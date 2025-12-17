63 करोड़ पासवर्ड लीक! कहीं आपका अकाउंट भी तो खतरे में नहीं? एक क्लिक में ऐसे करें पता, अभी जानें तरीका

फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार, ये 63 करोड़ पासवर्ड पुरानी डेटा चोरी की घटनाओं से जुड़े हुए हैं. हैरानी की बात यह है कि इनमें से करीब 7 प्रतिशत से ज्यादा पासवर्ड पहले कभी सार्वजनिक जांच में सामने नहीं आए थे. बाकी पासवर्ड पहले से मौजूद थे लेकिन अब उनकी संख्या और बढ़ गई है. इससे यह साफ होता है कि साइबर अपराधी आपस में चोरी किए गए डेटा का लेन-देन करते रहते हैं और बार-बार उन्हीं जानकारियों का गलत इस्तेमाल करते हैं.