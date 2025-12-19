India’s Most Expensive Vegetable: जब भी हम महंगी खाने की चीजों के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सोने की परत वाली मिठाइयां या फिर महंगे फल ही आते हैं. लेकिन भारत में कुछ ऐसी सब्जियां भी हैं जो इतनी ज्यादा दुर्लभ और कीमती हैं कि उनकी कीमत लग्जरी घड़ियों को भी टक्कर दे सकती है. आइए जानते हैं कौन सी है यह सब्जियां.

भारत की सबसे महंगी खेती वाली सब्जी

हॉप शूट्स न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में सबसे महंगी सब्जियों में से एक है. भारतीय बाजारों में इसकी कीमत ₹85,000 से ₹1,00,000 प्रति किलोग्राम तक हो सकती है. यह मुख्य रूप से बिहार और हिमाचल प्रदेश के कुछ सीमित इलाकों में पाए जाते हैं और उनकी खेती करना काफी ज्यादा मुश्किल है. यह पौधे सीधी कतारों में नहीं उगते, इस वजह से मशीनों से कटाई करना नामुमकिन हो जाता है.

किसानों को हर हॉप शूट्स को अलग-अलग ढूंढ कर हाथ से तोड़ना पड़ता है. इस पूरी प्रक्रिया में काफी ज्यादा समय और मेहनत लगती है. 1 किलोग्राम इकट्ठा करने के लिए सैकड़ों हॉप शूट्स की जरूरत होती है. यह इतना ज्यादा महंगा इस वजह से है क्योंकि इसमें ह्यूमुलोन और लुपोलोन जैसे प्राकृतिक एसिड होते हैं. यह दोनों एसिड कैंसर कोशिकाओं और टीबी जैसी बीमारियों से लड़ने में मदद कर सकते हैं.

गुच्छी मशरूम

गुच्छी मशरूम सबसे महंगी प्राकृतिक रूप से उगने वाली सब्जी है. जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के जंगलों में पाई जाने वाली इस सब्जी की कीमत ₹30,000 से ₹40,000 प्रति किलोग्राम के बीच है. यह इतनी महंगी इस वजह से है क्योंकि इसकी खेती नहीं की जा सकती. बाकी मशरूम से अलग गुच्छी सिर्फ खास प्राकृतिक परिस्थितियों में ही उगती हैं. यह आमतौर पर ठंडे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और तूफान के बाद उगती है.

सेहत के फायदे जो डिमांड बढ़ाते हैं

गुच्छी मशरूम सिर्फ महंगे नहीं है वह काफी ज्यादा पौष्टिक भी हैं. उनमें प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं. ऐसा माना जाता है कि यह सब्जी दिल की बीमारियों, डायबिटीज को मैनेज करने और इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करती है. यह दोनों सब्जियां इतनी महंगी इस वजह से है क्योंकि यह काफी कम मात्रा में पाई जाती हैं. इसी के साथ एक सब्जी काफी धीमी और नाजुक खेती पर निर्भर है तो दूसरी पूरी तरह से प्राकृतिक स्थितियों पर.

