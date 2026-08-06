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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAirtel का झटका! बंद कर दिया अपना सबसे सस्ता प्रीपेड प्लान

Airtel का झटका! बंद कर दिया अपना सबसे सस्ता प्रीपेड प्लान

Airtel: पिछले साल अगस्त में Airtel ने अपने 249 रुपये वाले प्लान की कीमत बढ़ाकर 299 रुपये कर दी थी.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 06 Aug 2026 10:14 AM (IST)
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  • इससे कम बजट वाले ग्राहकों का मासिक खर्च बढ़ जाएगा।

Airtel: देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने अपने यूजर्स को एक बड़ा झटका दिया है. जी हां, दरअसल, कंपनी ने अपना सबसे सस्ता प्रीपेड प्लान को बंद कर दिया है. कंपनी ने 299 रुपये वाले प्लान को बंद कर दिया है. अब ये प्लान न तो Airtel की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखाई दे रहा है और न ही Airtel Thanks ऐप में उपलब्ध है. बता दें कि इस प्लान के बंद होने के बाद अब कंपनी के पास सबसे सस्ता प्रीपेड प्लान 349 रुपये वाला बच गया है.

पिछले साल बढ़ी थी कीमत

जानकारी के मुताबिक, पिछले साल अगस्त में Airtel ने अपने 249 रुपये वाले प्लान की कीमत बढ़ाकर 299 रुपये कर दी थी. उसी समय कंपनी ने टैरिफ में बढ़ोतरी का हवाला देते हुए प्रीपेड प्लान्स की कीमतों में इजाफा किया था. वहीं, अब बढ़ोतरी के करीब एक साल बाद कंपनी ने अपने इस प्लान को पूरी तरह से बंद कर दिया है. इसका मतलब साफ है कि जो भी यूजर्स अभी तक इस प्लान का फायदा उठा रहे थे अब उन्हें रिचार्ज के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे.


Airtel का झटका! बंद कर दिया अपना सबसे सस्ता प्रीपेड प्लान

क्या मिलते थे बेनिफिट्स

आपको बता दें कि 299 रुपये वाले प्रीपेड प्लान में यूजर्स को कई सारे बेनिफिट्स मिल जाते थे. इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों की थी. इसमें यूजर्स को देशभर में अनलिमिटेड लोकल और एसटीडी कॉलिंग की सुविधा भी मिलती थी.

साथ ही रोजाना 1GB हाई-स्पीड 4G/5G डेटा और रोजाना 100 SMS भी दिए जाते थे. इतना ही नहीं, इस प्लान में यूजर्स को फ्री हेलोट्यून की सुविधा और Perplexity Pro AI का सब्सक्रिप्शन भी मिलता था.

अब 349 रुपये का करने पड़ेगा रिचार्ज

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो भी यूजर्स पहले 299 रुपये वाला रिचार्ज करवाते थे, अब उन्हें बेनिफिट्स लेने के लिए 349 रुपये वाला रिचार्ज कराना पड़ेगा. इस प्लान की वैलिडिटी भी 28 दिनों की है. हालांकि, इस प्लान में यूजर्स को पहले के मुकाबले ज्यादा डेटा मिल जाएगा.

इसके अलावा इस प्लान में रोजाना 2GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और प्रतिदिन 100 SMS की सुविधा दी जाती है. इसके साथ ग्राहकों को छह महीने के लिए Apple Music का मुफ्त सब्सक्रिप्शन, Airtel Hello Tunes और 12 महीने के लिए Adobe Express Premium का एक्सेस भी मिलता है.

399 रुपये वाला प्लान भी है मौजूद

अब अगर जिन यूजर्स को डेली ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करना है उन यूजर्स के लिए कंपनी ने 399 रुपये वाला रिचार्ज भी ऑफर किया हुआ है. एयरटेल के 399 रुपये वाला रिचार्ज प्लान में यूजर्स को रोजाना 2.5GB हाई-स्पीड डेटा दिया जाता है.


Airtel का झटका! बंद कर दिया अपना सबसे सस्ता प्रीपेड प्लान

इसके अलावा इस प्लान में Apple Music की जगह 28 दिनों का JioHotstar Mobile सब्सक्रिप्शन शामिल किया गया है. ऐसे में वीडियो स्ट्रीमिंग पसंद करने वाले यूजर्स के लिए ये बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है.

ग्राहकों पर क्या पड़ेगा असर

₹299 प्लान बंद होने के बाद कम बजट में रिचार्ज कराने वाले ग्राहकों को अब कम से कम ₹349 खर्च करने होंगे. हालांकि, नए प्लान में पहले से ज्यादा डेटा और कुछ एक्सट्रा डिजिटल सब्सक्रिप्शन दिए जा रहे हैं लेकिन जिन यूजर्स को केवल बेसिक कॉलिंग और लिमिटेड डेटा की जरूरत थी, उनका मंथली खर्च में बढ़ोतरी होना तय माना जा रहा है.

Jio का 28 दिनों वाला रिचार्ज प्लान

Reliance Jio अपने यूजर्स को डेली 2GB इंटरनेट डेटा का प्रीपेड प्लान देता है जिसकी कीमत 349 रुपये है. इस प्लान में यूजर्स को 2जीबी प्रतिदिन हाई-स्पीड इंटरनेट डेटा मिलता है. इसके अलावा इस प्लान की वैलिडिटी 56 दिनों की है. साथ ही इसमें यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग की भी सुविधा मिल जाती है. इतना ही नहीं, इस प्लान में यूजर्स को डेली 100 SMS भी मिलते हैं जो किसी भी नेटवर्क पर मैसेज भेजने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: अगर अचानक बंद हो जाए GPS तो क्या होगा? एक्सपर्ट ने बताया डराने वाला सच

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 06 Aug 2026 10:14 AM (IST)
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