर्ड बरामद किए हैं. ये पासवर्ड अलग-अलग सोर्स से इकट्ठा किए गए थे जिनमें डार्क वेब मार्केट, टेलीग्राम ग्रुप्स और खतरनाक मैलवेयर हमले शामिल हैं. एक ही हैकर के पास इतनी बड़ी संख्या में पासवर्ड मिलना साइबर सुरक्षा के लिहाज से बेहद गंभीर मामला माना जा रहा है.

पिछले कुछ वर्षों से FBI ऐसे चोरी हुए पासवर्ड्स को साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ट्रॉय हंट के साथ साझा कर रही है जो ‘Have I Been Pwned’ नाम की मशहूर वेबसाइट चलाते हैं. इस बार जो डेटा सामने आया है, वह अब तक का सबसे बड़ा कलेक्शन बताया जा रहा है. इन पासवर्ड्स को वेबसाइट पर जोड़ा गया है ताकि आम लोग खुद जांच सकें कि कहीं उनका पासवर्ड भी इस लीक का हिस्सा तो नहीं है.
पिछले कुछ वर्षों से FBI ऐसे चोरी हुए पासवर्ड्स को साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ट्रॉय हंट के साथ साझा कर रही है जो ‘Have I Been Pwned’ नाम की मशहूर वेबसाइट चलाते हैं. इस बार जो डेटा सामने आया है, वह अब तक का सबसे बड़ा कलेक्शन बताया जा रहा है. इन पासवर्ड्स को वेबसाइट पर जोड़ा गया है ताकि आम लोग खुद जांच सकें कि कहीं उनका पासवर्ड भी इस लीक का हिस्सा तो नहीं है.
फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार, ये 63 करोड़ पासवर्ड पुरानी डेटा चोरी की घटनाओं से जुड़े हुए हैं. हैरानी की बात यह है कि इनमें से करीब 7 प्रतिशत से ज्यादा पासवर्ड पहले कभी सार्वजनिक जांच में सामने नहीं आए थे. बाकी पासवर्ड पहले से मौजूद थे लेकिन अब उनकी संख्या और बढ़ गई है. इससे यह साफ होता है कि साइबर अपराधी आपस में चोरी किए गए डेटा का लेन-देन करते रहते हैं और बार-बार उन्हीं जानकारियों का गलत इस्तेमाल करते हैं.
फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार, ये 63 करोड़ पासवर्ड पुरानी डेटा चोरी की घटनाओं से जुड़े हुए हैं. हैरानी की बात यह है कि इनमें से करीब 7 प्रतिशत से ज्यादा पासवर्ड पहले कभी सार्वजनिक जांच में सामने नहीं आए थे. बाकी पासवर्ड पहले से मौजूद थे लेकिन अब उनकी संख्या और बढ़ गई है. इससे यह साफ होता है कि साइबर अपराधी आपस में चोरी किए गए डेटा का लेन-देन करते रहते हैं और बार-बार उन्हीं जानकारियों का गलत इस्तेमाल करते हैं.
Published at : 17 Dec 2025 10:46 AM (IST)
