India's Most Expensive Vegetable: यह है भारत की सबसे महंगी सब्जी, जानें क्या है इतनी ज्यादा कीमत की वजह?

India’s Most Expensive Vegetable: दुनिया में कुछ ऐसी सब्जियां भी हैं जिनकी कीमत लग्जरी घड़ियों को टक्कर देती है. आइए जानते हैं कौन सी है यह सब्जियां और क्या है इनकी इतनी ज्यादा कीमत की वजह.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 19 Dec 2025 07:05 AM (IST)
Preferred Sources

India’s Most Expensive Vegetable: जब भी हम महंगी खाने की चीजों के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सोने की परत वाली मिठाइयां या फिर महंगे फल ही आते हैं. लेकिन भारत में कुछ ऐसी सब्जियां भी हैं जो इतनी ज्यादा दुर्लभ और कीमती हैं कि उनकी कीमत लग्जरी घड़ियों को भी टक्कर दे सकती है. आइए जानते हैं कौन सी है यह सब्जियां.

भारत की सबसे महंगी खेती वाली सब्जी 

हॉप शूट्स न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में सबसे महंगी सब्जियों में से एक है. भारतीय बाजारों में इसकी कीमत ₹85,000 से ₹1,00,000 प्रति किलोग्राम तक हो सकती है. यह मुख्य रूप से बिहार और हिमाचल प्रदेश के कुछ सीमित इलाकों में पाए जाते हैं और उनकी खेती करना काफी ज्यादा मुश्किल है. यह पौधे सीधी कतारों में नहीं उगते, इस वजह से मशीनों से कटाई करना नामुमकिन हो जाता है.

किसानों को हर हॉप शूट्स को अलग-अलग ढूंढ कर हाथ से तोड़ना पड़ता है. इस पूरी प्रक्रिया में काफी ज्यादा समय और मेहनत लगती है. 1 किलोग्राम इकट्ठा करने के लिए सैकड़ों हॉप शूट्स की जरूरत होती है. यह इतना ज्यादा महंगा इस वजह से है क्योंकि इसमें ह्यूमुलोन और लुपोलोन जैसे प्राकृतिक एसिड होते हैं. यह दोनों एसिड कैंसर कोशिकाओं और टीबी जैसी बीमारियों से लड़ने में मदद कर सकते हैं. 

गुच्छी मशरूम 

गुच्छी मशरूम सबसे महंगी प्राकृतिक रूप से उगने वाली सब्जी है. जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के जंगलों में पाई जाने वाली इस सब्जी की कीमत ₹30,000 से ₹40,000 प्रति किलोग्राम के बीच है. यह इतनी महंगी इस वजह से है क्योंकि इसकी खेती नहीं की जा सकती. बाकी मशरूम से अलग गुच्छी सिर्फ खास प्राकृतिक परिस्थितियों में ही उगती हैं. यह आमतौर पर ठंडे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और तूफान के बाद उगती है.

सेहत के फायदे जो डिमांड बढ़ाते हैं 

गुच्छी मशरूम सिर्फ महंगे नहीं है वह काफी ज्यादा पौष्टिक भी हैं. उनमें प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं. ऐसा माना जाता है कि यह सब्जी दिल की बीमारियों, डायबिटीज को मैनेज करने और इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करती है. यह दोनों सब्जियां इतनी महंगी इस वजह से है क्योंकि यह काफी कम मात्रा में पाई जाती हैं. इसी के साथ एक सब्जी काफी धीमी और नाजुक खेती पर निर्भर है तो दूसरी पूरी तरह से प्राकृतिक स्थितियों पर.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 19 Dec 2025 07:05 AM (IST)
Gucchi Mushroom Expensive Vegetable Hop Shoots
